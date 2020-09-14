Партия у власти: кто победил и кто проиграл после единого дня голосования

По предварительным подсчетам, кандидаты «Единой России» побеждают на губернаторских кампаниях и набирают большинство голосов в заксобраниях регионов. Это одна из самых удачных кампаний для партии власти, которая впервые объявила о своей полной победе за три часа до закрытия избирательных участков. Представители оппозиции объяснили «Известиям» свое поражение трехдневным голосованием, на проведение которого у них не хватило ресурсов. Глава ВЦИОМа Валерий Фёдоров считает, что население проголосовало за стабильность. А эксперты объясняют победу единороссов невостребованностью протестной повестки в период пандемии, а также слабой мотивацией оппозиционных кандидатов.

Без вторых туров

По предварительным итогам подсчета голосов, «Единая Россия» уверенно побеждает. На момент публикации кандидаты от ЕР выигрывают большинство губернаторских выборов, ряд заксобраний и гордум. Но главными успехами единороссов стали результаты в до сих пор неудачных для партии Иркутской и Новосибирской областях, считавшихся вотчиной коммунистов.

Первыми о победе своих кандидатов единороссы объявили по итогам избрания губернаторов НАО и ХМАО — Юрия Бездудного и Натальи Комаровой соответственно. Их выбирали депутаты региональных дум. Затем стали известны предварительные данные прямых выборов на Камчатке, где врио губернатора Владимир Солодов набрал 80,5%, в ЕАО, где врио губернатора Ростислав Гольдштейн получил более 82%, и Иркутской области, где за врио губернатора Игоря Кобзева отдали более 60% голосов. В Пермском крае победу одерживает врио губернатора Дмитрий Махонин с 82,73%. В Татарстане на выборах президента республики, по данным экзитпола, побеждает Рустам Минниханов с 81,2%.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В Магаданской области единороссы взяли парламентское большинство на выборах в гордуму и заксобрание, набрав более 50%. В Новосибирской области, по данным экзитпола, партия получила 37,9% голосов, также обойдя другие политические силы.

Также, по предварительным данным, кандидаты «Единой России» одерживают победу на довыборах в Госдуму: в Татарстане — Олег Морозов с результатом 89,5% голосов, в Курской области — Алексей Золотарёв (61,1%), в Ярославской области — Андрей Коваленко (41,6%). В Пензенской области лидирует кандидат от «Справедливой России» Александр Самокрутяев, у него 73,05% голосов.

О полной победе за три часа до закрытия избирательных участков заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, подводя предварительные итоги выборов.

— Могу сказать, что партия одерживает в этом избирательном цикле уверенную победу. Хочу сказать слова благодарности нашим избирателям за интерес к выборам. Мы поражены явкой на Дальнем Востоке, наш лидер по явке — ЕАО, где перешагнули за значение 70 плюс. Успех не в победе, а в коммуникациях с избирателями, — пояснил единоросс, назвав горе-политологами тех, кто предрекал партии поражение в Новосибирске и других проблемных регионах.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В КПРФ к предварительным итогам и победе «Единой России» отнеслись скептически. Зампред ЦК партии Юрий Афонин предложил «Известиям» дождаться официальных итогов выборов, в том числе и по Иркутской области.

— Власть всегда в первую очередь показывает выгодные для себя результаты и придерживает их там, где проигрывает. По первым данным я бы не стал судить об итоговых результатах. Мы провели сильную кампанию, работали наблюдатели. По Иркутску пока необходимо дождаться полных данных, — заявил коммунист.

По его словам, партия везде рассчитывает на высокий результат.

Наблюдателей хватило

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев объясняет победу «Единой России» действием механизма трехдневного голосования.

— Главная проблема в том, что партия власти подстраивает под себя законодательство. Когда они видят, что не получают большинства по партийным спискам, они вводят систему одномандатных округов. Сейчас, когда они понимают, что на фоне падения экономики и других социальных проблем они не выиграют, придумывают трехдневное голосование, — пояснил «Известиям» либерал-демократ.

Вице-спикер Госдумы от партии ЛДПР Игорь Лебедев Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

По его мнению, именно этим объясняется отсутствие вторых туров даже там, где губернаторы висели на волоске. Как заявил Лебедев, проконтролировать все три дня голосования партии невозможно из-за недостатка ресурсов.

