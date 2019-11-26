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Партия Порошенко призвала не допустить прямых поставок газа из России

26 ноября 2019, 22:54  •  130 • Украина
Партия «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко потребовала от власти не допустить возобновления прямых закупок газа из России, назвав это угрозой для национальной безопасности страны.
 
РИА Новости
 

«Попытки вернуть Россию на энергорынок Украины должны быть остановлены скоординированными действиями патриотической оппозиции и граждан Украины», — приводит заявление партии Интерфакс-Украина.

В «Европейской солидарности», в частности, потребовали провести расследование в отношении главы Минэнерго Украины Алексея Оржеля, который заявил о необходимости заключения нового контракта с «Газпромом» на поставку газа.

«Если это самодеятельность министра, мы требуем его немедленной отставки и открытия уголовного производства за государственную измену... провести расследование и допросить министра Оржеля с целью выяснения возможного российского влияния, чтобы склонить его к подписанию газовых соглашений в интересах России», — подчеркнули в партии.

Там также отметили, что из-за газового вопроса Украина на протяжении нескольких лет была объектом «газового шантажа России».

«Зависимость от российского газа — это угроза самой независимости Украины», — заключили депутаты.

Члены «Европейской солидарности» предупредили, что выразят «решительный протест», если возвращение к поставкам российского газа является «новой политикой «зелёной» команды».

Ранее Оржель назвал подписание договора о транзите газа с Москвой до конца 2019 года абсолютным приоритетом Украины.

Позднее эту позицию подтвердил украинский лидер Владимир Зеленский.

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