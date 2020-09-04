Парте вместо: школьники могут снова перейти на домашнее обучение

Московские школьники могут вернуться к домашнему обучению в случае ухудшения эпидемиологической обстановки в столице. Однако если вспышки произойдут в отдельных классах, то только их переведут на дистанционный режим. Об этом «Известиям» сообщили эксперты и политики по итогам видеосовещания президента Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным 4 сентября . Градоначальник тоже допускает возможность развития ситуации по такому сценарию, призывая не расслабляться на фоне успешной борьбы с коронавирусом. В беседе с главой государства мэр признался: он сделал себе прививку от коронавируса российской вакциной, чтобы «придать тонус» коллегам и убедиться, что в РФ действительно появилось средство, защищающее от коронавируса.

Тема с оскоминой

Встреча президента с мэром Москвы состоялась в преддверии Дня города: российская столица в 2020-м отмечает 873-й день рождения . Возможно, именно с учетом предпраздничного настроения глава государства в начале беседы отметил весьма благоприятную социально-экономическую ситуацию в мегаполисе, поблагодарив Сергея Собянина и его команду за проделанную работу. Однако сразу после этого Владимир Путин перешел к теме коронавируса, которая, по его словам, «набила оскомину». Президент признал, что городским властям удалось добиться стабилизации обстановки и сокращения количества зараженных .

— Вы первые ввели ограничения, но и первые начали, по сути дела, их снимать, оказывая одновременно помощь другим регионам Российской Федерации, — подчеркнул глава государства.

В столичных больницах остается 6 тыс. коек, предназначенных для пациентов с COVID-19. При этом в настоящий момент они не все заполнены, уточнил Сергей Собянин. По его словам, сейчас сокращается количество диагнозов «пневмония» и число тяжелобольных, которые находятся на ИВЛ. С июля в столице несильно меняется статистика новых заболеваний — количество зарегистрированных случаев инфицирования в день не превышает 700. Между тем общероссийский показатель в последние дни растет — если 1 сентября было зафиксировано 4729 заболевших, то 4-го числа — 5110.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В целом в Москве все последние месяцы ситуация стабильная, что позволяет властям двигаться дальше, добавил Сергей Собянин. В частности, речь идет о начале нормального функционирования системы образования. Тем не менее о полной победе над вирусом говорить пока преждевременно.

— Действительно, расслабляться не нужно, поэтому у нас количество тестов, которые мы проводим, не уменьшается, а увеличивается , и мы стараемся строго следить за теми требованиями, которые выставляют санитарные врачи на транспорте, в торговле, в социальной системе и так далее. Это очень важно для того, чтобы ситуация и дальше продолжала быть стабильной, — заявил мэр Москвы.

Между тем Сергей Собянин еще до начала встречи с президентом допустил, что осенью эпидемиологическая обстановка может осложниться . По его словам, возможны локальные вспышки инфекции на конкретных предприятиях, в офисах и школьных классах, которые придется временно закрывать или переводить на удаленку» Такую вероятность не исключают и вирусологи, и представители образовательной сферы.

— На сегодняшний день никто не может предугадать развитие событий с заболеваемостью. Уже прошел третий день учебы, и пока заболевших детей нет, есть только контактные . Стоит отметить, что столичные департаменты здравоохранения и образования четко отслеживают буквально каждый чих. Поэтому все школы в круглосуточном режиме находятся на связи с родителями, сразу собираются все сведения. Все меры предосторожности и безопасности соблюдаются, — рассказала «Известиям» депутат Мосгордумы, директор школы № 2098 Надежда Перфилова.

Она подчеркнула, что на дистанционное обучение, конечно, переходить будут не все сразу.

— Если произойдет вспышка заболеваемости в одном классе, то только его отправят на домашнее обучение. Дистанционный режим будет налажен согласно действующему расписанию уроков, — пояснила Надежда Перфилова.

Президент РФ Владимир Путин выступает на Всероссийском открытом уроке Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Возможностей для передачи вируса сейчас стало больше — открылись школы и детские сады, на работу вышли вернувшиеся из отпусков, возросла нагрузка на общественный транспорт , отметил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.

