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Партия Вакарчука «Голос» призвала выйти из Минских соглашений
08 ноября 2019, 22:24 • 82 • Украина
Украинская партия «Голос», лидером которой является музыкант Святослав Вакарчук, призвала власти Украины выйти из Минских соглашений.
Reuters
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице партии в Facebook.
«Мы считаем, что единственный эффективный способ для Украины сегодня — выйти из Минских соглашений и заморозить ситуацию для укрепления собственных позиций», — заявили в партии.
В конце октября представитель дипслужбы ЕС Майя Косьянчич сообщала, что в Евросоюзе приветствовали начало разведения сил и техники в населённом пункте Золотое в Донбассе. Также дипломат отметила продемонстрированный Украиной конструктивный подход в продвижении реализации минских договорённостей.
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