|
Партии поддержали работу общественных штабов перед выборами в Госдуму
09 апреля 2021, 22:05 • 36 • Политика
Совместные усилия позволят обеспечить прозрачную процедуру голосования
Политические партии активно идут на контакт с общественниками. Так, с региональными общественными штабами были заключены договоры о взаимодействии во время грядущего избирательного цикла.
Обе стороны заинтересованы в том, чтобы системы надзора за выборным процессом на участках была прозрачной и независимой. Так, наиболее активно к работе с общественниками подключились единороссы, эсеры, а также либерал-демократы. Помимо этого, необходимость создать систему независимого контроля за выборным процессом поддержали "Партия пенсионеров", "Партия Роста", "Новые люди" и коммунисты.
Как пояснил специалист Независимого Общественного Мониторинга, в ближайшем будущем будет запущен процесс подготовки наблюдателей. По словам Антона Бибарова-Государева, такие специалисты будут обучены в ходе специально разработанных тематических семинаров.
Глава хабаровского штаба общественников, в свою очередь, подчеркнул, что для надлежащего контроля за выборным процессом необходимо обучить большое число наблюдателей. За счет их работы будет увеличен уровень доверия граждан к результатам голосования. Андрей Белоглазов также добавил, что к грядущим выборам в Госдуму запланировано обучить более 3 тысяч независимых наблюдателей.
При этом с профильными общественными штабами вступили в диалог не только политические силы, но и общественные организации – в разных регионах страны уже подписаны десятки соглашений.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
36
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
06 апреля 2021, 03:20
|
04 апреля 2021, 16:30
|
09 апреля 2021, 05:35
|
08 апреля 2021, 04:50
|
06 апреля 2021, 07:00
|
07 апреля 2021, 09:35
|
05 апреля 2021, 09:55