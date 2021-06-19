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«Партия показала способность к обновлению и постоянному развитию»

19 июня 2021, 16:55  •  21 • Политика
Президент России Владимир Путин выступил на XX съезде Всероссийской политической партии «Единая Россия». Ключевые моменты речи российского лидера — в материале «Известий».

О партийной работе

«Наша работа, ежедневная жизнь не состоит из праздников ежедневных, и за всё это отвечают те люди, которые взяли ответственность перед страной за решения задач, которые перед ней стоят. Тем не менее, партия достойно выдержала конкуренцию на выборах всех уровней, показала способность к обновлению и постоянному развитию. В текущей работе и в принятии решений, ключевых для нашего Отечества, проявила и проявляет ответственность и патриотический настрой».
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XX Съезда партии «Единая Россия»
Фото: РИА Новости/Сергей Карпухин
«"Единая Россия" — это, прежде всего, партия социальной направленности. Об этом говорят законопроекты, которые вы вносите, поддерживаете на федеральном и региональном уровне, а также инициативы граждан, волонтёрских, экологических, правозащитных, других объединений, которые получают содействие партии "Единая Россия"».

О партийном строительстве

«В каждом регионе, в городе, в посёлке необходимо опираться на своих единомышленников, на людей, которые стремятся созидать, приносить пользу. Это, безусловно, очень мощный ресурс, и важно, что он служит реальным делам, интересам граждан, нашего государства, обеспечивает стабильность, устойчивость нашей политической системы, что крайне значимо для современного общества и страны, для решения тех масштабных задач, которые стоят сегодня перед нами».

О приоритетах

«Один из важнейших приоритетов, и вы знаете это хорошо, мы с вами занимаемся этим на протяжении всех предыдущих лет — это поддержка семей с детьми. Мы последовательно выстраиваем здесь целую линейку адресных мер.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая
Так, с 1 июля, как вы знаете, начнутся выплаты на детей от 8 до 16 лет включительно, которые растут в неполных семьях. По-разному в жизни бывает, но есть маленький человечек, есть ребёнок — мы обязаны поддержать. Предусмотрена и помощь будущим мамам, которые находятся в сложном материальном положении. Также будет повышен размер оплаты больничного по уходу за ребёнком младше восьми лет».
«Надо объединить все усилия и так выстроить работу, чтобы до конца 2026 года значительно снизить риски столкнуться с бедностью для семей с детьми. В целом наша задача — существенно повысить достаток российских семей, доходы наших граждан».
«В ближайшее время будет запущена постоянно действующая программа поддержки молодёжной занятости. Нужно помочь молодому человеку найти работу, найти своё место в жизни. Прошу вас включаться в её реализацию сразу же, на её старте, учитывать специфику регионов и то, что запросы молодых людей тоже могут быть разными, иметь это в виду».

Об очищении рядов

«К партии власти неизбежно липнут, пытаются прислониться всякого рода люди, которые на самом деле далеки от того, чтобы работать на интересы людей, случайные по сути своей и порой нечистоплотные на руку — как раз для того, чтобы к этой руке побольше прилипало. Очевидно и то, что для правящей партии в любой стране всегда высоки риски, что называется, обрасти какой-то казённой коркой, застыть в своём развитии. Но хотел бы ещё раз напомнить: нужно помнить это и понимать».
Волонтеры собирают наборы для лечения больных COVID-19 на дому
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

О волонтерах

«Многие из вас — в регионах, на местах — тоже подключились к волонтёрскому движению и, независимо от должности, просто занимались, казалось бы, прозаическим делом — развозили продукты, помогали пожилым, работали в "красных зонах". Эти настоящие штабы поддержки продолжают работать, что крайне важно, и сейчас. Как и то, что вы привлекаете в партию таких же неравнодушных людей. Они органично вливаются в партию, становятся её кандидатами на выборах, причём на выборах самых разных уровней».

О молодежи

«Выдвижение на самые ответственные направления работы молодёжи, молодых людей, доказавших свою самостоятельность, ответственность в волонтёрской и общественной деятельности, в госуправлении и бизнесе, в социальной сфере и науке, и впредь должно быть для партии одной из самых ключевых задач».
«В сложнейших условиях, в сложнейший период эпидемии достойно проявляют себя молодые люди на всех участках: на производстве, в трудовых коллективах, в добровольческом движении. Врачи, медсёстры, которые совсем недавно получили дипломы, молодые совсем люди, студенты медвузов, колледжей работают так же самостоятельно и самоотверженно, как их старшие коллеги».

О здравоохранении

«Технологическое обновление системы здравоохранения, укрепление его кадрового потенциала, организация работы всех поликлиник, больниц вокруг человека — наш важнейший приоритет».
Медицинский работник в палате реанимации и интенсивной терапии во временном госпитале COVID-19
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
«Важнейшая задача современного здравоохранения — не только победить болезнь, но и сделать всё, чтобы человек вернулся к активной, полноценной жизни. Скажем прямо, система медицинской реабилитации после операций, травм, сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, безусловно, нуждается в качественном развитии. Сегодня эта задача особенно актуальна, учитывая, что многие наши граждане столкнулись с серьёзными осложнениями из-за перенесённого коронавируса».
«Ещё раз напоминаю, что прививаться лучше, чем болеть. Во всяком случае такова позиция ведущих специалистов в нашей стране и в мире».
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