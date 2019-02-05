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«Партия войны» боится установления мира»: почему Генпрокуратура Украины возбудила дело о госизмене против Медведчука
05 февраля 2019, 22:39 • 107 • Украина
Председатель политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук стал фигурантом уголовного дела. Его обвиняют якобы в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» и «госизмене». Причиной послужили заявления о мирном урегулировании в Донбассе. По словам самого политика, в отношении него в очередной раз применяют политические репрессии, несмотря на то, что его предложения по ситуации на востоке Украины не нарушают украинское законодательство.
© vybor.ua
Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело против председателя политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
Как сообщила пресс-секретарь главы ведомства Лариса Сарган, в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о якобы совершении политиком уголовных преступлений по статьям «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» и «Государственная измена» в связи с обращением первого замглавы фракции «Народный фронт» в Верховной раде Андрея Тетерука.
Ранее украинский нардеп, в частности, призывал запретить въезд на территорию Украины гражданкам РФ в возрасте от 16 до 60 лет и обвинял ООН в том, что организация стала инструментом Москвы в «гибридной войне» с Украиной.
По словам Сарган, уголовное производство начато из-за заявления Медвечука, сделанного на съезде партии 29 января 2019 года. Тогда он сообщил о необходимости образования так называемого «автономного региона Донбасс» с собственным парламентом и правительством.
«В данном случае провозглашены призывы к изменению границ территории Украины и одновременно оказывается помощь Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины, поддерживается агрессивная деятельность и сепаратистские настроения», — написала Сарган в Facebook.
Она подчеркнула, что материалы уголовных производств будут переданы в Службу безопасности Украины.
При этом, как заметил спикер Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко, за статью о «посягательстве» предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до пяти лет, а за «госизмену» — от 12 до 15 лет.
«Пока говорить о доказанности (вины. — RT) ещё рано, будут проведены соответствующие следственные действия, и в случае необходимости следователь вручит подозрение (Медведчуку. — RT)», — заявил официальный представитель ведомства.
Отметим, что 29 января в Киеве прошёл съезд партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», на котором кандидатом в президенты выдвинули Юрия Бойко. Медведчук выступил на мероприятии, рассказав о наличии у политической силы собственного плана мирного урегулирования на юго-востоке Украины посредством создания «автономного региона Донбасс». По его словам, инициатива основана на Минских соглашениях, а также соответствует договорённостям «нормандской четвёрки» и действующему законодательству Украины.
«Наши главные враги — боевые действия в Донбассе, тарифный геноцид, коррупция во власти, криминальный беспредел, радикальный национализм, внешнее управление заокеанских хозяев киевской власти, бедность людей и социальная несправедливость», — отмечал политик.
Вдобавок в начале 2019-го Медведчук опубликовал статью под названием «Реалии постевромайданной Украины: цены растут — народ нищает». По его словам, обещания лидеров «майдана» обеспечить реальный рост зарплат и пенсий «оказались откровенной ложью», а действующие власти Киева занимаются расколом государства.
«Политическое преследование»
Заметим, что возбуждение уголовного дела по статьям «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» и «Государственная измена» прокомментировал лично руководитель политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. По словам политика, это очередная «политическая репрессия» по отношению к нему.
Аналогичную точку зрения высказали и в пресс-службе партии «Оппозиционная платформа — за жизнь». По их мнению, атака на Медведчука доказывает, что «больше всего на свете «партия войны» боится восстановления мира в Донбассе.
«Та готовность, с которой ГПУ дала ход этим бредовым обвинениям, наглядно демонстрирует, что власть готова пойти на любые действия, направленные на преследование «Оппозиционной платформы — За жизнь», чей кандидат является главным идеологическим конкурентом власти на президентских выборах», — говорится в заявлении.
Как рассказал RT собеседник в партии «Народный фронт», Медведчук — политик высшего уровня на Украине, который неоднократно помогал решать вопрос с обменом заложниками, поэтому решение Генпрокуратуры свидетельствует о начавшейся истерике у руководства страны.
«Любое мнение, которое невыгодно первым лицам государства, сейчас неприемлемо. Предвыборная борьба в самом разгаре», — сказал он.
В партии «Самопомощь» также указали на желание киевских властей избавиться от инакомыслящих.
«Очевидно, что Медведчука никто не посадит. Но это сигнал для всех — прекратите критиковать действия президента или у вас могут возникнуть проблемы», — заявил собеседник RT.
Рано или поздно это должно было случиться, это дело является очередным примером подавления инакомыслия, говорит источник RT в Радикальной партии.
«Антироссийские заявления — это беспроигрышный вариант для руководства страны. А тут ещё Порошенко решили напомнить о необходимости реализации согласованных с ним Минских соглашений. Инакомыслие на Украине запрещено, особенно перед выборами президента», — указал источник.
«Медведчук давно раздражал власти Киева»
Как считает украинский политолог и экономист Александр Дудчак, открытие уголовного производства в отношении Медведчука можно назвать не только прямым давлением на оппонентов, но и истерикой нынешней власти в Киеве.
«Предвыборная кампания уже близка к своему завершению, и такие действия раздражают население. Все прекрасно понимают, что гайки, закрученные с таким усердным рвением, и сорвать недолго. Медведчук давно раздражал нынешнюю власть своими контактами с российским руководством, но контакты большей частью касались именно интересов граждан Украины. Так что это просто истерика власти, и назвать это каким-то тактическим ходом, который может принести выгоду, очень сложно», — подчеркнул собеседник RT.
В свою очередь, политолог Александр Асафов отметил, что это далеко не первое дело против Медведчука.
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