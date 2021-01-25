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Партия "Зеленая Альтернатива" объявила о начале избирательной кампании-2021

25 января 2021, 12:35  •  36 • Политика
Фото: Сергей Киселев/АГН Москва
Экоактивисты поборются за места в заксобраниях в 39 регионах России
Политическая партия "Зелёная Альтернатива" начинает подготовку к выборам в региональные законодательные собрания, которые пройдут в сентябре 2021 года одновременно с выборами в Госдуму. Об этом сообщил председатель партии Руслан Хвостов в понедельник, 25 января.
По словам лидера "ЗА!", решение было принято после консультаций с местными политическими отделениями. Изучение ситуации в регионах показало, что в обществе назрел запрос на решение ряда экологических и социальных проблем.
"Сегодня жители России готовы поддержать альтернативную политическую силу, которая отстаивает простые и общезначимые ценности – право на чистую воду, воздух и почву",
– отметил Хвостов. По его убеждению, в числе сторонников "ЗА!", в первую очередь, окажутся жители крупных мегаполисов и моногородов с "грязным" укладом экономики, молодые родители и просто современные образованные россияне.
"Сегодня у этих людей появилась своя масштабная политическая платформа, где с ними говорят на понятном языке и слова всегда подкрепляются делом. Наш избиратель может больше не портить бюллетень или игнорировать выборы. У него есть возможность почувствовать себя частью большого значимого сообщества, которому не безразлично, что происходит со страной",
– подчеркнул Хвостов. Он отметил, что главное отличие "Зелёной Альтернативы" от других партий – предельная честность и отказ от популизма. В приоритете – только конкретные дела во имя здорового будущего россиян, проживающих в чистой стране.
По оценке "ЗА!", потенциал партии наиболее востребован на Ставрополье, в Иркутской и Омской областях, Красноярском крае, в регионах северо-запада и "Большого Урала". "Что касается федерального уровня, то помимо партийного списка, "Зелёная Альтернатива" выдвинет кандидатов примерно в 190 из 225 одномандатных округов", – сообщил Хвостов.

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