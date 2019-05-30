Партия Порошенко "выкручивает руки" Зеленскому: Рада не дала отправить в отставку премьер-министра Украины

Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману не дали уйти в отставку. Против соответствующего законопроекта проголосовали депутаты "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта", имеющие большинство в парламенте.

Ранее новый президент Украины Владимир Зеленский призвал Кабинет министров подать в отставку в полном составе. Украинский лидер объяснил это тем, что в правительстве должны быть новые лица и новые "прозрачные правила игры". На призыв откликнулся глава правительства и 23 мая подал заявление об отставке. Также он намекнул, что может покинуть правящую коалицию Рады.

Отказ дать Гройсману отставку можно расценивать, как попытку оппонентов Зеленского выкрутить руки новому президенту, отмечают эксперты. Правящим партиям есть что терять. Зеленский хочет досрочные выборы в Верховную Раду. Это может лишить Порошенко и его соратников последних крупиц власти, что у них ещё остались.