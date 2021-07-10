«Партия Роста» подала в ЦИК документы на выборы в Госдуму

«Партия Роста» 10 июля подала в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) РФ документы о выдвижении кандидатов на выборы депутатов Госдумы.

Отмечается, что представители партии доставили в ЦИК несколько коробок с бумагами.

Партия стала двенадцатой фракцией, подавшей документы для заверения списков кандидатов.

Своих кандидатов уже выдвинули ЛДПР, «Коммунисты России», «Родина», «Справедливая Россия — За правду», КПРФ, «Единая Россия», Партия пенсионеров, «Гражданская платформа», РПСС, «Новые люди» и «Зеленая альтернатива».

Ранее, 8 июля, эксперты-политологи дали оценку стратегиям выдвижения партиями своих кандидатов.

Директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин отметил, что партия «Единая Россия» обновила список кандидатов в Госдуму почти на 50%. ЛДПР и КПРФ, как отметил Данилин, пролоббировали увеличение партийных списков: расширили его до 15 человек, чтобы иметь возможность включить больше «ресурсных кандидатов» из партийных менеджеров и спонсоров партии.

Эксперт отметил, что главная интрига выборов — какие партии займут второе, третье и четвертое место.

17 июня президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.

21 июня президент Путин заявил о необходимости провести грядущую избирательную кампанию в стране так, чтобы ни у кого не возникало сомнений в ее легитимности.