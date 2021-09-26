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Партия КПРФ поддержала программу Путина по развитию страны
26 сентября 2021, 02:30 • 81 • Политика
Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов 25 сентября выступил с заявлением в поддержку программы президента России Владимира Путина о развитии страны.
«Россия была и остается для КПРФ главной партией, и мы всё сделаем, чтобы она была сильной, прогрессивной, хорошо образованной и реально победной. И всё, что вы намечаете в этом плане, мы активно всегда поддерживали и будем поддерживать», — заявил Зюганов во время встречи президента с руководителями партий, прошедших в Госдуму РФ.
Зюганов также отметил ряд решений правительства России, например, те, что касаются развития высокотехнологичных отраслей экономики. Команду премьер-министра РФ Михаила Мишустина лидер КПРФ назвал «более сильной».
Президент России Владимир Путин в субботу назвал прошедшие выборы в Госдуму РФ легитимными и открытыми.
В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходили в новом, трехдневном формате. 19 сентября было основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными. В семи регионах страны проголосовать можно было как онлайн, так и лично на избирательном участке.
Дистанционное голосование началось в Москве 17 сентября в 8:00 и завершилось 19 сентября в 20:00. Итоговая явка тех, кто зарегистрировался онлайн, составила 96,5%.
Партия «Единая Россия» одержала победу на выборах в Госдуму по итогам обработки 100% протоколов, набрав 49,82% голосов. В Госдуму также прошли КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%), «Справедливая Россия — За правду» (7,46%) и «Новые люди» (5,32%).
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