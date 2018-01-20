Партия пенсионеров за справедливость поддержала участие Путина в выборах президента

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МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Пятый съезд Партии пенсионеров за социальную справедливость (ППСС), прошедший в субботу в Москве, выразил поддержку участию действующего президента РФ Владимира Путина в выборах главы государства.

"Съезд принял решение о политической поддержке кандидата на должность президента РФ Владимира Владимировича Путина на выборах 18 марта 2018 года", - сообщается в материалах по итогам съезда на официальном сайте партии.

"Мы долго обсуждали и пришли к выводу, что в такое сложное для Отчизны время менять лидера нельзя", - пояснил ТАСС председатель партии Владимир Бураков. "Мы подготовили наказы кандидату, в которых сформулировали те изменения, которые хотели бы видеть", - добавил он.

Путин участвует в выборах президента в качестве самовыдвиженца. Поддержку ему выразили как ряд парламентских партий ("Единая Россия", "Справедливая Россия"), так и ряд не представленных в Госдуме, в том числе "Родина", "Патриоты России", "Гражданская платформа", Партия пенсионеров России, Партия свободных граждан, "Гражданская сила", "Города России", "За справедливость".