Партия «Слуга народа» не включит Саакашвили в списки на выборы в Раду

Лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что политическое объединение не может включить бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в свои списки на выборы в Верховную раду.

По его словам, подобное решение не может быть принято из-за ограничений в законодательстве.

«Если я не ошибаюсь, там есть ограничения. Он (Саакашвили. — RT) не может попасть в список какой-либо партии, потому что в рамках действующего законодательства он должен был прожить пять лет на территории Украины», — цитирует Разумкова Интерфакс-Украина.

Ранее сообщалось, что глава государства Владимир Зеленский подписал указ о возвращении украинского гражданства Михаилу Саакашвили.

В ответ политик выразил благодарность президенту за принятое решение. Впоследствии некоторые СМИ писали, что Саакашвили намерен вернуться на Украину в среду, 29 мая.