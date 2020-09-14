Партия «Новые люди» пойдет на выборы в Госдуму после успеха в регионах

Партия «Новые люди» намерена участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году после успеха в региональной кампании. Об этом заявил глава политической силы Алексей Нечаев 14 сентября.

Нечаев отметил, что на состоявшихся выборах партии удалось пройти во все областные заксобрания, где она принимала участие. Так, в Калужской области было набрано более 8%, в Костромской — 7,5%, в Новосибирской — 7%, а в Рязанской — 5,7%.

«Во всех шести регионах участия мы входим в топ-5 политических партий, это, конечно, большой успех. И такого в России давно не было», — заявил Нечаев.

Также лидер партии подчеркнул, что на прошедшие выборы «пришли те люди, которые в прежних выборах не участвовали», а именно «люди молодые, образованные, которым раньше не хотелось идти голосовать».

Таким образом, в следующем году «Новые люди» смогут участвовать в выборах в нижнюю палату парламента без сбора подписей, так как партия перешагнула необходимый пятипроцентный барьер. При этом, как отметил «Известиям» член партии Александр Цин-Дэ-Шань, добиться этого удалось благодаря работе штаба и баллотировавшихся кандидатов. Систему «умного голосования» Цин-Дэ-Шань раскритиковал, заявив, что она «обесценивает титаническую работу сотен людей федерального штаба, регионального штаба, кандидатов».

13 сентября в России завершился единый день голосования. Последними в 21:00 мск закрылись избирательные участки в Калининградской области, где проходили местные выборы. В этом году единому дню голосования предшествовали два дня досрочного голосования, организованные с целью избежать скопления граждан на избирательных участках. Выборы разного уровня состоялись в 83 регионах, за исключением Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга.

26 августа Нечаев заявил о нехватке в стране конкуренции в политике и бизнесе, при этом есть запрос на обновление. Среди выдвигаемых «Новыми людьми» инициатив глава партии озвучил запрет «мобильных засад» на дорогах и предложил устанавливать отбойники. Также политик предложил провести реформу МВД.