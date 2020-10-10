Партия Зеленского инициирует посадки оппонентов в городах, где «СН» не может выиграть выборы • 64 • Украина

В ближайшие дни Украину ждёт несколько фееричных судебных шоу, связанных с избирательной кампанией на местах. По данным ТГ-канала «Легитимный», в ближайшие дни мэру Днепра и лидеру партии «Пропозиция» Борису Филатову будет выписано подозрение по делу о расхищении бюджетных средств при строительстве многострадального моста через реку Днепр.



Сам градоначальник уже несколько дней истерит в соцсетях, обвиняя олигарха Коломойского и бизнесмена Александра Петровского (больше известного, как «Нарик, купивший для Порошенко Томос») в организации черного пиара против себя. Однако, знатоки кулуаров говорят, что ни обвинения оппонентов, ни обращения к Зеленскому Филатову уже не помогут: его «собьют» с выборов и заклеймят коррупционером. В областном центре должен победить согласованный между Зеленским и Коломойским кандидат: врач военного госпиталя Рыженко, который идет на мэра от партии власти.



Не менее интересная ситуация происходит и в родном городе президента – Кривом Роге. Там развернулась настоящая война между кандидатом от партии «Слуга народа» и «вечным мэром» Юрием Вилкулом – отцом бывшего вице-премьера и экс-депутата регионала Александра Вилкула.



Напомним, что партия «Слуга народа» в родном городе Зеленского сделала ставку на Дмитрия Шевчика, который связан с Ринатом Ахметовым и его компанией «Метинвест».



«На мэра Кривого Рога от «СН» идет Дмитрий Шевчик. Пишут, что это от Ахметова. Но это не совсем так. Шевчик – менеджер компании Ахметова. Но он – человек бизнес-партнера Ахметова, Вадима Новинского. Там и победобесие на лице, и РПЦ мозгов. Также Шевчик – депутат облсовета от Оппоблока», - охарактеризовал кандидата ТГ-канал «Перепичка ньюс».



По данным этого же телеграмм-канала, на следующей неделе в Кривом Роге будет заблокирована избирательная кампания Юрия Вилкула, а самому кандидату предъявят подозрение и возьмут под стражу – на момент выборов. Нужно, что бы «дед» (так за глаза называют городского голову) посидел, чтобы дать возможность Шевчику выиграть выборы мэра. Дело в том, что представители самого богатого человека Украины Рината Ахметова сделали несколько социологических замеров и увидели, что Вилкул-старший выигрывает кампанию при любых раскладах – уже в первом туре, набирая около 50% голосов. Закрытый рейтинг показал, что у партии «Слуг» 18% поддержки, у самого Дмитрия Шевчика - 15%.



«Поэтому штабисты приняли глупое решение: на пару недель посадить Юрия Вилкула в тюрьму. Для этого 29 сентября первым заместителем руководителя областной прокуратуры был назначен Валерий Прихожанов. Ему обещано, что, в случае успешной посадки действующего мэра, он станет главным прокурором области», - сообщают местные инсайдеры.



«Шевчик и его хозяева, похоже, окончательно сошли с ума. Наймите нормальных политтехноголов, пусть хоть они вам объяснят, что вы сделаете хуже только себе, и тогда Вилкул-старший выиграет точно в 1-м туре. Дело против него - откровенно фейковое, а партия власти, очередной раз «зашкварится» и получит отрицательный результат», - посоветовал политтехнолог Дмитрий Корнейчук.

В ближайшие дни Украину ждёт несколько фееричных судебных шоу, связанных с избирательной кампанией на местах. По данным ТГ-канала «Легитимный», в ближайшие дни мэру Днепра и лидеру партии «Пропозиция» Борису Филатову будет выписано подозрение по делу о расхищении бюджетных средств при строительстве многострадального моста через реку Днепр.Сам градоначальник уже несколько дней истерит в соцсетях, обвиняя олигарха Коломойского и бизнесмена Александра Петровского (больше известного, как «Нарик, купивший для Порошенко Томос») в организации черного пиара против себя. Однако, знатоки кулуаров говорят, что ни обвинения оппонентов, ни обращения к Зеленскому Филатову уже не помогут: его «собьют» с выборов и заклеймят коррупционером. В областном центре должен победить согласованный между Зеленским и Коломойским кандидат: врач военного госпиталя Рыженко, который идет на мэра от партии власти.Не менее интересная ситуация происходит и в родном городе президента – Кривом Роге. Там развернулась настоящая война между кандидатом от партии «Слуга народа» и «вечным мэром» Юрием Вилкулом – отцом бывшего вице-премьера и экс-депутата регионала Александра Вилкула.Напомним, что партия «Слуга народа» в родном городе Зеленского сделала ставку на Дмитрия Шевчика, который связан с Ринатом Ахметовым и его компанией «Метинвест».«На мэра Кривого Рога от «СН» идет Дмитрий Шевчик. Пишут, что это от Ахметова. Но это не совсем так. Шевчик – менеджер компании Ахметова. Но он – человек бизнес-партнера Ахметова, Вадима Новинского. Там и победобесие на лице, и РПЦ мозгов. Также Шевчик – депутат облсовета от Оппоблока», - охарактеризовал кандидата ТГ-канал «Перепичка ньюс».По данным этого же телеграмм-канала, на следующей неделе в Кривом Роге будет заблокирована избирательная кампания Юрия Вилкула, а самому кандидату предъявят подозрение и возьмут под стражу – на момент выборов. Нужно, что бы «дед» (так за глаза называют городского голову) посидел, чтобы дать возможность Шевчику выиграть выборы мэра. Дело в том, что представители самого богатого человека Украины Рината Ахметова сделали несколько социологических замеров и увидели, что Вилкул-старший выигрывает кампанию при любых раскладах – уже в первом туре, набирая около 50% голосов. Закрытый рейтинг показал, что у партии «Слуг» 18% поддержки, у самого Дмитрия Шевчика - 15%.«Поэтому штабисты приняли глупое решение: на пару недель посадить Юрия Вилкула в тюрьму. Для этого 29 сентября первым заместителем руководителя областной прокуратуры был назначен Валерий Прихожанов. Ему обещано, что, в случае успешной посадки действующего мэра, он станет главным прокурором области», - сообщают местные инсайдеры.«Шевчик и его хозяева, похоже, окончательно сошли с ума. Наймите нормальных политтехноголов, пусть хоть они вам объяснят, что вы сделаете хуже только себе, и тогда Вилкул-старший выиграет точно в 1-м туре. Дело против него - откровенно фейковое, а партия власти, очередной раз «зашкварится» и получит отрицательный результат», - посоветовал политтехнолог Дмитрий Корнейчук. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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