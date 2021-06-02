Партии сказали надо: Путин призвал депутатов искать людей «от земли»

«Единая Россия» (ЕР) готовит предвыборную программу, в основу которой ляжет послание президента Федеральному собранию . Об этом стало известно 2 июня по итогам встречи Владимира Путина с представителями партии. Во время нее глава государства поддержал идею о регулярных отчетах парламентариев перед избирателями о результатах своей работы . При этом он подчеркнул, что депутатскому корпусу нужны «люди от земли», которые понимают, как решать задачи, стоящие перед страной . В этот же день Владимир Путин провел совещание с правительством, на котором обсуждалась борьба с коронавирусом, появление новых тест-систем и социальная поддержка граждан.

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Владимир Путин в режиме видеоконференции встретился с руководством «Единой России» и участниками завершившегося 30 мая предварительного партийного голосования за право баллотироваться в Госдуму . ЕР уже на протяжении многих лет проводит праймериз по отбору кандидатов на выборы разного уровня. Участие в них — обязательное условие для выдвижения от партии. Праймериз в нынешнем году прошли с 24 по 30 мая во всех регионах страны.

Официальные итоги «Единая Россия» подвела в эту среду, опубликовав список кандидатов на выборах депутатов Госдумы, а также тех, кто представит партию по одномандатным округам. Окончательное решение о его утверждении должен будет принять съезд, который пройдет в Москве 19 июня. На него главу государства пригласил председатель партии Дмитрий Медведев. Бывший премьер-министр также отметил, что во время проведения предварительного голосования удалось отразить хакерские атаки из-за границы.

Явка избирателей составила почти 12 млн. Примерно треть кандидатов — волонтеры и общественники. Примечательно, что лишь каждый четвертый кандидат был действующим депутатом. Конкурс в среднем по стране составил 13 человек на место.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Владимир Путин отметил, что ЕР пока остается единственной партией, которая проводит столь широкую и открытую процедуру отбора. Это, по его словам, подтверждает, что она не боится конкуренции внутри своей структуры . При этом предварительное голосование служит не только для отбора кандидатов, но и для постоянного развития «Единой России», добавил он. Дмитрий Медведев в свою очередь отметил, что сейчас готовится предвыборная программа партии, в основу которой ляжет послание президента Федеральному собранию.

— Принципиально новой частью Народной программы партии должен стать ее отчет. В принципе, партия никогда не уходила от солидарной ответственности с президентом и правительством за проводимую политику, регулярно отчитываются и депутаты-одномандатники . Но в кампании-2021 «Единая Россия» заявляет о готовности отчитаться перед обществом за прошедшее двадцатилетие и за «пятилетку» 2016-2021 годов инициативно и комплексно. Именно с таким отчетом должен выступить Дмитрий Медведев. Это такое «иду на Вы» — решительный и жесткий шаг на старте кампании, — заявил «Известиям» глава АПЭК Дмитрий Орлов.

По его словам, на встрече Владимир Путин фактически нарисовал портрет победителя праймериз: компетентный, активный, неравнодушный, вовлечённый человек, готовый к открытому диалогу с людьми.

— Логика президента очевидна: те, кто не готов жить и работать на этих принципах, проиграют, — так Дмитрий Орлов объяснил поражение в праймериз порядка двух десятков действующих депутатов Госдумы.

В ЕР призывают подумать о норме, которая обяжет парламентские партии и избранных депутатов на постоянной основе отчитываться перед избирателями. Владимир Путин поддержал эту идею . Президент также отметил на встрече, что депутатскому корпусу нужны люди «от земли», которые «чувствуют, чем живет страна, чувствуют, перед какими вызовами она стоит».

На церемонии соединения четырех частей электронного ключа шифрования блокчейна и старта подведению итогов праймериз партии «Единая Россия», 30 мая 2021 года Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина

— Предварительное голосование стало площадкой для сбора наказов избирателей и проблем, которые нам предстоит в ближайшее время решить. Не случайно победили на праймериз люди от земли, которые хорошо знают, чем живет население. Поэтому в их числе оказалось так много представителей общественных организаций и волонтеров, — пояснил «Известиям» первый зампред фракции «Единая Россия» в Госдуме Адальби Шхагошев.

