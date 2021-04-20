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Партия социалистов Молдавии требует отставки президента

20 апреля 2021, 01:00  •  14 • Украина
Началось открытое противостояние между президентом и парламентом
Решение Конституционного суда Молдавии о возможности роспуска парламента «положило начало открытому противостоянию между главой государства и законодательным корпусом», считает политолог Андрей Сафонов.
По его словам, Молдова на глазах превращается в зону политической нестабильности, что не может не вызывать беспокойство у соседей.
«Прямое противостояние уже рядом. После окончания заседания КС президент Санду недаром объявила о подписании указа о роспуске парламента в самое ближайшее время. Так говорят только тогда, когда идут ва-банк, чувствуя за своей спиной мощную поддержку. Чью? Не будем гадать, а просто вспомним, что сегодня посольство США в Молдове именуется «главпосольством». В фарватере его курса наверняка плывут и представители Румынии»,
– уверен политолог.
И действительно, Майя Санду ещё не успела подписать указ о роспуске парламента, как самая крупная молдавская Партия социалистов (ПСРМ) потребовала отставки президента и трёх судей Конституционного суда.
На заседании Республиканского совета ПСРМ принята декларация, в которой давление президента Молдавии на принятие решения КС названо «конституционным переворотом с целью установления в Республике Молдова режима внешнего управления в интересах зарубежных кураторов Санду», рассказал после заседания лидер ПСРМ и экс-президент Игорь Додон.
Социалисты настаивают на том, что проведение парламентских выборов возможно только после вакцинации как минимум 600 тысяч граждан, проживающих на территории Молдовы, в противном случае после выборов страну ждёт ухудшение эпидемиологической ситуации, с которой не сможет справиться молдавское здравоохранение.
Декларация, принятая социалистами, настаивает на роспуске Конституционного суда. В ПСРМ уверены: в дальнейшем у всех судей КС гражданство должно быть одно – молдавское.
Напомним, сегодня большинство судей КС являются гражданами Румынии.
«Партия социалистов напоминает всем внешним силам и их агентам влияния в нашей стране, вне зависимости от того, какие посты они занимают, что Молдова – не банановая республика и никогда не будет ею. Мы – народ с великой и героической историей, и никто не вправе оскорблять нас, наших дедов и прадедов»,
– говорится в декларации.
По словам лидера парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ, в ближайшие дни на рассмотрение парламента будет вынесена декларация об узурпации власти Конституционным судом в интересах действующего президента Молдовы. Фуркулицэ не сомневается – за этот документ проголосует большинство депутатов парламента.
А экс-председатель Конституционного суда Александр Тэнасе напоминает: Молдова – государство парламентское и этот факт пока ещё никто не отменил.
«Пропрезидентская партия сегодня торжествует, но никто не хочет посмотреть на два шага вперёд. Как может выглядеть будущий парламент? Что произойдёт, если будущий парламент будет примерно таким же? Или какова будет ситуация в Молдове, если мы окажемся завтра с большинством в парламенте одной партии – пропрезидентской, которая будет доминировать на политической сцене? Насколько хорошо иметь одну правящую партию, а не коалиционное правительство? Это фундаментальные вопросы, но они не волнуют президента страны»,
– отметил Тэнасе.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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