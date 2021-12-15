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Пародия Зеленского на Путина оказалась худшей в карьере
15 декабря 2021, 12:30 • 220 • Политика
"Он хочет быть похожим на Путина. Но хотеть и иметь - это разные вещи", - заявил бывший глава администрации Владимира Зеленского Андрей Богдан, комментируя желание президента Украины быть как Владимир Путин.
"Зеленский ничем не напоминает Путина. Он хочет быть похожим на Путина. Но хотеть и иметь — это разные вещи", - отметил Андрей Богдан в интервью журналисту Дмитрию Гордону.
Он подчеркнул, что всё это "пародия". Соответствующее видео опубликовано в телеграм канале "Пул №3").
"То, чем они занимались, — это неудачное пародирование Путина", - заявил Богдан.
По словам экс-главы администрации президента Украины, Зеленский уже несколько лет "бегает по миру" и "набивает стрелки" своему российскому коллеге, демонстрируя "беспардонное и наглое" поведение. Тем самым, президент Украины старательно перечёркивает изначально дружелюбное к нему отношение со стороны Кремля. Так что, вероятно, речь о худшей пародии в карьере Зеленского.
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