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Парте вместо: школьники могут снова перейти на домашнее обучение

04 сентября 2020, 21:30  •  112 • Политика
Московские школьники могут вернуться к домашнему обучению в случае ухудшения эпидемиологической обстановки в столице. Однако если вспышки произойдут в отдельных классах, то только их переведут на дистанционный режим. Об этом «Известиям» сообщили эксперты и политики по итогам видеосовещания президента Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным 4 сентября. Градоначальник тоже допускает возможность развития ситуации по такому сценарию, призывая не расслабляться на фоне успешной борьбы с коронавирусом. В беседе с главой государства мэр признался: он сделал себе прививку от коронавируса российской вакциной, чтобы «придать тонус» коллегам и убедиться, что в РФ действительно появилось средство, защищающее от коронавируса.

Тема с оскоминой

Встреча президента с мэром Москвы состоялась в преддверии Дня города: российская столица в 2020-м отмечает 873-й день рождения. Возможно, именно с учетом предпраздничного настроения глава государства в начале беседы отметил весьма благоприятную социально-экономическую ситуацию в мегаполисе, поблагодарив Сергея Собянина и его команду за проделанную работу. Однако сразу после этого Владимир Путин перешел к теме коронавируса, которая, по его словам, «набила оскомину». Президент признал, что городским властям удалось добиться стабилизации обстановки и сокращения количества зараженных.
— Вы первые ввели ограничения, но и первые начали, по сути дела, их снимать, оказывая одновременно помощь другим регионам Российской Федерации, — подчеркнул глава государства.
В столичных больницах остается 6 тыс. коек, предназначенных для пациентов с COVID-19. При этом в настоящий момент они не все заполнены, уточнил Сергей Собянин. По его словам, сейчас сокращается количество диагнозов «пневмония» и число тяжелобольных, которые находятся на ИВЛ. С июля в столице несильно меняется статистика новых заболеваний — количество зарегистрированных случаев инфицирования в день не превышает 700. Между тем общероссийский показатель в последние дни растет — если 1 сентября было зафиксировано 4729 заболевших, то 4-го числа — 5110.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
В целом в Москве все последние месяцы ситуация стабильная, что позволяет властям двигаться дальше, добавил Сергей Собянин. В частности, речь идет о начале нормального функционирования системы образования. Тем не менее о полной победе над вирусом говорить пока преждевременно.
Действительно, расслабляться не нужно, поэтому у нас количество тестов, которые мы проводим, не уменьшается, а увеличивается, и мы стараемся строго следить за теми требованиями, которые выставляют санитарные врачи на транспорте, в торговле, в социальной системе и так далее. Это очень важно для того, чтобы ситуация и дальше продолжала быть стабильной, — заявил мэр Москвы.
Между тем Сергей Собянин еще до начала встречи с президентом допустил, что осенью эпидемиологическая обстановка может осложниться. По его словам, возможны локальные вспышки инфекции на конкретных предприятиях, в офисах и школьных классах, которые придется временно закрывать или переводить на удаленку» Такую вероятность не исключают и вирусологи, и представители образовательной сферы.
На сегодняшний день никто не может предугадать развитие событий с заболеваемостью. Уже прошел третий день учебы, и пока заболевших детей нет, есть только контактные. Стоит отметить, что столичные департаменты здравоохранения и образования четко отслеживают буквально каждый чих. Поэтому все школы в круглосуточном режиме находятся на связи с родителями, сразу собираются все сведения. Все меры предосторожности и безопасности соблюдаются, — рассказала «Известиям» депутат Мосгордумы, директор школы № 2098 Надежда Перфилова.
Она подчеркнула, что на дистанционное обучение, конечно, переходить будут не все сразу.
— Если произойдет вспышка заболеваемости в одном классе, то только его отправят на домашнее обучение. Дистанционный режим будет налажен согласно действующему расписанию уроков, — пояснила Надежда Перфилова.
Президент РФ Владимир Путин выступает на Всероссийском открытом уроке
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Возможностей для передачи вируса сейчас стало больше — открылись школы и детские сады, на работу вышли вернувшиеся из отпусков, возросла нагрузка на общественный транспорт, отметил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.
В ближайшие две-три недели уже увидим, насколько серьезный вклад все эти факторы внесли в рост заболеваемости, — сказал «Известиям» вирусолог. — Ситуация сейчас сильно отличается о той, что была в апреле. В Москве уже есть довольно значительная иммунная прослойка, приближающаяся к 30%. Благодаря чему вирус будет распространяться гораздо медленнее. Это не исключает возможности второй волны и введения ограничений, но риск такого развития событий ниже, чем было весной.
В то же время, подчеркнул Александр Лукашев, если мы не хотим возвращения домашнего обучения и самоизоляции, то необходимо продолжать соблюдать масочный режим, сейчас это даже более актуально, чем летом.

Стать примером

Обсуждалось на встрече президента и мэра и будущее отечественной вакцины против коронавируса, которая недавно была зарегистрирована. Москва принимает активное участие в пострегистрационном этапе клинических исследований этого препарата. Сергей Собянин отметил, что вся инфраструктура и информационная система для контроля за прохождением испытаний готова, как и необходимые материальные склады для концентрации вакцины и ее развоза. Поэтому сейчас власти ожидают окончательного решения со стороны Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи и передачи вакцины «Спутник V». По мнению мэра, исследования могут начаться уже со следующей недели. При этом он уточнил, что буквально за несколько дней свыше 5 тыс. добровольцев записались для участия в дополнительном тестировании.
Вы сами прививку сделали? — поинтересовался Владимир Путин.
Сергей Собянин подтвердил, что прошел вакцинацию. При этом прививку он сделал не только ради своего здоровья, но и для того, чтобы «придать тонус» коллегам и быть уверенным в том, что «действительно в России появилась хорошая наша отечественная вакцина». Между тем градоначальник признал, что она по-прежнему вызывает у многих жителей страны некоторые опасения. Согласно опросам, около половины граждан сомневаются в необходимости проходить вакцинацию от коронавируса. А два месяца назад скептиков было и вовсе чуть ли не 90%, добавил мэр Москвы.
Испытания и производство вакцины от COVID-19
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
— Температура поднималась у вас? — продолжал интересоваться здоровьем мэра президент.
— Нет, Владимир Владимирович, можно сказать, что я вообще практически не почувствовал никаких последствий. Единственное, была небольшая головная боль, какая-то тяжесть полдня, но это в пределах, так же, как иногда мы чувствуем, когда прививаемся от гриппа, — отреагировал Сергей Собянин.
В Белоруссии продлили запрет на полёты в Россию до конца сентября: Во все пункты, кроме трёх
Во время разговора президента интересовали и вопросы, связанные с восстановлением экономики после отмены режима самоизоляции. Сергей Собянин отметил, что на самом пике проблем кассовые обороты малого и среднего бизнеса упали почти в два раза. По его словам, эксперты сомневались, что сложившиеся трудности властям удастся решить оперативно. Однако с мая по июль практически удалось выйти на докризисные обороты.
Да и в целом сфера торговли и услуг, промышленность уже вышли на докризисный уровень. Несмотря на то что восстановление экономики идет быстрее, чем ожидалось, власти не намерены закрывать глаза на проблемы на отдельных предприятиях.
Есть те, которые дистанционно торгуют, мелкооптовая торговля, есть фронт-офисы — это небольшие торговые магазины, где, конечно, ощущаются еще проблемы, в годовом обороте они не добирают деньги. Но я думаю, что все-таки до конца года основные проблемы здесь будут решены, — заверил главу государства Сергей Собянин.
Разговор зашел и о будущих инфраструктурных проектах, которые запланированы в столице. Сергей Собянин, в частности, доложил президенту о планах по «удвоению московского метро».
— Сегодня 70% этой программы уже принято, будем и дальше ее продвигать, для того чтобы передвижения внутри города были комфортными и быстрыми, иначе город просто захлебнется с учетом того, что действительно население растет, — рассказал мэр.
Разумеется, беседа не могла обойтись и без обсуждения начала нового учебного года. В преддверии 1 сентября власти провели масштабную разъяснительную работу по профилактике COVID-19 и организации учебного процесса, чтобы дети могли после длительного перерыва вновь сесть за парты. В результате все школы, а также детские дошкольные учреждения открыты и функционируют, сообщил Сергей Собянин.
На этом пятничная программа президента не закончилась. Во второй половине дня Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором обсуждались итоги поездки премьер-министра Михаила Мишустина в Минск и подготовка визита белорусского президента Александра Лукашенко в Москву.

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