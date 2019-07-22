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Партия Порошенко побеждает на выборах в Раду на зарубежных участках
22 июля 2019, 09:54 • 43 • Украина
Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» на выборах в Верховную раду побеждает с 29,55% на зарубежных избирательных участках, следует из данных ЦИК после обработки 100% протоколов.
РИА Новости
Согласно информации на сайте Центризбиркома, на втором месте — партия нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского «Слуга народа» (28,13%).
Замыкает тройку лидеров «Голос» Святослава Вакарчука с 19,67%.
Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине в воскресенье, 21 июля.
После проверки 30,90% протоколов лидирует «Слуга народа», всего в Раду проходят пять партий.
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