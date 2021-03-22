Партия «Единая Россия» приостановила членство Белозерцева

Президиум политсовета регионального отделения партии «Единая Россия» на заседании в Пензе приостановил членство в партии главы региона Ивана Белозерцева. Об этом сообщается на официальном сайте партии 22 марта.

«В связи с возбуждением уголовного дела в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева на заседании в соответствии с партийным уставом принято решение о приостановлении его членства в партии до результатов рассмотрения уголовного дела», — говорится в сообщении.

Ранее утром 22 марта Басманный суд Москвы арестовал Белозерцева на два месяца. Его обвиняют во взяточничестве.

По данным следствия, с января по сентябрь прошлого года губернатор Пензенской области получил от главы фармацевтических компаний «Биотэк» Шпигеля, его супруги Евгении Шпигель и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в размере 31 млн рублей. В общей сумме медучреждения Пензенской области с января по октябрь 2020 года заключили почти 300 контрактов на общую сумму 700 млн рублей.

Обвинения были предъявлены главе группы фармацевтических компаний «БИОТЭК» Борису Шпигелю, его супруге Евгении Шпигель, директору ОАО «Фармация» Антону Колоскову, а также Геннадию Маркову и Федору Федотову.

В связи с этим утром в понедельник также был арестован заместитель главы представительства Пензенской области при правительстве РФ Федор Федотов.

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила о том, что в зависимости от роли каждого им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст. 291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве).