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Партия "Яблоко" решила за Путина написать его послание Федеральному Собранию

27 февраля 2018, 11:09  •  209 • Политика
Путину предложили отказаться от президентского послания. Или написать его так, как это хотелось бы партии "Яблоко".
Представители партии "Яблоко" решили рассказать президенту России Владимиру Путину, каким должно быть его послание Федеральному Собранию 1 марта. Политики считают, что Путин не должен говорить о направлениях внутренней и внешней политики. Стоит сосредоточиться на "отчете о результатах работы и выполнении посланий 2011-2016 годов", говорится в заявлении.
Письмо с "рекомендациями" написала лидер партии Эмилия Слабунова. Она обвиняет Путина в нарушении Конституции, заявляя, что он не обратился к Федеральному Собранию в 2017 году. Не нравится политику и новая дата послания - 1 марта.
-Выбор даты оглашения послания и превращение его, по сути, в предвыборную программу кандидата Путина нарушает Конституцию и избирательное законодательство, - говорится в письме.
В партии считают, что Владимир Путин "использует преимущества должностного положения", выступая перед парламентом. По всей видимости, злость политиков связана с тем, что кандидат от "Яблока" пока не смог использовать имеющиеся в его распоряжении инструменты агитации. Зато Григорий Явлинский отличился обвинениями в адрес российских военных. Ранее он заявил, что русские убивают мирных жителей в Сирии.

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