Партия Путина, сила народная. Президент продиктовал "Единой России" поствыборную программу

На съезде "Единой России" Владимир Путин рассказал депутатам, какие законы они должны будут одобрить после формирования нового парламента. 500 миллиардов на единовременные выплаты пенсионерам, 340 миллиардов на обновление парка малой авиации, 100 миллиардов на программу медицинской реабилитации – и это далеко не все.

Долгое время считалось, что "Единая Россия" может называться "партией Путина" лишь метафорически – как известно, президент не является членом партии. Однако выступление на съезде ЕР 24 августа было выступлением не только главы государства, но и, со всей очевидностью, политического лидера, который обращался к своим сторонникам и исполнителям его воли в настоящем и будущем парламенте страны.

"На вас можно положиться", сказал президент единороссам. И рассказал, в чем. С его точки зрения, смысл работы ЕР в Государственной думе – воплощение в конкретные законодательные акты программы сбережения народа.

Наш общий долг – защитить суверенитет России и объединить общество для достижения наших целей… Мы вместе за Россию",

– так напутствовал Владимир Путин съезд партии, рассказав, чем эта партия, по его мнению, должна заниматься в парламенте.

По сути, речь президента - это та самая "народная программа" ЕР, о принятии которой на съезде так много говорили.

Счастье для всех, но не даром

Вот лишь некоторые задачи по формированию бюджета 2022 года и на плановый период 23024 годов, поставленные президентом переда "партией власти", то есть партией большинства в федеральном парламенте.

Помимо уже хорошо известной и требующей единовременного исполнения задачи выделения из федерального бюджета средств на выплату по 10 тысяч рублей каждому пенсионеру, президент требует от "Единой России" законодательной поддержки по целому ряду новых дорогостоящих и необходимых с точки зрения социального развития страны программ. Приведем их в том порядке, как он расставил их в своем выступлении:

- Полное расселение аварийного жилья. По мнению главы государства, речь в 2021 году идет об 11 миллионах квадратных метров, на что из федерального бюджета в 2022 году следует выделить не менее 45 миллиардов рублей дополнительно.

"Именно вы должны будете принять соответствующее решение, - подчеркнул президент, - обращаясь к будущим и действующим депутатам.

- Необходимо провести в жизнь формирующуюся программу создания в стране современной системы медицинской реабилитации. На программу нужно выделить из бюджета 100 миллиардов рублей, из которых 60 – в ближайшие три года. Это тоже должна сделать ЕР в парламенте, Путин обозначил это как одну из наиболее срочных задач. И недаром – реабилитация выздоравливающих в России, увы, находится на гораздо более низком уровне, чем собственно медпомощь.

- Обновление российского авиапарка, в том числе малой и санитарной авиации. Бюджет должен потратить на это не менее 340 миллиардов рублей. Законодательное обеспечение – еще одна первоочередная задача.

- Защита лесов, укрепление авиалесоохраны. Якутия, а теперь еще и Свердловская и Самарская области поставили вопрос ребром. Требование к партии – предусмотреть в бюжее 2022 года дополнительно 24 миллиарда рублей на эти цели.

- Изменение порядка работы банков с деньгами, получаемыми для социальной поддержки. Сегодня банки списывают в счет погашения долгов средства, выплаченные на детей, на поддержку семей, - отметил президент. Это недопустимо. Указами президента предусмотрена защита от единовременного списания. Но в нормативной базе это должным образом не отрегулировано. Это следует сделать сразу после формирования Госдумы.

Безопасность прежде всего

Но не только "социалка" волнует Путина. "Надежная защита страны зависит от качества работы Государственной думы" – заявляет он. Эта мысль иллюстрируется положением дел в Афганистане, в связи с которым вновь становится актуальной тема международного терроризма.

"Кому-то кажется, что угрозы миновали, - говорит Путин. - Кому-то кажется, что эти угрозы были давно и не у нас. Но это не так".

Он постулирует: Россия – единственная страна, которая смогла разгромить крупные вооруженные формирования и бандподполье. Но есть опасность того, что террористы из Афганистана используют хаос, который оставил после себя западные коллеги и перенесу террор на сопредельные территории. Общество должно быть сплоченным для отражения этой угрозы. Сплоченность общества – задача, которую он ставит как политик перед своими политическими сторонниками.

Образ будущего по-царьградски

Нельзя не отметить, что солидная часть выступления президента на съезде "Единой России" едва ли не дословно совпадает с тем, за что уже долгое время выступает Царьград. Так, например, президент в очередной раз подчеркнул: вакцинация от коронавируса – дело полностью и исключительно добровольное.

Недопустимо давление, после которого люди могут потерять работу. Убеждать уважительно к людям,

– так сформулировал задачу по борьбе с эпидемией Владимир Путин.

Не менее по-царьградски прозвучали его слова о поддержке семьи. Перечислив все недавно принятые меры, включая выплаты на детей, беременным женщинам и т д, Путин поставил задачу по-новому: семьи с детьми должны получать поддержку все время воспитания ребенка.

Однако и это – лишь часть картины, нарисованной в его выступлении.

Крепкая благополучная семья, в которой растут трое-четверо детей и должна быть образом будущего России,

– это сказал Путин. И пояснил: уверенность в завтрашнем дне, комфортное и доступное жилье, защищенная от любых угроз безопасность – это все для этого образа будущего.

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