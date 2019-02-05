«Партия войны» боится установления мира»: почему Генпрокуратура Украины возбудила дело о госизмене против Медведчука

Председатель политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук стал фигурантом уголовного дела. Его обвиняют якобы в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» и «госизмене». Причиной послужили заявления о мирном урегулировании в Донбассе. По словам самого политика, в отношении него в очередной раз применяют политические репрессии, несмотря на то, что его предложения по ситуации на востоке Украины не нарушают украинское законодательство.

Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело против председателя политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Как сообщила пресс-секретарь главы ведомства Лариса Сарган, в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о якобы совершении политиком уголовных преступлений по статьям «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» и «Государственная измена» в связи с обращением первого замглавы фракции «Народный фронт» в Верховной раде Андрея Тетерука.

Ранее украинский нардеп, в частности, призывал запретить въезд на территорию Украины гражданкам РФ в возрасте от 16 до 60 лет и обвинял ООН в том, что организация стала инструментом Москвы в «гибридной войне» с Украиной.

По словам Сарган, уголовное производство начато из-за заявления Медвечука, сделанного на съезде партии 29 января 2019 года. Тогда он сообщил о необходимости образования так называемого «автономного региона Донбасс» с собственным парламентом и правительством.

«В данном случае провозглашены призывы к изменению границ территории Украины и одновременно оказывается помощь Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины, поддерживается агрессивная деятельность и сепаратистские настроения», — написала Сарган в Facebook.

Она подчеркнула, что материалы уголовных производств будут переданы в Службу безопасности Украины.

При этом, как заметил спикер Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко, за статью о «посягательстве» предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до пяти лет, а за «госизмену» — от 12 до 15 лет.

«Пока говорить о доказанности (вины. — RT) ещё рано, будут проведены соответствующие следственные действия, и в случае необходимости следователь вручит подозрение (Медведчуку. — RT)», — заявил официальный представитель ведомства.

Отметим, что 29 января в Киеве прошёл съезд партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», на котором кандидатом в президенты выдвинули Юрия Бойко. Медведчук выступил на мероприятии, рассказав о наличии у политической силы собственного плана мирного урегулирования на юго-востоке Украины посредством создания «автономного региона Донбасс». По его словам, инициатива основана на Минских соглашениях, а также соответствует договорённостям «нормандской четвёрки» и действующему законодательству Украины.

«Наши главные враги — боевые действия в Донбассе, тарифный геноцид, коррупция во власти, криминальный беспредел, радикальный национализм, внешнее управление заокеанских хозяев киевской власти, бедность людей и социальная несправедливость», — отмечал политик.

Вдобавок в начале 2019-го Медведчук опубликовал статью под названием «Реалии постевромайданной Украины: цены растут — народ нищает». По его словам, обещания лидеров «майдана» обеспечить реальный рост зарплат и пенсий «оказались откровенной ложью», а действующие власти Киева занимаются расколом государства.

Виктор Медведчук, экс-президент Украины Леонид Кучма, спецпредставитель ОБСЕ Хайди Тальявини и посол РФ на Украине Михаил Зурабов (слева направо) во время второго раунда консультаций по мирному урегулированию между представителями Киева и Донбасса

РИА Новости

© Максим Блинов

«Политическое преследование»

Заметим, что возбуждение уголовного дела по статьям «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» и «Государственная измена» прокомментировал лично руководитель политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. По словам политика, это очередная «политическая репрессия» по отношению к нему.

«Я могу сказать твёрдо и убеждённо, что моя принципиальная позиция, в том числе в вопросе мирного урегулирования, полностью соответствует действующему законодательству», — сказал он.

Аналогичную точку зрения высказали и в пресс-службе партии «Оппозиционная платформа — за жизнь». По их мнению, атака на Медведчука доказывает, что «больше всего на свете «партия войны» боится восстановления мира в Донбассе.

«Та готовность, с которой ГПУ дала ход этим бредовым обвинениям, наглядно демонстрирует, что власть готова пойти на любые действия, направленные на преследование «Оппозиционной платформы — За жизнь», чей кандидат является главным идеологическим конкурентом власти на президентских выборах», — говорится в заявлении.

Как рассказал RT собеседник в партии «Народный фронт», Медведчук — политик высшего уровня на Украине, который неоднократно помогал решать вопрос с обменом заложниками, поэтому решение Генпрокуратуры свидетельствует о начавшейся истерике у руководства страны.

«Любое мнение, которое невыгодно первым лицам государства, сейчас неприемлемо. Предвыборная борьба в самом разгаре», — сказал он.

В партии «Самопомощь» также указали на желание киевских властей избавиться от инакомыслящих.

«Очевидно, что Медведчука никто не посадит. Но это сигнал для всех — прекратите критиковать действия президента или у вас могут возникнуть проблемы», — заявил собеседник RT.

Рано или поздно это должно было случиться, это дело является очередным примером подавления инакомыслия, говорит источник RT в Радикальной партии.

«Антироссийские заявления — это беспроигрышный вариант для руководства страны. А тут ещё Порошенко решили напомнить о необходимости реализации согласованных с ним Минских соглашений. Инакомыслие на Украине запрещено, особенно перед выборами президента», — указал источник.

«Медведчук давно раздражал власти Киева»

Как считает украинский политолог и экономист Александр Дудчак, открытие уголовного производства в отношении Медведчука можно назвать не только прямым давлением на оппонентов, но и истерикой нынешней власти в Киеве.

«Предвыборная кампания уже близка к своему завершению, и такие действия раздражают население. Все прекрасно понимают, что гайки, закрученные с таким усердным рвением, и сорвать недолго. Медведчук давно раздражал нынешнюю власть своими контактами с российским руководством, но контакты большей частью касались именно интересов граждан Украины. Так что это просто истерика власти, и назвать это каким-то тактическим ходом, который может принести выгоду, очень сложно», — подчеркнул собеседник RT.

В свою очередь, политолог Александр Асафов отметил, что это далеко не первое дело против Медведчука.