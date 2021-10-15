Партия «Народное ЖКХ»: управляющие компании не должны платить штрафы из средств собственников

Повысить качество услуг ЖКХ, а также снизить плату за содержание и эксплуатацию дома можно с помощью нового принципа уплаты штрафов для управляющих компаний (УК). Главное нововведение – взимание штрафов УК в пользу собственников. Соответствующие предложения президенту Владимиру Путину на днях направил лидер партии «Народное ЖКХ» Сергей Креков.

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«Предлагаю предоставить управляющим организациям возможность оплатить штраф путем снижения коммунальных платежей для жителей дома, в котором были выявлены нарушения, повлекшие привлечение УК к административной ответственности, на сумму 50% от штрафа, – говорится в обращении. – Данный перерасчет должен быть произведен в месяце, следующем за месяцем, в котором был наложен штраф. В случае отказа произвести подобный перерасчет, сумму штрафа взимать в полном объеме в пользу государства, как это происходит в настоящее время».

По мнению экспертов партии «Народное ЖКХ», принятие данной инициативы не только поможет повысить качество услуг управляющих компаний, но и снизит нынешнее негативное отношение жителей к их деятельности.

За плохую работу УК штрафуют жителей

Все дело в том, что действующая сегодня система контроля за УК, а также штрафных санкций, по сути, представляет собой порочный круг. Недовольные работой УК жители жалуются в органы жилищного надзора. Те, в свою очередь, накладывают на нерадивую УК штрафные санкции. А, поскольку все средства, которыми располагает УК так или иначе собираются с собственников жилья, получается, что и штраф за свою плохую работу УК оплачивает из карманов недовольных ею же жителей.

«Современный принцип работы нашей системы ЖКХ – это принцип пирамиды. Оштрафованная УК решает проблему просто. Как правило, у компании в управлении находится несколько домов. Получив штраф за плохую работу на одном из объектов, УК потом собирает деньги на его оплату со всех своих домов, – поясняет лидер партии «Народное ЖКХ» Сергей Креков. – В результате получается, что штраф заплатят не только жители конкретного дома, пожаловавшиеся на некачественную работу УК, но жители вообще всех домов, которыми эта компания управляет».

В итоге, вместо того, чтобы улучшать качество своих услуг, УК вынуждена урезать свои расходы, чтобы расплатиться со штрафами. Качество услуг падает еще сильнее, а недовольство жителей лишь нарастает. Более того, появляются основания для новых жалоб и штрафов. И так по кругу.

«Мы проводили исследование ключевых факторов, влияющих на негативное отношение людей к системе ЖКХ. Оказалось, что стоимость услуг волнует жителей больше всего. Вопрос не только в том, что делают что-то плохо, но в том, за какую цену это делают, – говорит Сергей Креков. – Приемлемость цены и качества – это важный параметр, который влияет на то, как люди воспринимают работу своей управляющей компании».

Штрафы за плохую работу УК не с жителей, а в пользу жителей – могли бы существенно переломить ситуацию. Более того, новый принцип взимания штрафов может оказаться выгодной и самим УК.

Рэкет-штраф

В отраслевом сообществе инициативу партии «Народное ЖКХ» уже поддержали. «Ее внедрение способно предотвратить распространение коррупционных сговоров управляющих организаций с органами Госжилнадзора, выносящих подобные штрафы, средства которых направляются на пополнение бюджетов разных уровней, – говорится в заявлении Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость. – Соответственно пропадает мотив органов Госжилнадзора действовать в интересах местных и региональных властей, рассматривать «под лупой» работу неугодных УК, карать их за любое нарушение, разоряя бесконечными штрафами и склоняя к коррупции».

Вопрос о разорительных размерах штрафов оказывается отнюдь не праздным, если учитывать, что по ныне действующему законодательству проштрафившаяся УК обязана выплатить от 50 до 250 тысяч рублей.

Подсчитаем: ежемесячный размер сборов с типовой «хрущевки» составляет порядка 160 тысяч рублей. Получается, что даже минимальный размер штрафа урезает бюджет УК уже на треть. А значит ровно на столько придется сократить затраты на уборку, ремонт, текущее обслуживание инженерных сетей и т.п. А если оштрафуют по-максимуму, то все собранные за месяц деньги на обслуживание дома уйдут государству.

«Объемы штрафов, собираемых по стране, измеряются десятками миллиардов рублей. Это те деньги, которые могли бы пойти на выполнение УК конкретных работ по дому, но они оказываются вырваны из бюджета. Чем выше штрафы, тем хуже ситуация. Повысить качество работы УК с помощью изъятия денег из их же бюджета просто невозможно. Мы ставим управляющие организации на грань убытка по конкретному дому, не более того, и провоцируем их исполнять свои обязанности по обслуживанию дома ненадлежащим образом», – констатирует Сергей Креков.

По словам эксперта, для того, чтобы максимально оттянуть момент выплат, большинство УК предпочитают оспаривать штрафные санкции в суде. В результате миллионы бюджетных средств уходят еще и на содержание штата сотрудников жилищного надзора, занятых бесконечными и, по сути, бессмысленными судебными тяжбами.

«Когда в свое время ГИБДД столкнулось с аналогичной проблемой, то выяснилось, что судиться по каждому штрафу просто экономически не выгодно. Именно тогда нарушителям предложили оплачивать лишь 50% штрафа, при условии, что ты делаешь это в разумные сроки, – говорит Сергей Креков. – Мы предлагаем остановить нынешнее безумие в системе ЖКХ похожими методами. Первое – предложить УК не спорить, а заплатить 50%. Второе – штраф должен идти в карманы жителей. А в случае, если она не согласна с наложенным штрафом, то уже через суд должна будет заплатить все 100% государству».

Еще одной важной мерой, по словам нашего собеседника, должен стать пересмотр размеров штрафов. Чтобы штрафные санкции не убивали всю экономику управляющей организации, их стоит привязать к размерам общих сборов с каждого дома. При этом важно иметь в виду, что сборы УК – это только взносы за содержание и эксплуатацию дома, деньги за коммунальные платежи УК лишь аккумулирует у себя для дальнейшей передачи ресурсоснабжающим организациям.

Примечательно, что предложения по гармонизации рынка ЖКХ звучат в профессиональном сообществе аж с 2016 года, однако с тех пор никаких изменений так и не произошло. Более того, уже в начале этого года партия «Народное ЖКХ» представила свои инициативы Минстрою, предложив их включить в разрабатываемую сейчас «Стратегию развития строительной отрасли и ЖКХ до 2035 года». «Предложения, изложенные в обращении, будут проанализированы и учтены при их целесообразности», – последовала отписка от министерства. Кстати сказать, упомянутую стратегию Минстрой пока так и не принял.