Партия пенсионеров подала документы о выдвижении кандидатов на выборы в Госдуму

Представители Партии пенсионеров направили в Центризбирком России документы, необходимые для заверения избирательного списка партии и перечня кандидатов на предстоящие выборы в Госдуму.

Так, политсила предоставила ЦИК документы на 314 кандидатов, выдвинутых по 36 региональным группам, сообщил председатель центрального совета Партии пенсионеров Владимир Бураков.

Кроме того, комиссия получила от партии 195 документов на кандидатов по одномандатным округам. Бураков отметил, что изначально список кандидатов был больше, но по итогам внутренней партийной проверки был сокращен.

«Партия очень долго готовилась к этим выборам. И в течение полугода мы очень тщательно подбирали тех людей, которые будут достойно представлять Партию пенсионеров на предстоящих выборах», — говорится в его заявлении.

29 июня стало известно, что Бураков вошел в общефедеральную часть партийного списка на предстоящих выборах в Госдуму. Вместе с ним в нее вошли председатель президиума центрального совета партии Владимир Ворожцов и председатель бюро президиума Андрей Широков.

Бураков подчеркивал, что партия ориентируется на защиту не только пожилых, но молодых людей. Политсила выступает за создание социального кодекса, который позволит покончить с «запутанностью и противоречивостью нынешнего социального законодательства».

Ранее, 21 июня, президент России Владимир Путин заявил о необходимости провести грядущую избирательную кампанию в стране так, чтобы ни у кого не возникало сомнений в ее легитимности.

17 июня российский лидер подписал указ о назначении выборов депутатов Госдумы на 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату парламента в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутатов заксобраний) и 39 региональных парламентов.

Партия пенсионеров имеет депутатов в региональных парламентах и обладает так называемой парламентской льготой, в соответствии с которой для участия в выборах политсиле не нужно собирать подписи.