Партия раскола: как попытка импичмента Трампа может отразиться на внутренней политике США • 63 • Украина Президент США Дональд Трамп в своём обращении к гражданам страны заявил, что сторонники его импичмента выступают против интересов рядовых американцев. Ранее конгрессмены-демократы предприняли первые формальные действия по отстранению главы Белого дома от власти. При этом, как сообщают американские СМИ, Госдепартамент активизировал расследование в отношении Хиллари Клинтон. Сторонники Трампа сравнили сложившуюся ситуацию с гражданской войной, отметив, что на стороне демократов могут выступить и недовольные курсом американского лидера представители Республиканской партии. Однако эксперты скептически оценивают шансы оппонентов президента организовать его импичмент. По мнению аналитиков, раскручивание «украинской истории» может серьёзно навредить прежде всего основному сопернику Трампа в президентской гонке — Джо Байдену. Президент США Дональд Трамп Reuters © Jonathan Ernst Президент США Дональд Трамп назвал попытку демократов начать процедуру его импичмента «величайшим обманом в истории американской политики» и обвинил своих политических противников в стремлении отобрать у американцев оружие, здравоохранение, голоса, судей и свободу. «Они хотят остановить меня потому, что я борюсь ради вас!» — написал Трамп в своём Twitter, разместив видеоролик с обращением к американцам. They are trying to stop ME, because I am fighting for YOU! pic.twitter.com/xiw4jtjkNl — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 сентября 2019 г. Также президент Соединённых Штатов раскритиковал представителей Демпартии, которые лоббировали вопрос импичмента. В частности, он обвинил председателя комитета палаты представителей по разведке Адама Шиффа в клевете. «Жалкий Адам Шифф мошенническим и противозаконным путём дополнил мой телефонный разговор с президентом Украины собственными словами, полными вымысла и искажений, чтобы выглядело так, будто я совершил нечто очень неправильное. Затем он нагло зачитал эти слова конгрессу и миллионам людей, тем самым оклеветав меня», — подчеркнул американский лидер, потребовав отставки конгрессмена от Калифорнии. На днях Шифф провёл в подконтрольном ему комитете слушания, в ходе которых и. о. директора Национальной разведки США Джозеф Магуайр несколько часов давал показания. На заседании обсуждалась жалоба анонимного сотрудника разведывательных органов, которого обеспокоило содержание телефонного разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским. ....fraudulently and illegally inserted his made up & twisted words into my call with the Ukrainian President to make it look like I did something very wrong. He then boldly read those words to Congress and millions of people, defaming & libeling me. He must resign from Congress! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 сентября 2019 г. 27 сентября палата представителей конгресса США предприняла первые формальные действия в рамках процедуры импичмента президента, запросив документы у госсекретаря США Майка Помпео. Также конгресс намерен допросить пять сотрудников Госдепа, имеющих отношение к дипломатическим связям с Киевом, включая бывшего посла Соединённых Штатов в этой стране Мари Йованович и спецпредставителя Госдепа по Украине Курта Волкера. «Между молотом и наковальней» Напомним, что 24 сентября спикер палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента в отношении Трампа. «На этой неделе президент признал, что просил президента Украины принять меры, которые принесли бы ему политическую выгоду. В свете действий администрации Трампа стал очевиден тот позорный факт, что президент попрал свою присягу, нашу национальную безопасность и честность наших выборов», — подчеркнула Пелоси. Речь идёт о телефонном разговоре между Трампом и Зеленским, который состоялся 25 июля. Ранее американские СМИ со ссылкой на неназванного представителя разведсообщества, якобы подавшего по этому поводу жалобу начальству, сообщали, что президент США в разговоре оказывал давление на украинского лидера. Медиа утверждали, что Трамп намеревался получить у Зеленского данные, компрометирующие Джо Байдена — одного из главных претендентов на пост президента от демократов на выборах 2020 года. 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму разговора, свидетельствовавшую, что расследование в отношении Байдена действительно обсуждалось. Действующий президент Соединённых Штатов и его адвокат Руди Джулиани неоднократно обвиняли Байдена и его сына Хантера в причастности к коррупционным махинациям на Украине. После «евромайдана» политик часто посещал Украину, а его сын, не имея опыта работы в сфере энергетики, получил должность в совете директоров местной нефтегазовой компании Burisma Holdings. В апреле 2019 года издание The Hill опубликовало материал журналиста Говарда Соломона с обвинениями Байдена-старшего в том, что он способствовал увольнению украинского генпрокурора Виктора Шокина, который якобы слишком близко «подобрался» к его сыну, расследуя коррупцию в Burisma. Ответом демократов Трампу и Джулиани и стало начало процедуры импичмента. Стоит отметить, что многие представители Демпартии и ранее выступали за то, чтобы инициировать отстранение президента от должности, но на это требовалось согласие спикера палаты представителей. Ещё весной Нэнси Пелоси отказывалась его давать, утверждая, что эта тема «вызывает сильный раскол в обществе» и «сеет в стране рознь». © Kevin Lamarque Как отметил в беседе с RT директора Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв, американское общество не консолидировано в отношении импичмента, поэтому Нэнси Пелоси до последнего не решалась на этот шаг. «Сейчас число сторонников импичмента среди демократов растёт, и Пелоси оказалась между молотом и наковальней, — отметил эксперт. — Это вынужденное согласие под давлением однопартийцев. Также спикер понимает, что это провальная акция и она может обойтись Демпартии очень дорого». Сторонники Трампа уже сравнили попытку импичмента со стороны демократов с гражданской войной. Бывший главный стратег Белого Дома Стивен Бэннон в интервью газете The Washington Times сказал, что заявление Пелоси о начале процедуры импичмента напоминает ему сражение за форт Самтер, с которого в апреле 1861 года началась Гражданская война в США. В свою очередь, известный консервативный радиоведущий Раш Лимбо заявил, что в США уже идёт «холодная гражданская война». Вице-премьер Украины назвал СНГ "клубом неудачников" Как показывают результаты недавнего опроса, проведённого компанией HarrisX по заказу издания The Hill, по вопросу об импичменте Трампа американское общество оказалось расколотым примерно пополам: 47% респондентов высказались в пользу отстранения президента от власти, в то время как 42% выступили против этого. Пятая колонна По словам Раша Лимбо, спикер палаты представителей приняла решение о запуске процедуры импичмента после того, как сенатор от штата Юта и бывший кандидат в президенты от Республиканской партии Митт Ромни якобы сообщил ей, что в этом деле она может рассчитывать на поддержку части республиканцев как в верхней, так и в нижней палате конгресса. Однако представители Ромни и Пелоси факт такой беседы опровергли. Сенатор Митт Ромни

