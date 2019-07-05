«Партия — это личное общение с людьми»

«Единой России» нужно активнее работать с гражданами в части информирования населения о ходе реализации национальных проектов. С таким заявлением выступил председатель правительства Дмитрий Медведев в рамках политконференции партии, которая прошла в формате совместного заседания высшего и генерального советов.

В рамках конференции делегаты приняли участие в работе панельных дискуссий «Повышение качества работы партийных представителей» и «Партия для человека». Также на сессиях они обсуждали вопросы, касающиеся социальных проектов и работы с молодежью, лидерского потенциала и процедуры предварительного голосования, партнерства с НКО и поддержки гражданских активистов. Программным документом для обсуждения инициатив партии стала авторская статья Дмитрия Медведева, которая была опубликована в «Известиях».

— Очень важно, конечно, чтобы все мы понимали свою персональную ответственность за результат. Поэтому мы будем опираться на те идеи, которые рабочие группы выработали для того, чтобы оценивать, что было сделано за последнее время, полезность этих начинаний, деятельности рабочих групп, — сказал председатель партии.

Абсолютный приоритет для «Единой России», по мнению Дмитрия Медведева, — это национальные проекты. И в целом работа по реализации целей, которые были поставлены президентом в майском указе. Председатель партии призвал коллег активнее заниматься разъяснительной работой по этой линии.

— Пока, к сожалению, уровень информированности о том, что происходит, очень низкий. И здесь я вижу нашу общую проблему. Это проблема и исполнительной власти, и депутатов, и партии, поскольку она считает национальные проекты своим приоритетом. Если о них известно мало, это означает, что мы с вами не очень хорошо работаем. Нужно этим заниматься более активно, — сказал Дмитрий Медведев. — Это может быть и личное общение, и публикации в СМИ. Люди должны знать, что делает в целом страна для того, чтобы идти вперед. И я призываю всех принимать в этом самое активное участие.

Партия планирует создать многофункциональный интернет-портал «Нацпроекты глазами людей», в котором будет собрана информация обо всех объектах, реализуемых в рамках нацпроектов, а также будет предусмотрена возможность для граждан контролировать качество проводимых работ.

— Я надеюсь, что этот портал создаст дополнительные возможности для того, чтобы наши люди могли лучше познакомиться с реальным ходом работ. Заодно, кстати, нужно периодически промерять уровень того, насколько граждане нашей страны погружены в ту работу, который мы занимаемся, — сказал премьер-министр.

Также «Единая Россия» создаст правозащитный центр для квалифицированного разрешения особенно сложных, резонансных ситуаций, с которыми сталкиваются люди. По мнению партии, в регионах встречаются случаи, когда люди натыкаются на произвол властей и несправедливость. Такие истории вызывают общественный резонанс и широко освещаются в СМИ. Однако часто эти люди не могут позволить себе сильного адвоката. Дмитрий Медведев высказался в поддержку идеи создания правозащитного центра партии.

— В широком смысле слова вся деятельность партии носит правозащитный характер, поскольку задача партии — защищать интересы людей, интересы граждан нашей страны, — сказал Дмитрий Медведев. — Такого рода консультации требуют более такого продвинутого характера, здесь уже недостаточно общих представлений. И вот ради этого как раз и надо создать этот правозащитный центр. Я думаю, это хорошая идея, давайте ее поддержим.

Для более тесного взаимодействия с гражданами партия предложила создать из общественных приемных по всей стране некий аналог многофункциональных центров, чтобы граждане смогли в дистанционном формате отслеживать свое обращение на каждом этапе его реализации и оставлять свою оценку. В рамках проекта планируется информировать россиян о действиях партии, фракции и принимаемых законопроектах.

— Цифра — это, конечно, хорошо. Но надо сделать так, чтобы нам всем в цифру не уйти, иначе, мы понимаем, чем это закончится. Нам «матрица», оставшаяся от партии «Единая Россия», не нужна. Партия — это личное общение с людьми, — прокомментировал идею Дмитрий Медведев.

Участники конференции рассказали партийному лидеру о случаях, когда те или иные кандидаты на предварительное голосование своими действиями дискредитируют партию. Кроме того, некоторые идут на выборы без опыта реализации социальных и партийных проектов, не разделяют ценности «Единой России» и даже не являются ее единомышленниками. Председатель партии ответил, что нужно подумать, как усовершенствовать процедуру отбора кандидатов и выступил с собственной инициативой. Он предложил обязать участников праймериз публиковать свои предвыборные инициативы в общем доступе.