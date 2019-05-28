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Партия «Слуга народа» не включит Саакашвили в списки на выборы в Раду

28 мая 2019, 23:24  •  55 • Украина
Лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что политическое объединение не может включить бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в свои списки на выборы в Верховную раду.
 
Reuters © Gleb Garanich
 

По его словам, подобное решение не может быть принято из-за ограничений в законодательстве. 

«Если я не ошибаюсь, там есть ограничения. Он (Саакашвили. — RT) не может попасть в список какой-либо партии, потому что в рамках действующего законодательства он должен был прожить пять лет на территории Украины», — цитирует Разумкова Интерфакс-Украина.

Ранее сообщалось, что глава государства Владимир Зеленский подписал указ о возвращении украинского гражданства Михаилу Саакашвили.

В ответ политик выразил благодарность президенту за принятое решение. Впоследствии некоторые СМИ писали, что Саакашвили намерен вернуться на Украину в среду, 29 мая.

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