Во время встречи президенту предложили сразу несколько инициатив социальной направленности, которые могут войти в программу партии . В частности, победительница праймериз и председатель «Совета Матерей» Татьяна Буцкая в разговоре с «Известиями» отметила, что есть очень много «горячих» тем, которые требуют решения. Поэтому в ее трехминутном общении с Владимиром Путиным не было случайных слов. К примеру, она выступает за расширение возможностей применения материнского капитала и необходимость появления нового закона о многодетных семьях .

Владимир Путин согласился с идеей продумать о более широком использовании маткапитала . Тем не менее, он напомнил, что все ограничения по применению этой льготы связаны со стремлением ограничить злоупотребления выделенными деньгами.

Глава РФ также поблагодарил всех членов и сторонников партии за напряженную работу в сложных условиях борьбы с эпидемией коронавируса . По его словам, именно «Единая Россия» была инициатором многих антикризисных механизмов. Кроме того, ЕР в целом продуктивно участвует в решении ключевых задач социально-экономического развития страны, подчеркнул президент.

«Скупой платит дважды»

В этот же день Владимир Путин провел совещание с правительством . Президент вновь обратил внимание на важность вакцинации от коронавируса, призвав всех россиян поставить прививку. При этом, по его мнению, власти должны сделать все, чтобы процедура была доступной. Также глава государства попросил сразу поставлять оборудование, которое необходимо для широкого использования .

Мобильный пункт вакцинации у станции метро в Казани Фото: ТАСС/Максим Зарецкий

— Я хочу и Татьяне Алексеевне [Голиковой] сказать, и Денису Валентиновичу [Мантурову], не забывать известную русскую пословицу: скупой платит дважды. Вот сейчас сделаете мобильные пункты для вакцинации, а потом еще раз вернетесь к этой же теме и будете производить медицинские мобильные комплексы, которые представляют собой более серьезное и дорогостоящее оборудование , — заявил Владимир Путин. — Лучше делать сразу то, что нужно , чем потом дважды, трижды возвращаться к одной и той же теме и нервировать Антона Германовича [Силуанова] и всё Министерство финансов.

Кроме вакцинации, в России активно развиваются возможности выявления не только коронавируса, но и других болезней, отметила вице-премьер Татьяна Голикова.

— Уже к концу этого года будут созданы быстрые, за 60 минут, тесты на пять эпидемически значимых инфекций — это ковид, грипп, сальмонеллез, туберкулез и устойчивый к антибиотикам стафилококк , — сказала она.

Помимо этого, к концу 2021 года в России появятся четыре технологические платформы для разработки различных вакцин . По словам Татьяны Голиковой, в стране в целом модернизируется система здравоохранения. К 1 июля в России сформируют федеральный регистр граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение. Параллельно развиваются возможности медорганизаций: более 3 тыс. из них смогут проводить расширенную диспансеризацию с июля .

— Безусловно, это очень важно, когда результат мы получаем так быстро. Это позволит как можно раньше выявить заболевание, а соответственно раньше начать лечение и предотвратить распространение. Это спасет здоровье, а в некоторых случаях и жизни, не одного человека, — заявила «Известиям» зампред комитета СФ по соцполитике, заслуженный врач РФ Татьяна Кусайко.

Также во время беседы Владимир Путин напомнил о материальной поддержке населения. Правительство изменило проект указа о единовременной выплате в размере 10 тыс. рублей семьям с детьми школьного возраста : теперь эта мера помощи распространяется и на тех, кто пойдет в первый класс в шесть лет, сообщила Татьяна Голикова.

— Еще одна мера — это единовременная выплата в августе 2021 года 10 тыс. рублей семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет с особым порядком выплаты для школьников-инвалидов. <...> Выплаты начнутся в августе и продолжатся вплоть до конца 2021 года. Прием заявлений планируется начать с 15 июля 2021 года, — сказала она.

Первые смены в летних лагерях стартовали 23 мая, и президент назвал организацию детского отдыха важнейшей задачей для всей страны . Для дополнительного финансирования программы кешбэка для детей необходимо 4,5 млрд рублей, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

— Что касается основной программы, которая началась 25 мая, статистика следующая: по итогам недели и уже двух дней гражданами приобретено более 48 тыс. путевок на сумму более 1,5 млрд рублей и возврат составил около 670 млн рублей, — сказал вице-премьер.

В скором будущем у маленьких россиян будет еще больше мест для проведения каникул. В 2024 году откроется новый лагерь «Солнечный», что позволит принимать в центре «Артек» до 55 тыс. детей в год, рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов.