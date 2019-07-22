Партия Порошенко побеждает на выборах в Раду на зарубежных участках

• 43 • Украина

Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» на выборах в Верховную раду побеждает с 29,55% на зарубежных избирательных участках, следует из данных ЦИК после обработки 100% протоколов.

РИА Новости

Согласно информации на сайте Центризбиркома, на втором месте — партия нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского «Слуга народа» (28,13%). Замыкает тройку лидеров «Голос» Святослава Вакарчука с 19,67%. Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине в воскресенье, 21 июля. После проверки 30,90% протоколов лидирует «Слуга народа», всего в Раду проходят пять партий.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники