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Партия Шария представила первую пятёрку кандидатов на выборах в Раду

18 июня 2019, 13:24  •  16 • Украина
Украинская Партия Шария, об официальной регистрации которой ранее сообщил видеоблогер Анатолий Шарий, представила первую пятёрку своих членов на выборах в Верховную раду.
 
Reuters
 

Об этом Шарий сообщил на своём Youtube канале.

Уточняется, что первым номером идёт сам блогер, под вторым номером числится видеоблогер и шеф-редактор официального портала журналиста, его жена Ольга Шарий.

Далее в списке, как говорится в видео медиаэксперта, значится журналист Антонина Белоглазова. Четвёртый — Павел Уллах, редактор сайта и личный помощник Шария. Под пятым номером указан продюсер, диджей Евгений Евтухов.

Ранее Шарий сообщил о регистрации своей партии, с которой намерен идти на досрочные выборы в парламент Украины.

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