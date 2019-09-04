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Пародия Богдана и хохот Зеленского: Выступление Порошенко в Раде превратили в цирк
04 сентября 2019, 23:24 • 91 • В мире
Раньше в Верховной раде время от времени депутаты устраивали настоящие битвы. Теперь же заседания парламента превращаются в цирк. То депутаты любовную переписку ведут в мессенджерах, то развлекаются чиновники высокого ранга. К примеру, глава офиса Зеленского во время выступления экс-гаранта Порошенко решил его спародировать. Сам президент в это время весело смеялся.
Инцидент, который едва ли понравился самому Петру Порошенко, случился в Раде пару дней назад, когда лидер партии "Европейская солидарность" высказывался по поводу снятия депутатской неприкосновенности. Как и обычно, речь Петра Алексеевича была пафосной и "полной самолюбования", как пишут пользователи в Сети. Не забыл Порошенко упомянуть и о том, что именно он является автором инициативы по снятию неприкосновенности народных избранников.
На видеозаписи, которую выложили в Сеть, видно, как Андрей Богдан, сидящий за спиной Порошенко, демонстрирует странную активность, кривляясь и ритмично воздевая руки к небу в такт слов бывшего главы государства.
Скриншот: Twitter/@portnvateam_new
Владимиру Зеленскому пародия, видимо, понравилась, поэтому он даже не пытался скрыть свой смех.
Надо сказать, что и сам президент Украины реагировал на выступление предшественника слишком театрально: то надувал щеки, то прикрывал глава ладонью, то горестно вздыхал, а в самом конце речи Порошенко подскочил и громко зааплодировал.
Скриншот:Twitter/@ryabtchuk_roman
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