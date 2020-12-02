Партия-пожиратель: Главная загадка думских выборов – 2021

Автор:

Андрей Перла

На старте кампании по выборам депутатов Государственной Думы (они должны состояться в сентябре 2021 года) случилась очередная утечка "из кругов, близких к осведомлённым". Несколько СМИ и множество телеграм-каналов повторили друг за другом, что в Администрации президента может быть принято стратегическое решение: объединить перед выборами несколько малых партий со "Справедливой Россией" с тем, чтобы сохранить в будущей Государственной Думе тот же расклад сил, что и в нынешней.

"Единая Россия" против всех

Основания для таких предположений есть. Сейчас "Единая Россия" находится на пике своего парламентского могущества. В 2016 году "партия власти" получила 343 депутатских места из 450, из них 140 при голосовании по партийным спискам и 203 – по одномандатным округам. Это означало, что вплоть до новых выборов у ЕР хватает голосов для принятия любого закона вне зависимости от позиции остальных парламентских партий. Важнейший вопрос наступающего политического сезона – сохранит ли "Единая Россия" абсолютное большинство в федеральном парламенте и нужно ли ей это делать?

Так как ЕР – не одна из политических партий, а именно "партия власти", ответ на этот вопрос зависит от государственной внутренней политики. Принимается решение о том, что ЕР должна получить 60% голосов – такой "утечкой" сейчас жонглируют в телеграм-каналах с лёгкой руки журналистов импортного портала "Медуза". Насколько надёжны источники информации иностранного агента? В них следует усомниться, однако пока никто не собирается отменять слова лидеров партии, сказанные на последнем съезде, о необходимости получить на выборах 2\3 голосов избирателей.

Проблема в том, что реальный рейтинг "Единой России" – не более 1\3 этих самых голосов. Разница слишком велика, чтобы её можно было преодолеть только с помощью яркой избирательной кампании. Чтобы получить такой результат, придётся прибегнуть к массированному применению административного ресурса, то есть мобилизовать бюджетников для участия в голосовании. Придётся также совершить сложный политический кульбит, каким-то образом очистив "политическую поляну" от всех сил, способных забрать голоса у партии власти.

Кто виноват – ясно, а делать-то что?

Здесь-то и находится главная политическая развилка, перед которой оказалось сегодня управление российской внутренней политикой. Что лучше: допустить на выборах большое разнообразие небольших политических партий или сделать так, чтобы в Думу попали только испытанные ветераны? Добиться того, чтобы в парламенте было конституционное большинство у одной заведомо лояльной партии или размыть это большинство по нескольким "электоральным корзинам"?

В 2020 году в России есть несколько малых партий, каждая из которых может преодолеть пятипроцентный барьер на выборах депутатов Государственной Думы. Это новые партии "Новые люди", "Зелёная альтернатива", "За правду", каждая из которых получила представительство в региональных парламентах и право участвовать в федеральных выборах, не собирая подписи в свою поддержку. Это уже давно присутствующие в политическом поле партии "Родина", "Партия пенсионеров за социальную справедливость" и, наконец, традиционное либеральное "Яблоко", вечный финалист забега, никогда не получающий призов.

Если "Единая Россия" не рвётся к конституционному большинству любой ценой, 5–6% может получить любая из этих партий и даже несколько из них, например, "Новые люди", "Родина" и "Пенсионеры". Могут прорваться и "экологи" – постоянного интереса у избирателей к их тематике нет, говорят социологи, но периодически, когда случаются мощные акции протеста из-за мусорных полигонов, как в архангельском Шиесе, или из-за загрязнения атмосферы, как в Челябинске, избиратели готовы голосовать за радетелей за чистоту природы.

Но если "Единая Россия" должна получить свои 2\3 любой ценой, причём не за счёт одномандатников (есть ещё вариант изменения закона о выборах таким образом, чтобы одномандатников стало больше, Царьград писал об этом), то малые партии каким-то образом должны быть вписаны в существующую конструкцию четырёхпартийной системы.

Всеядные "эсеры"

Примем как данность, что Кремль, то есть Администрация президента, может сделать на политическом поле всё, что пожелает, сопротивляться принятым государственными политтехнологами решениям никто не станет. Примем, что задача будет поставлена так, как хотелось бы партийным лидерам ЕР – 60% любой ценой. Тогда самое технологичное решение, действительно, будет состоять в том, чтобы задушить часть малых партий в объятиях. Чьих? К ЛДПР никого присоединять нельзя – это партия одного лидера и одного человека, её электорат нельзя ни существенно уменьшить, ни резко расширить: сколько есть у Владимира Жириновского поклонников, столько за него и проголосует. КПРФ тем более неприкосновенна. Остаётся "Справедливая Россия", партия, которая пытается быть и оппозиционной, и социал-демократической, и лояльной, и патриотической – всё в одно и то же время. Поскольку идеологический спектр "эсеров" получается очень широким, буквально "за всё хорошее против всего плохого", то и присоединять к ним можно и патриотов, и пенсионеров. Например, легко себе представить объединение с "Партией пенсионеров за социальную справедливость" (собственно, подобное объединение в истории этой партии уже было).

Правда, один из известнейших российских политологов Евгений Минченко в интервью радио НСН сказал, что не считает правильным для "эсеров" с кем-то объединяться.

Я оцениваю шансы прохождения "Справедливой России" без объединения с какими-то другими проектами в 90%. Главный риск для СР – это "Партия пенсионеров за справедливость", которая сегодня за счёт говорящего названия набирает порядка 4% по опросам ВЦИОМ. Но если речь идёт об объединении, и в нём не будет говорящего слова "пенсионеры", то его плюсы резко снижаются. Такой сценарий гипотетически возможен, но нужно очень чётко выбирать, как и зачем это делать. И я думаю, внутри "Справедливой России" очень серьёзное сопротивление такого рода объединению,

– говорит Минченко.

Евгений Минченко – заинтересованный комментатор, так как примерно в то же время, когда случилась "утечка" про планы получения 60% для ЕР и поглощения эсерами малых партий, появилась совершенно официальная информация о том, что он вошёл в предвыборный штаб "Новых людей". Более того, сейчас кто-то довольно активно распространяет в социальных сетях слухи о том, что "Новые люди" со своей свежезаработанной популярностью – тоже кандидат на объединение с ослабевшими "эсерами".

Как будто этого мало, те же слухи распространяются и в отношении "За правду" Захара Прилепина, партии, которая тоже укрупняется, – объявлено о проведении объединительной конференции с движением "Патриоты великого Отечества" Николая Старикова.

Разумеется, представить себе, что "эсеры" и в самом деле поглотят всё или хотя бы половину малых партий без разбора – довольно трудно. Дело в том, что при поглощении одной партией другой арифметического сложения рейтингов отнюдь не происходит – это знают все политтехнологи. Альянс "СР плюс пенсионеры" – это не 6+4 процентов наличных рейтингов, а, скорее, те же 6%. Избиратели совершенно не обязательно сохранят лояльность своим договорившимся лидерам. "СР + "Новые люди" выглядит получше, но это гипотетически, а как там сложится с учётом амбиций лидеров и дрейфом избирателей – предсказать трудно. Но дело не в потерях "эсеров". Если начнутся такие объединения, на политическом поле окажется довольно много избирателей, которые сочтут, что их попросту обманывают. Не дают возможности проголосовать против партии власти и надоевшего состава Государственной Думы. Это недовольство – залог такого социального напряжения, которое будет заведомо хуже любого самого неудачного для "Единой России" исхода выборов.