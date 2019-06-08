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Партия Саакашвили будет самостоятельно участвовать в выборах в Раду
08 июня 2019, 16:09 • 66 • Украина
Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что его партия «Движение новых сил» будет самостоятельно участвовать в парламентских выборах на Украине.
Reuters
Такое заявление он сделал в видеообращении, опубликованном в Facebook.
Саакашвили отметил, что его партию «призывают принять участие в выборах в Раду».
«Посмотрев на всех этих старых политиков, старые партии, посмотрев на эти договорняки… мы пришли к выводу, что надо идти на выборы самостоятельно», — заявил он.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко предложил Саакашвили принять участие в выборах в Верховную раду страны вместе с партией «Удар».
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