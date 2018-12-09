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Партия «Батькивщина» заявила о кампании по дезинформации в отношении Тимошенко
09 декабря 2018, 12:54 • 126 • Украина
Украинская партия «Батькивщина» опубликовала заявление, в котором говорится о кампании по дезинформации, направленной против лидера фракции Юлии Тимошенко.
globallookpress.com © Sergii Kharchenko
Соответствующий материал был опубликован на сайте партии.
«Печально и обидно лишь то, что к кампании по дезинформации привлекают журналистов и средства массовой информации. Чаще всего, разумеется, не по их собственной воле. Настоящим журналистам как никому известно, что ни одному политику в нашей стране не приходилось слышать столько обвинений в свой адрес, как Юлии Тимошенко», — говорится в сообщении.
Во фракции указывают, что у действующего президента Украины Петра Порошенко почти нет шансов переизбраться на грядущих выборах, и в связи с этим «для дискредитации оппонентов президентская команда не гнушается ничем — ни манипуляциями, ни бесстыдной ложью».
Ранее президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко заявил в эфире НСН, что Порошенко лжёт про угрозу войны с Россией из-за страха перед Тимошенко.
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