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Партия Порошенко потребовала созвать СНБО из-за формулы Штайнмайера
03 октября 2019, 16:09 • 94 • Украина
Партия «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко потребовала от нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского созвать Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) из-за согласования формулы Штайнмайера.
Reuters
Об этом в своём Facebook написал депутат Рады от «Европейской солидарности» Владимир Арьев.
«В связи с событиями, которые происходят, фракция «Европейская солидарность» требует от Зеленского немедленного созыва СНБО, чтобы обсудить последствия реализации подписанной в Минске формулы с профессионалами, а не в узком кругу из офиса президента, как это было до сих пор», — говорится в заявлении.
По его словам, необходимо обсудить и просчитать шаги Киева в случае невозможности осуществления формулы Штайнмайера. Арьев считает, что это позволит «избежать попыток переложить ответственность за это на Украину».
Ранее в партии Порошенко пожаловались на «запугивание» политсилы и её лидера из-за формулы Штайнмайера.
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