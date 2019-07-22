Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Извинения перед стадом
Выборы в Раду: После обработки 22% протоколов у партии Зеленского 42%, Ляшко – з...
Без русского газа и с французской водкой. Тридцать лет «концу истории»
Как поляки украинцев работать учат (Руслан Осташко)
Главная / Украина

Партия Порошенко побеждает на выборах в Раду на зарубежных участках

22 июля 2019, 09:54  •  43 • Украина
Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» на выборах в Верховную раду побеждает с 29,55% на зарубежных избирательных участках, следует из данных ЦИК после обработки 100% протоколов.
 
РИА Новости
 

Согласно информации на сайте Центризбиркома, на втором месте — партия нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского «Слуга народа» (28,13%).

Замыкает тройку лидеров «Голос» Святослава Вакарчука с 19,67%.

Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине в воскресенье, 21 июля. 

После проверки 30,90% протоколов лидирует «Слуга народа», всего в Раду проходят пять партий.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



43
Источник
Похожие новости
21 июля 2019, 17:39
На Украине осквернили памятник генералу Ватутину
21 июля 2019, 21:09
Додон поблагодарил Россию за отмену пошлин и надеется на скидку на газ
22 июля 2019, 09:54
Экс-депутат Рады рассказал о «подставе» Гройсманом Зеленского
21 июля 2019, 14:24
Порошенко на выборах высказался против «российского реванша»
21 июля 2019, 14:24
Парубий приехал голосовать на выборах без паспорта
21 июля 2019, 11:09
Тимошенко проголосовала на выборах в Раду
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 июля 2019, 06:54
Украина хочет остановить выдачу паспортов России в Донбассе с помощью санкций
22 июля 2019, 00:24
Проблемы с почками или отравили? Все версии о "смерти" президента Туркменис...
22 июля 2019, 01:54
Зеленский победил: что России нужно понять по итогам выборов в украинскую Раду
22 июля 2019, 03:39
"Пора возвращаться в прокуратуру": Поклонская показала подарок "с наме...
22 июля 2019, 06:54
"Мы вас уничтожим": Зеленскому пригрозили "могилой" за назначение...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 июля 2019, 05:24
"Плакали и орали": Беженцы с Украины не сдержали эмоций, узнав о подарке Путина жителям Донбасса
17 июля 2019, 00:09
"Не устоял перед соблазном": Небензя жестко осадил постпреда Германии за спекуляцию на теме MH17
16 июля 2019, 17:24
В Раду внесли законопроект об отмене языкового закона
17 июля 2019, 06:39
Убил пассажиров и напарника: Французы изложили жуткую версию гибели малазийского "Боинга"
21 июля 2019, 01:24
Удерживали два дня: что известно об изнасиловании россиянки в Испании
20 июля 2019, 22:24
Первый президент Украины отдал решение по Донбассу в руки Кремля: "Без предварительных условий"
16 июля 2019, 04:39
"Теперь ее неприезд мало кого волнует": Ротару указали на фатальную ошибку с высказываниями про Крым
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.