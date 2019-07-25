Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Пираты Черного моря: Чем Россия ответит на захват нашего танкера на Украине
В Киеве возбудили дело после попытки нападения на Порошенко
"Лично меня бомбили!": Экс-командир нацбатальона "Айдар" зая...
Пророссийские евродепутаты из Латвии "переобулись": Экс-мэр Риги подде...
Главная / В мире

Партия «Триумфа»: завершён первый этап поставок ЗРК С-400 в Турцию

25 июля 2019, 22:24  •  75 • В мире
В Турцию доставлена первая партия компонентов российских ЗРК С-400, заявили в оборонном ведомстве страны. В рамках стартовавших 12 июля поставок совершено 30 авиарейсов. В Госдуме отметили, что Анкара приобрела высококлассное вооружение на выгодных условиях. Покупка С-400 вопреки требованиям США отказаться от сделки усилит политический имидж Турции как независимого игрока, считают эксперты.
 
Отправка первой партии ЗРС С-400 в Турцию в рамках исполнения межгосударственного контракта © Кадр: видео Минобороны РФ
 

Первый этап поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию завершён, заявили в Анкаре.

«Поставки первой партии компонентов С-400 на авиабазу Мюртед в Анкаре завершились сегодня​​​. В её рамках прибыло 30 самолётов. Ожидается, что поставки второй партии будут также осуществлены в Анкару», — говорится в заявлении оборонного ведомства Турции, которое приводит агентство Anadolu.

Поставки российских систем ПВО в страну начались 12 июля. Как отмечается, за это время было осуществлено 30 авиарейсов. Ожидается, что поставки второй партии будут также осуществлены в Анкару.

Контракт о поставке С-400 на сумму $2,5 млрд был заключён между Москвой и Анкарой в сентябре 2017 года. Согласно договорённости, турецкая сторона получила полковой комплект — два дивизиона.

Турция стала третьей страной, в которую поставили российские системы С-400. Первыми двумя покупателями ЗРК стали Белоруссия и Китай. В перспективе комплексы также получит Индия.

Ожидается, что в Турции С-400 заступят на дежурство в начале 2020 года.

По информации Минобороны, С-400 предназначен для защиты важнейших стратегических объектов от массированного воздушного удара противника. Комплекс способен уничтожать все аэродинамические цели, летящие со скоростью до 4,8 км/с.

Возможности С-400 позволяют поражать все известные средства авиации (беспилотники, истребители пятого поколения с технологией «стелс», самолёты-разведчики), современные оперативно-тактические ракеты, включая американские «Томагавки».

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин отметил, что Турция осуществила сделку, поскольку С-400 объективно превосходят аналоги по своим техническим параметрам и дешевле как в эксплуатации, так и по стоимости.

«Конечно, те условия, на которых их Турция приобретала, они абсолютно шикарные для неё. Более того, у Турции существует конфликт с американцами. Здесь абсолютно понятна логика действий. Да, Турция является членом НАТО, но Турции выгодно по многим показателям покупать комплексы С-400», — сказал парламентарий в беседе с RT.

  • Отправка первой партии ЗРС С-400 в Турцию в рамках исполнения межгосударственного контракта
  • © Кадр: видео Минобороны РФ

«Турция показала, что она — проверенный партнёр»

Контракт на поставку С-400 Турции стал причиной масштабных разногласий между Анкарой и Вашингтоном. Соединённые Штаты требовали от турецкой стороны отказаться от сделки с Россией и купить вместо С-400 американские системы Patriot. Официальные лица США неоднократно выражали недовольство по факту поставок С-400 в Турцию.

«Турция более 65 лет является надёжным партнёром и союзником по НАТО, но приобретение С-400 подрывает обязательства, которые все союзники по НАТО взяли на себя по отношению к российским системам. Это будет иметь пагубные последствия для взаимодействия Турции с альянсом», — говорится в заявлении Госдепа США, датированном 20 июля 2019 года.

Одним из рисков в противостоянии с США для Турции являются санкции в рамках американского закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций». — RT).

