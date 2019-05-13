Партия Юлии Тимошенко потребовала провести инаугурацию Зеленского 19 мая

По словам замглавы "Батькивщины" Сергея Соболева, "чем скорее президент приступит к исполнению своих обязанностей, тем лучше.

"Я думаю, чем быстрее Президент приступит к исполнению своих полномочий, тем стабильнее будет ситуация в стране и снаружи. Мы поддерживаем ту дату, которая является скорее, 19. Значит, будет 19", - заявил Соболев.

Как напоминает Nation News, Верховная рада отказывается принимать закон о проведении инаугурации 19 мая, предлагая другие даты. К примеру, "самой комфортной" в украинском парламенте называют 28 мая. Дело в том, что дата так "комфортна" для депутатов потому, что в этом случае новый президент не сможет разогнать парламент.