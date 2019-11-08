Партия Вакарчука «Голос» призвала выйти из Минских соглашений

Украинская партия «Голос», лидером которой является музыкант Святослав Вакарчук, призвала власти Украины выйти из Минских соглашений.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице партии в Facebook.

«Мы считаем, что единственный эффективный способ для Украины сегодня — выйти из Минских соглашений и заморозить ситуацию для укрепления собственных позиций», — заявили в партии.

В конце октября представитель дипслужбы ЕС Майя Косьянчич сообщала, что в Евросоюзе приветствовали начало разведения сил и техники в населённом пункте Золотое в Донбассе. Также дипломат отметила продемонстрированный Украиной конструктивный подход в продвижении реализации минских договорённостей.