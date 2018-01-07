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Партия роста собрала пятую часть необходимых для регистрации Титова на выборах подписей

07 января 2018, 10:39  •  162 • Политика

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Партия роста за последние дни 2017 года и первую неполную неделю 2018 года собрала более 21 тыс. подписей в поддержку кандидата от партии на выборах президента, бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Это примерно пятая часть от необходимых для регистрации на выборах 100 тыс. подписей.

"На момент вечера 6 января в поддержку Бориса Титова было собрано уже 21 348 подписей. Все подписи верифицированы и заверены в соответствии с законодательством", - сообщили ТАСС в пресс-службе Партии роста.

Собеседник агентства уточнил, что сбор подписей начался в последние несколько дней 2017 года, он ведется в 65 регионах. "Сборщиками выступают исключительно волонтеры - члены и сторонники Партии роста. Деньги тратятся только на печать подписных листов и иные орграсходы", - отметил представитель пресс-службы.

В числе лидеров по количеству собранных подписей - Ярославская область, Краснодарский край, Воронежская область, Республика Дагестан, Свердловская область, Новосибирская область, Санкт-Петербург и Московский регион, сообщили в пресс-службе.

"В штабе Бориса Титова уверены, что при такой активности граждан сбор необходимого числа подписей (100 тыс.) будет завершен досрочно, подписи будут предоставлены в Центральную избирательную комиссию в 20-х числах января", - заявил собеседник агентства.

Титову, поскольку он выдвинут на выборы президента непарламентской партией, для регистрации на выборах необходимо собрать 100 тыс. подписей избирателей в свою поддержку, причем в одном регионе может быть собрано не более 2,5 тыс. подписей. Самовыдвиженцам для регистрации надо собрать 300 тыс. подписей, кандидаты от парламентских партий (Владимир Жириновский от ЛДПР и Павел Грудинин от КПРФ) от сбора подписей освобождены. Подавать подписи и документы на регистрацию можно до 31 января. Выборы президента пройдут 18 марта.

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