Секретарь президиума центрального совета «Справедливой России» Елена Драпеко также считает, что невысокий результат справоросов связан с механизмом трехдневного голосования, который еще до конца не отработан.

— Мы столкнулись с рядом нарушений, например в Воронежской области. В конце дня бюллетени запаковали в сейф-пакеты, но утром один из таких пакетов внутри сейфа оказался распечатан. Сказали, что это техническая ошибка и он сам собой раскрылся. Что делать дальше в этой ситуации, пока неизвестно. А где-то, например, мы видим следы «каруселей», — сообщила она «Известиям».

Но председатель ЦИК Элла Памфилова, напротив, считает прошедшие выборы очень качественными и конкурентными.

— Беспрецедентно малая доля отказов в регистрации — всего 4,8%. Именно это создало конкурентную среду и, с другой стороны, максимальную открытость, абсолютную прозрачность, -— заявила она, обратив внимание на большое число наблюдателей на избирательных участках. Всего их было 155 тыс., в среднем на каждый участок приходилось 3–4 наблюдателя.

Председатель ЦИК Элла Памфилова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев

Член ЦИК Евгений Шевченко в разговоре с «Известиями» также отметил, что нарушения в этом году носили единичный характер.

— Нарушения носили единичный случай. Все отмечают, что в этом году гораздо меньше жалоб, — отметил член Центризбиркома.

Самая высока явка на выборах глав субъектов РФ — в Татарстане, там проголосовали 73,66% избирателей, самая низкая — в Архангельской области, где проголосовали 22,38%.

Потеряли востребованность

Эксперты объясняют поражение оппозиции отсутствием мотивации, неактуальностью протестной повестки в период пандемии, а также желанием стабильности.

— Во-первых, на «Единую Россию» работала эффективно действующая электоральная машина. Второй фактор связан с тягой к стабильности. Это правящая партия, которая олицетворяет поддержку президента и правительства. У Владимира Путина и Михаила Мишустина весьма высокие рейтинги, и голосование за «Единую Россию» воспринимается как демонстрация поддержки как правительству, так и президенту, — пояснил «Известиям» гендиректор ВЦИОМа Валерий Фёдоров.

По его словам, третий фактор связан с обновлением в губернаторском корпусе. Большинство врио губернаторов — новые люди. Это представители другого поколения, которые не боятся общаться с избирателями, демонстрируют открытость и хорошо владеют основными коммуникационными инструментами.

— «Единая Россия» очень уверенно выступает и, по моим прогнозам, получит большинство голосов. Почему сохраняется ее политическое доминирование? Прежде всего, она была и остается партией реальных дел. Она системно и эффективно помогала гражданам в период пандемии — прежде всего с помощью центра поддержки и волонтерской активности. Наконец, она выступила с рядом инициатив в социальной сфере, детально проработала их во взаимодействии с правительством и добилась их принятия, — пояснил «Известиям» глава АПЭК Дмитрий Орлов.

По его словам, партия, в отличие от оппозиции, постоянно обновляется. Именно она будет формировать обновленную коалицию, которая должна стать социальной базой власти после парламентских выборов в 2021 году.

— Главная причина отсутствия второго тура в Иркутской области: нет мотивации на победу у КПРФ и неудача в финальной мобилизации «коммунистического» электората. Кобзеву удалось привести своих, а Щапову — нет, — подчеркнул эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Оппозиция потеряла свою востребованность в период пандемии, так как люди ждали реальной помощи, а не критики власти, считает глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

— По предварительным итогам этих выборов мы видим: протестная повестка не имеет политического подтекста. Теперь это новый формат — поговорить с населением, договориться и выяснить, чем кто недоволен. И с этим просто надо работать, потому что при нормальных действиях с той и с другой стороны это неплохой фактор для социальной динамики, лучшего взаимопонимания власти и населения. Вот такой вывод можно сделать из результата, который «Единая Россия» показала в Еврейской автономной области, Магаданской области и на Камчатке, — пояснил «Известиям» глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

А вот глава Политической экспертной группы Константин Калачёв считает, что одержать победу единороссам помогло трехдневное голосование. По его мнению, за это время партия смогла полностью мобилизовать свой электорат, оппозиции сделать этого не удалось в том числе из-за нехватки ресурсов.