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Партия Саакашвили будет самостоятельно участвовать в выборах в Раду

08 июня 2019, 16:09  •  66 • Украина
Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что его партия «Движение новых сил» будет самостоятельно участвовать в парламентских выборах на Украине.
 
Reuters
 

Такое заявление он сделал в видеообращении, опубликованном в Facebook.

Саакашвили отметил, что его партию «призывают принять участие в выборах в Раду».

«Посмотрев на всех этих старых политиков, старые партии, посмотрев на эти договорняки… мы пришли к выводу, что надо идти на выборы самостоятельно», — заявил он.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко предложил Саакашвили принять участие в выборах в Верховную раду страны вместе с партией «Удар».

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