© Aaron P. Bernstein Ранее Ромни присоединился к демократам в критике диалога Трампа и Зеленского. Как отмечают американские СМИ, бывший советник Ромни — Джозеф Кофер Блэк — с 2017 года входил в совет директоров всё той же украинской компании Burisma Holdings. 23 сентября с заявлением о том, что позиция Ромни может побудить Пелоси начать процедуру импичмента, заявлял и политолог-неоконсерватор Билл Кристол в эфире телеканала MSNBC. 28 сентября бывший сенатор-республиканец Джефф Флэйк отметил, что около 35 сенаторов от Республиканской партии могут поддержать импичмент Трампа. Именно верхняя палата конгресса на голосовании после процедуры слушаний может вынести окончательное решение об отстранении президента от власти. Сейчас в сенате США, где заседают 100 политиков, относительным большинством обладают республиканцы — 53 человека. Однако если значительная их часть выступит против Трампа, то теоретически демократы могут при помощи противников президента среди «слонов» провести импичмент. Пока большинство активных сторонников импичмента относятся к Демпартии. Но появились и первые республиканцы, поддержавшие отстранение Трампа от должности. В поддержку соответствующего расследования 26 сентября высказались республиканский губернатор штата Вермонт Фил Скотт и его однопартиец — губернатор Массачусетса Чарли Бейкер, а через день к сторонникам расследования примкнул первый республиканец в палате представителей — конгрессмен от штата Невада Марк Амодей. Последний отметил, что поддерживает именно расследование, а не отстранение Трампа от власти. Ответный удар В связи с этим 28 сентября The Washington Post сообщила, что администрация Трампа активизировала расследование дела об использовании Хиллари Клинтон личной почты в служебных целях. Ранее политик обвинила Трампа в том, что он «предал» США, и поддержала процедуру его отстранения от власти. Кроме того, экс-госсекретарь напомнила, что на старте своей карьеры участвовала в процедуре импичмента президента Ричарда Никсона. По мнению Юрия Рогулёва, то, что расследование в отношении Клинтон активизировалось одновременно с попыткой импичмента Трампа, не является совпадением. «Этого республиканцы просто так это не оставят. Если демократы, используя всю эту украинскую историю, попытаются объявить Трампу импичмент, то республиканцы будут намеренно раскручивать линию Джо Байдена, — полагает Рогулёв. — Кроме того, будет поднята тема о «вмешательстве» в выборы в 2016 году со стороны Украины и нерасследованный вопрос с серверами Клинтон». Напомним, что ещё 26 июля адвокат Трампа Руди Джулиани сообщил, что у него есть доказательства «незаконного влияния на выборы 2016 года» со стороны Украины, а позже призвал расследовать коррупцию со стороны самой Клинтон и других представителей администрации Обамы. Здание Капитолия в Вашингтоне

AFP

© Samuel Corum / GETTY IMAGES NORTH AMERICA Украина запустит транспорт на границе с Крымом «Демократы хотят расследовать обстоятельства того, как я пролил свет на предполагаемую долгосрочную деятельность членов команды Обамы — Байдена, Клинтон, Керри — в рамках схемы «деньги взамен на услуги». Их близкие родственники зарабатывают миллионы, торгуя своим влиянием. Разве это не более важная тема для расследования, чем то, каким образом я это выяснил?» — отметил Джулиани. Dems want to investigate how I brought to light an alleged long term pattern of Obama Cabinet members-Biden,Clinton,Kerry-engaged in pay-for-play scheme. Their close relatives making millions for selling their offices. Isn't this more important to investigate than how I found it? — Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) 28 сентября 2019 г. По мнению Юрия Рогулёва, шансы демократов организовать импичмент Трампа невелики. Республиканцы в сенате, по его словам, при всей неоднозначности их отношения к действующему президенту вряд ли станут голосовать против Трампа. Кроме того, ажиотаж вокруг скандала с Украиной может навредить в первую очередь Джо Байдену, уверен эксперт. «Демократы, «выстрелив» в Трампа, ненароком могут попасть и в одного (если не в главного) из своих кандидатов. У Джо Байдена уже сейчас рейтинг начал снижаться, только на фоне этих разговоров, — констатировал Рогулёв. — Республиканцы же своего расследования не остановят, и страна будет жить как на сковородке». В свою очередь, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер также прогнозирует, что США ждёт новая схватка республиканцев и демократов. «Они будут как Шерлок Холмс и профессор Мориарти — стоять на краю Рейхенбахского водопада и пытаться утопить друг друга. В таком противостоянии никто не выживает, — отметил Брутер. — С другой стороны, Соединённые Штаты — достаточно сильная страна, чтобы противостояние республиканцев и демократов ей серьёзно угрожало».





