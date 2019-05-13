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Партия Юлии Тимошенко потребовала провести инаугурацию Зеленского 19 мая
13 мая 2019, 06:24 • 28 • В мире
"Наискорейшего" проведения инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского потребовала партия "Батькивщина", возглавляемая украинским экс-премьером Юлией Тимошенко. Таким образом в партии поддержали даты, обозначенную самим Зеленским – 19 мая.
По словам замглавы "Батькивщины" Сергея Соболева, "чем скорее президент приступит к исполнению своих обязанностей, тем лучше.
Как напоминает Nation News, Верховная рада отказывается принимать закон о проведении инаугурации 19 мая, предлагая другие даты. К примеру, "самой комфортной" в украинском парламенте называют 28 мая. Дело в том, что дата так "комфортна" для депутатов потому, что в этом случае новый президент не сможет разогнать парламент.
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