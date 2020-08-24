Партия сказала Трампу "да". Президент США поборется за второй срок

В США республиканцы выдвинули на второй президентский срок нынешнего лидера страны Дональда Трампа. Это решение было принято по результатам голосования партийного съезда в прямом эфире.

Само мероприятие из-за предпринятых санитарно-эпидемиологических ограничений осталось фактически закрытым для прессы. Видео с заседания республиканцев транслируется рядом новостных каналов и в прямом эфире в Сети.

Напомним, что сам американский лидер ранее высказывал, чего ждёт от предстоящего съезда. По его словам, он хотел бы видеть "что-то очень воодушевляющее и позитивное".

При этом нынешняя процедура отбора является скорее формальностью, так как ранее Трамп уже выиграл все республиканские праймериз. На нынешнем голосовании Трампа поддержали 1276 делегатов.

Добавим, что со стороны демократов конкуренцию Трампу на выборах составит Джо Байден.