Согласно этому документу, Соединённые Штаты могут вводить ограничительные меры второго уровня против стран, участвующих в сделках с компаниями из Ирана, России и КНДР, которые находятся под американскими санкциями.

Ещё одним резонансным вопросом является участие Турции в программе по производству американских истребителей F-35. В июне постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Турция не сможет одновременно иметь российские С-400 и американские F-35.

Отметим, что самолёты F-35 производятся по программе кооперации ряда стран НАТО под эгидой США. Турция является участником программы с 2002 года, и на предприятиях этой страны производятся отдельные детали для истребителя. В планах Анкары значилась покупка около 100 экземпляров F-35.

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с RT назвал факт поставки С-400 Турции окончанием «главной политической интриги года».

«Понятно, что Турция рисковала и рискует очень многим, но, безусловно, этот шаг направлен на усиление политической субъектности Турции как независимого актора, а не шестерёнки или винтика в Североатлантическом альянсе», — сказал эксперт в беседе с RT.

По его мнению, Турция своими действиями приковала к себе сильное внимание не только со стороны Вашингтона, но и со стороны всего мира. Блохин отметил, что речь идёт об усилении политического имиджа Турции как независимого игрока.

«Конечно, понятно, что, с одной стороны, Вашингтон готов рвать и метать, но с другой — для Вашингтона понятно, что Турция важна в рамках НАТО. Если этот кризис будет усугубляться, то, конечно, будут начинаться дискуссии об изменении партнёрства Турция — НАТО», — сказал эксперт.

Он не исключил, что в случае дальнейших попыток эскалации ситуации со стороны Вашингтона Турция может рассмотреть предложение российской стороны о возможной поставке самолётов Су-35.

«Турция показала, что она — проверенный партнёр. Российско-турецкие отношения прошли испытание на прочность различными событиями… Теперь Турция себя зарекомендовала в качестве такого игрока, с которым можно договариваться», — заключил эксперт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



75
Источник
Похожие новости
25 июля 2019, 12:54
Автохлам - в Россию: Китай "разгружает" собственный рынок "бэушек"
25 июля 2019, 03:09
Киев готов подвести под санкции более 20 российских компаний
25 июля 2019, 19:24
Новый министр обороны готов договориться с Ираном, но что скажет "боевой ястреб"- эксперт
25 июля 2019, 09:24
«Стратегическое соперничество»: почему в США заявляют об активной роли России в Афганистане
25 июля 2019, 12:54
"Забывчивой" Европе Москва ответит салютами в честь 75-летия освобождения от фашистов
25 июля 2019, 02:54
«Катастрофа для демократов»: почему Трамп поблагодарил оппонентов за слушания о «российском вмешательстве»
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 июля 2019, 15:54
МИД предупредил о последствиях захвата Украиной российского танкера
25 июля 2019, 09:39
"Киев не пускал. Ехали тайно": Военный из Малайзии рассказал, как удалось д...
25 июля 2019, 03:09
"Июльский снег в донецких полях": Виктор Баранец добавил деталей к фильму п...
25 июля 2019, 12:39
В Крыму запустили официальный автобусный маршрут к границе с Украиной
25 июля 2019, 06:24
"Европе дают шанс сохранить лицо": В Рунете поняли, почему Малайзия еще не ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 июля 2019, 09:39
После MH17 США готовили наступление войск НАТО на Крым (Telegram.Обзор)
21 июля 2019, 20:24
Теперь у России есть своя турбина. Немцы занервничали
20 июля 2019, 15:39
«Она писала заявление, но никто не вмешался»: многолетние издевательства мужа над женой закончились жестоким убийством
25 июля 2019, 12:39
В Крыму запустили официальный автобусный маршрут к границе с Украиной
21 июля 2019, 14:39
Паника на Украине: в Киеве ждут удара российских войск
22 июля 2019, 01:54
Зеленский победил: что России нужно понять по итогам выборов в украинскую Раду
24 июля 2019, 07:39
"Унижение", но не от России: Украина в глазах генсека СЕ скатилась в "недогосударство"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.