«Партии копят силы»: чего ожидать от промежуточных выборов в конгресс США

Во вторник, 6 ноября, в США проходят выборы в обе палаты конгресса. На треть будет обновлён сенат, а состав палаты представителей изменится полностью. Демократы возлагают большие надежды на голосование, которое СМИ называют «референдумом по Трампу». Если их партии удастся получить контроль над конгрессом, они теоретически смогут инициировать процедуру импичмента президента. Однако политологи уверены: никаких кардинальных изменений до следующих выборов главы государства не произойдёт.

6 ноября проходят выборы в американский парламент — палату представителей и сенат. С последнего выборного цикла весь конгресс находился под контролем Республиканской партии, что позволяло 45-му президенту США Дональду Трампу практически беспрепятственно осуществлять свою политическую программу.

Сейчас у республиканцев 51 место в верхней палате, у демократов — 49. Однако в этом выборном цикле сенат переизбирается лишь на треть, и из 35 спорных кресел десять могут быть заняты представителями «поворотных» штатов, в которых большинство избирателей проголосовало за Трампа в 2016 году: это Мичиган, Пенсильвания, Огайо, Индиана, Флорида, Западная Вирджиния, Висконсин, Миссури, Монтана и Северная Дакота.

При этом палата представителей переизбирается полностью. Сейчас в ней 235 мест из 435 заняты республиканцами, а 193 — демократами, ещё семь мест остаются вакантными до выборов.

Подобный расклад представляет огромную важность для Демократической партии: её представители рассчитывают на то, что эти выборы станут «референдумом по Трампу». Если демократам удастся вернуть большинство в палате представителей, то они потенциально смогут запустить процедуру импичмента президента.

Неудивительно, что на пути к промежуточным выборам возникло много политических скандалов, каждый из которых ещё больше усилил раскол между двумя главными политическими лагерями американского общества.

Карусель вмешательства

В 2016 году власти США заявили, что российские спецслужбы «вмешались» в ход президентских выборов. Несмотря на отсутствие доказательств, это утверждение было принято политическим истеблишментом Америки.

После этого угроза «российского вмешательства» зависла практически над всеми выборными процессами в США, включая текущие промежуточные выборы в конгресс.

В августе советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что попыток вмешаться в это голосование стоит ожидать не только от России, но и от Китая, Ирана и КНДР. В октябре вице-президент Майк Пенс подчеркнул, что главная угроза для американской демократии исходит от Китая, который прилагает все усилия, чтобы повлиять на исход промежуточных выборов.

Однако уже в начале ноября Министерство внутренней безопасности США заявило, что пока не зафиксировало попыток иностранных государств проникнуть в инфраструктуру выборов — систему приёма и подсчёта голосов. По словам главы МВБ Кирстен Нильсен, промежуточные выборы 2018 года должны стать самыми защищёнными за всю историю страны.

Назначение Кавано

Одним из главных политических конфликтов, расколовших американское общество в преддверии выборов в конгресс, стало назначение в Верховный суд США юриста Бретта Кавано.

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После того как его кандидатуру предложил Дональд Трамп, против Кавано были выдвинуты обвинения в сексуальных домогательствах, причём это преступление якобы было совершено более 30 лет назад. Разразившийся следом скандал усилил противоречия между сторонниками Демократической и Республиканской партий.

Известный журналист Карл Бернштейн, прославившийся благодаря Уотергейтскому скандалу, заявил, что американское общество находится в состоянии «холодной гражданской войны». Во время слушаний по кандидатуре Кавано у Капитолия проходили многочисленные протесты феминисток и других политических групп, более 300 человек были задержаны. Сенаторы получали угрозы, а столичная полиция усилила охрану правительственных зданий.

Однако после дополнительного расследования ФБР, которое не смогло подтвердить факт наличия какого-либо неподобающего поведения со стороны Кавано, его кандидатура была утверждена в Верховный суд. Этому не помешал даже обряд нью-йоркских ведьм, которые попытались навести на него порчу.

Нежелательная помощь

Трамп не прекращал проводить мероприятия со своими сторонниками с самого момента избрания на пост президента, демократам же пришлось прибегнуть к помощи старой гвардии. Однако целый ряд партийных стратегов и политологов с опасением наблюдали за участием в предвыборных мероприятиях Хиллари Клинтон, Барака Обамы и Джо Байдена.

