Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
МИД ОАЭ обвинил "вандалов" в диверсиях в порту Эль-Фуджайра, избегая к...
О киевском нюрнбергском законе
"Это просто бряцание оружием": Эксперт о назревающем конфликте между И...
Преклонный возраст, слабое здоровье и переутомление: Выборы в Индонезии стали пр...
Главная / В мире

Партия Юлии Тимошенко потребовала провести инаугурацию Зеленского 19 мая

13 мая 2019, 06:24  •  28 • В мире
"Наискорейшего" проведения инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского потребовала партия "Батькивщина", возглавляемая украинским экс-премьером Юлией Тимошенко. Таким образом в партии поддержали даты, обозначенную самим Зеленским – 19 мая.
По словам замглавы "Батькивщины" Сергея Соболева, "чем скорее президент приступит к исполнению своих обязанностей, тем лучше.
"Я думаю, чем быстрее Президент приступит к исполнению своих полномочий, тем стабильнее будет ситуация в стране и снаружи. Мы поддерживаем ту дату, которая является скорее, 19. Значит, будет 19", - заявил Соболев.
Как напоминает Nation News, Верховная рада отказывается принимать закон о проведении инаугурации 19 мая, предлагая другие даты. К примеру, "самой комфортной" в украинском парламенте называют 28 мая. Дело в том, что дата так "комфортна" для депутатов потому, что в этом случае новый президент не сможет разогнать парламент.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



28
Источник
Похожие новости
12 мая 2019, 23:54
"Это просто бряцание оружием": Эксперт о назревающем конфликте между Ираном и США
12 мая 2019, 17:24
Взрывы и пожар на нефтяных танкерах в порту ОАЭ назвали фейком
12 мая 2019, 23:39
«Не угроза, а мишень»: как Иран реагирует на усиление военной группировки США на Ближнем Востоке
13 мая 2019, 06:24
Илону Маску придется ответить в суде за оскорбления дайвера, спасшего детей в Таиланде
13 мая 2019, 03:09
МИД ОАЭ обвинил "вандалов" в диверсиях в порту Эль-Фуджайра, избегая конкретики
12 мая 2019, 20:39
Ворвавшиеся в храм в Буркина-Фасо застрелили священника и еще 5 человек – RFI
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 мая 2019, 08:09
"У них рентгеновское зрение": Украинцы "опустошили" Крымский мост, сделав фотографии с ракурса снизу
09 мая 2019, 21:09
Западные СМИ о Дне Победы: Путин показал, что Россия — сверхдержава
07 мая 2019, 00:54
Сирийские боевики выпустили по базе Хмеймим 36 снарядов, но потерпели сокрушительное фиаско. Минобороны РФ подтвердило
12 мая 2019, 01:09
"Трамп не знает, что делать с "проектом Украина": Политолог - о том, почему у президента США не будет "тёплых отношений" с Киевом
09 мая 2019, 17:54
"Это в смысле устроить геноцид ветеранов и "колорадов"? У Зеленского потребовали объяснений из-за "Дня благодарения" 9 мая
11 мая 2019, 05:39
"Информацию берите у меня": В Турции прокомментировали "внезапный отказ" от С-400
09 мая 2019, 04:54
Канцлеру Австрии накануне Дня Победы пришлось оправдываться перед Россией
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.