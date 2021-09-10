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«Партия арбузов прошла проверку»: что известно об отравлении семьи в Москве, в результате которого умерли два человека

10 сентября 2021, 22:30  •  189 • В России
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ после отравления семьи на юго-востоке Москвы. В результате скончались пожилая женщина и её 15-летняя внучка. По предварительным данным, причиной отравления могли стать арбузы, купленные в магазине «Магнит», либо другие продукты. Следователи, а также представители прокуратуры и Роспотребнадзора проверяют все обстоятельства происшествия.
 
Вход в магазин торговой сети «Магнит» на Совхозной улице в Москве АГН «Москва»
 

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти пожилой женщины и её внучки на юго-востоке Москвы. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ. 

«По поручению руководителя ГСУ СК по Москве Андрея Стрижова, по информации, размещённой в СМИ, об отравлении семьи на юго-востоке Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека»). Проводится комплекс следственных действий, направленных на уточнение всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается», — отмечается в сообщении ведомства.

Эпидемиологическое расследование

По данным СМИ, 8 сентября семья из четырёх человек купила арбуз в магазине «Магнит» на Совхозной улице. На следующий утро трое: 61-летняя Валентина Николаевна, её дочь, 38-летняя Елена, и внучка, 15-летняя Полина, — почувствовали себя плохо и вызвали скорую помощь.

Telegram-канал Baza сообщает, что врачи не стали их госпитализировать, списав всё на обычное пищевое отравление. В больницу женщин и девочку доставили только к вечеру, когда состояние бабушки и внучки уже было критическим. В результате Валентина Николаевна и Полина скончались, а Елена находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

В то же время в Telegram-каналах появилась информация, что причиной смерти Полины стала полиорганная недостаточность. Об этом сообщает Mash. Отмечается, что у девочки отказали все внутренние органы. Сейчас ожидаются результаты экспертизы тканей. Отец Полины, как пишут СМИ, арбуз не ел и чувствует себя нормально. 

Столичное управление Роспотребнадзора проводит эпидемиологическое расследование в связи с отравлением семьи арбузом.

«В связи с поступлением информации из стационаров Департамента здравоохранения города Москвы о случаях пищевой токсикоинфекции в семье москвичей управлением Роспотребнадзора по Москве проводится эпидемиологическое расследование и комплекс противоэпидемических мероприятий. Ситуация на контроле», — приводит ТАСС текст сообщения.

Также на russian.rt.com «Магнит» снимет с продажи партию арбузов после отравления людей в Москве

Также, как сообщает МК, был госпитализирован 11-летний мальчик, живущий по соседству с семьёй, в которой случилось отравление.

Арбузы сняли с продаж

Сейчас в магазине «Магнит», где был куплен арбуз, ведутся следственные действия. Сотрудники правоохранительных органов изучают документацию: сертификаты и накладные на товар, а также выясняют, где выращивались арбузы и на каких складах хранилась партия.

Как сообщил RT руководитель управления по внешним коммуникациям розничной сети «Магнит» Антон Карпов, компания инициировала внутреннее расследование.

«Буквально на прошлой неделе мы завершили плановую проверку качества всех партий арбузов, представленных в Московском регионе, — комментирует Карпов. — Партия арбузов, представленная в магазине на Совхозной, идентифицирована. Она прошла проверку в сертифицированной государственной лаборатории, которая не выявила отклонений в нормах пищевой безопасности. Сейчас эта партия снимается с продажи до выяснения обстоятельств случившегося. Компания сотрудничает с Роспотребнадзором и органами правопорядка, предоставляет всю необходимую информацию».

Он также подтвердил, что семья совершила покупку в магазине по адресу: Совхозная улица, дом 16.

RT связался с жителями других домов района Люблино. По их словам, они постоянно покупают продукты в магазине «Магнит», расположенном недалеко от Совхозной улицы.

«Мы покупали арбуз в «Магните» на улице Верхние Поля два раза, и всё было нормально, — рассказывает Оксана К. — Вкусный арбуз, никто не отравился. Каждый день покупаем там продукты».

В доме, где жили погибшие, также ведутся следственные действия. Сотрудники полиции обходят квартиры и выясняют, нет ли у других жителей дома симптомов отравления.

Расследование происшествия взято на контроль прокуратурой города Москвы.

«Прокуроры проверят все обстоятельства и причины произошедшего, при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Кроме того, прокуратура Москвы поставила на контроль ход расследования уголовного дела, возбуждённого по данному факту следственными органами по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека»)», — говорится в официальном сообщении надзорного ведомства.

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