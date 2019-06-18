|
Партия Шария представила первую пятёрку кандидатов на выборах в Раду
18 июня 2019, 13:24 • 16 • Украина
Украинская Партия Шария, об официальной регистрации которой ранее сообщил видеоблогер Анатолий Шарий, представила первую пятёрку своих членов на выборах в Верховную раду.
Reuters
Об этом Шарий сообщил на своём Youtube канале.
Уточняется, что первым номером идёт сам блогер, под вторым номером числится видеоблогер и шеф-редактор официального портала журналиста, его жена Ольга Шарий.
Далее в списке, как говорится в видео медиаэксперта, значится журналист Антонина Белоглазова. Четвёртый — Павел Уллах, редактор сайта и личный помощник Шария. Под пятым номером указан продюсер, диджей Евгений Евтухов.
Ранее Шарий сообщил о регистрации своей партии, с которой намерен идти на досрочные выборы в парламент Украины.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
16
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
15 июня 2019, 01:09
|
16 июня 2019, 06:24
|
16 июня 2019, 19:09
|
13 июня 2019, 06:54
|
14 июня 2019, 18:24
|
14 июня 2019, 05:39
|
14 июня 2019, 15:24