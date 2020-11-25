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Партии «Батькивщина» отказали в государственном финансировании

25 ноября 2020, 17:15  •  45 • Украина
В искусстве создавать себе проблемы и наживать врагов Владимиру Зеленскому, похоже, нет равных. Лишить госдотаций партию, имеющую не только заметную фракцию в Раде, но и широкое представительство на местах, особенно в центральной части Украины, – до этого нужно было додуматься! Зная мстительность Тимошенко, «слугам народа» не позавидуешь. Но дело сделано – на основании судебного решения, «Батькивщина», начиная с четвёртого квартала текущего года, лишается государственной финансовой поддержки.
Ещё Андрей Богдан в доверительной беседе советовал своему бывшему шефу «оставить Юлю без штанов» – в наказание за несговорчивость во время голосований по щекотливым вопросам. Но Зеленский поначалу не решался портить отношений с газовой принцессой, памятуя о том, как она поступает с теми, кто портит ей жизнь.
И вот наконец-то ненавистники Тимошенко из окружения президента (прежде всего, Давид Арахамия и Андрей Ермак) добились того, чего хотели. Госфинансирование приостановлено.
«Батькивщина» оспорила это решение в суде, но что-то пошло не так – в ходе проверки отчётности партии и в самом деле выявились нарушения. Не то, что они были значительными, но – достаточными для формального отключения от кислородной подушки. Нарушения такие: одна из местечковых структур партии не подала в срок положенный отчёт о финансовой деятельности (г. Украинка), не обнаружились финансовые документы о взаимоотношениях партии с ООО «Финейт» (совершенно плёвая сумма – 45 тысяч гривен). А вот это уже посерьёзней – некие лица в руководстве партии якобы подписывали документы о спонсорской помощи, находясь за границей (речь о сумской и киевской организациях). Чего по закону делать категорически нельзя. А ещё суд установил несоответствие доходов доноров партии и размеров их взносов в 2017-2020 годах (речь снова о киевской и кировоградской организациях). В общем, нарушения не то, чтобы очень серьёзные, но основательные.
Тимошенко осталась на бобах. Учитывая тот факт, что и с личными средствами у Тимошенко возникли проблемы, а Игорь Коломойский брать «Батькивщину» на финансовый буксир не спешит, у Газовой принцессы могут возникнуть трудности с местными ячейками, постоянно разевающими голодные рты, подобно птенцам в гнезде. Так что в перспективе Тимошенко может лишиться части своих местечковых вассалов. И их тут же радостно перекупят «слуги народа», у которых с местными выборами, напомним, как-то не задалось.

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