Некоторые демократы отказались от поддержки Барака Обамы и Хиллари Клинтон

Reuters

© Kevin Lamarque

Так, некоторые политики-демократы в регионах Среднего Запада подчёркивали, что Обама, Клинтон и Байден ассоциируются с непопулярной администрацией, которая не особо заботилась о жителях этих штатов.

В частности, представляющий партию «ослов» кандидат в сенат от штата Монтана Джон Тестер назвал Обаму «суррогатным кандидатом» и попросил экс-президента не выступать в его поддержку. Популярная среди молодёжи кандидат в конгресс от Северной Дакоты Хайди Хеткамп и вовсе напомнила, что Обама является её политическим противником.

Атмосфера ненависти

За пару недель до голосования ФБР и Секретная служба США перехватили 13 конвертов с самодельными бомбами, адресованными Бараку Обаме, Хиллари Клинтон, Джорджу Соросу, бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану, конгрессмену Максин Уотерс, экс-генпрокурору Эрику Холдеру, актёру Роберту де Ниро и другим известным американцам. Одна из посылок была обнаружена в здании, где располагается CNN.

Феминистки на акции протеста против судьи Бретта Кавано

Reuters

© Stephen Yang

Позже выяснилось, что бомбы рассылал американец Сизар Сэйок, который активно поддерживал Дональда Трампа и его действия на посту президента. В некоторых мейнстримных СМИ его окрестили MAGABomber — сложив вместе акроним лозунга Трампа «Сделаем Америку снова великой» (англ. Make America Great Again) и часть имени известного в США террориста Унабомбера.

Всего через несколько дней после инцидента с бомбами 46-летний житель Питтсбурга Роберт Бауэрс, вооружённый штурмовой винтовкой, напал на местную синагогу, убив 11 человек. Бауэрс выражал открытую неприязнь к президенту США Дональду Трампу, утверждая, что американский лидер «окружён евреями».

Оба происшествия дали мейнстримным американским СМИ почву для критики Трампа и разговоров об «атмосфере ненависти», которую он создал в стране своей риторикой.

Предвыборный караван

Ещё одним спорным моментом для американцев стал караван мигрантов из стран Центральной Америки, которые пешком направились в США в надежде получить статус беженцев. Дональд Трамп заявил, что отправит на границу до 15 тыс. военных, что сопоставимо с численностью контингента армии США в Афганистане.

«Многие члены банд и некоторые очень плохие люди оказались в караване мигрантов, который направляется к нашей южной границе. Пожалуйста, идите назад, вас не пустят в США до тех пор, пока вы не пройдёте все законные процедуры. Это вторжение в нашу страну, и наши военные ждут вас!» — заявил Трамп.

По мнению оппонентов президента, Трамп таким образом попытался укрепить свои позиции перед промежуточными выборами, выступив в роли защитника нации, разжигающего ненависть к мигрантам.

«Смирились с Трампом»

Как отметил в беседе с RT американист Тимур Нелин, даже в том случае, если по итогам выборов победу одержат демократы, вероятность того, что будет запущена процедура импичмента президента, крайне мала.

«Импичмент автоматически означает крупный политический кризис в США. Все понимают, что американское общество из-за Трампа расколото, поэтому импичмент может обернуться крайне негативными последствиями для всей политической системы Соединённых Штатов», — пояснил он в разговоре с RT.

Максимум, что могут сделать демократы в случае победы, — это заблокировать отдельные инициативы Трампа, считает эксперт.

Заседание конгресса в Вашингтоне

Reuters

«На мой взгляд, обе партии сейчас копят силы, в какой-то степени они смирились с Трампом. Скорее они готовятся больше к будущей президентской гонке. Именно там у них больше шансов против Трампа. Стоит отметить, что Трамп научился весьма неплохо лавировать. Он почти избавился от ярлыка «российского агента» благодаря жёстким инициативам в адрес Москвы и объявлению о выходе из Договора о сокращении ракет средней и меньшей дальности», — отметил Нелин.

По словам политолога Александра Асафова, выборы в США — это всегда политическое шоу с заранее распределёнными ролями.

«Определённое значение выборы в конгресс всё же имеют: это делёжка мест, которая может отразиться на будущем США. Но до президентских выборов я не ожидаю каких-либо существенных изменений. При любом раскладе сил позиции Трампа останутся неизменными. Несмотря на критику в СМИ, он вполне успешно пользуется политическими и пропагандистскими инструментами, и его рейтинги это доказывают», — подвёл итог Асафов.