— В ближайшие две-три недели уже увидим, насколько серьезный вклад все эти факторы внесли в рост заболеваемости , — сказал «Известиям» вирусолог. — Ситуация сейчас сильно отличается о той, что была в апреле. В Москве уже есть довольно значительная иммунная прослойка, приближающаяся к 30% . Благодаря чему вирус будет распространяться гораздо медленнее. Это не исключает возможности второй волны и введения ограничений, но риск такого развития событий ниже, чем было весной.

В то же время, подчеркнул Александр Лукашев, если мы не хотим возвращения домашнего обучения и самоизоляции, то необходимо продолжать соблюдать масочный режим, сейчас это даже более актуально, чем летом.

Стать примером

Обсуждалось на встрече президента и мэра и будущее отечественной вакцины против коронавируса, которая недавно была зарегистрирована. Москва принимает активное участие в пострегистрационном этапе клинических исследований этого препарата . Сергей Собянин отметил, что вся инфраструктура и информационная система для контроля за прохождением испытаний готова, как и необходимые материальные склады для концентрации вакцины и ее развоза. Поэтому сейчас власти ожидают окончательного решения со стороны Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи и передачи вакцины «Спутник V» . По мнению мэра, исследования могут начаться уже со следующей недели. При этом он уточнил, что буквально за несколько дней свыше 5 тыс. добровольцев записались для участия в дополнительном тестировании.

— Вы сами прививку сделали? — поинтересовался Владимир Путин.

Сергей Собянин подтвердил, что прошел вакцинацию . При этом прививку он сделал не только ради своего здоровья, но и для того, чтобы «придать тонус» коллегам и быть уверенным в том, что «действительно в России появилась хорошая наша отечественная вакцина». Между тем градоначальник признал, что она по-прежнему вызывает у многих жителей страны некоторые опасения. Согласно опросам, около половины граждан сомневаются в необходимости проходить вакцинацию от коронавируса. А два месяца назад скептиков было и вовсе чуть ли не 90%, добавил мэр Москвы .

Испытания и производство вакцины от COVID-19 Фото: РИА Новости/Владимир Песня

— Температура поднималась у вас? — продолжал интересоваться здоровьем мэра президент.

— Нет, Владимир Владимирович, можно сказать, что я вообще практически не почувствовал никаких последствий . Единственное, была небольшая головная боль, какая-то тяжесть полдня, но это в пределах, так же, как иногда мы чувствуем, когда прививаемся от гриппа, — отреагировал Сергей Собянин.

Во время разговора президента интересовали и вопросы, связанные с восстановлением экономики после отмены режима самоизоляции. Сергей Собянин отметил, что на самом пике проблем кассовые обороты малого и среднего бизнеса упали почти в два раза . По его словам, эксперты сомневались, что сложившиеся трудности властям удастся решить оперативно. Однако с мая по июль практически удалось выйти на докризисные обороты.

Да и в целом сфера торговли и услуг, промышленность уже вышли на докризисный уровень. Несмотря на то что восстановление экономики идет быстрее, чем ожидалось, власти не намерены закрывать глаза на проблемы на отдельных предприятиях.

— Есть те, которые дистанционно торгуют, мелкооптовая торговля, есть фронт-офисы — это небольшие торговые магазины, где, конечно, ощущаются еще проблемы, в годовом обороте они не добирают деньги . Но я думаю, что все-таки до конца года основные проблемы здесь будут решены, — заверил главу государства Сергей Собянин.

Разговор зашел и о будущих инфраструктурных проектах, которые запланированы в столице. Сергей Собянин, в частности, доложил президенту о планах по «удвоению московского метро».

— Сегодня 70% этой программы уже принято, будем и дальше ее продвигать , для того чтобы передвижения внутри города были комфортными и быстрыми, иначе город просто захлебнется с учетом того, что действительно население растет, — рассказал мэр.

Разумеется, беседа не могла обойтись и без обсуждения начала нового учебного года. В преддверии 1 сентября власти провели масштабную разъяснительную работу по профилактике COVID-19 и организации учебного процесса, чтобы дети могли после длительного перерыва вновь сесть за парты. В результате все школы, а также детские дошкольные учреждения открыты и функционируют, сообщил Сергей Собянин.

На этом пятничная программа президента не закончилась. Во второй половине дня Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором обсуждались итоги поездки премьер-министра Михаила Мишустина в Минск и подготовка визита белорусского президента Александра Лукашенко в Москву.