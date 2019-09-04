Пародия Богдана и хохот Зеленского: Выступление Порошенко в Раде превратили в цирк

Инцидент, который едва ли понравился самому Петру Порошенко, случился в Раде пару дней назад, когда лидер партии "Европейская солидарность" высказывался по поводу снятия депутатской неприкосновенности. Как и обычно, речь Петра Алексеевича была пафосной и "полной самолюбования", как пишут пользователи в Сети. Не забыл Порошенко упомянуть и о том, что именно он является автором инициативы по снятию неприкосновенности народных избранников.

На видеозаписи, которую выложили в Сеть, видно, как Андрей Богдан, сидящий за спиной Порошенко, демонстрирует странную активность, кривляясь и ритмично воздевая руки к небу в такт слов бывшего главы государства.

Скриншот: Twitter/@portnvateam_new

Владимиру Зеленскому пародия, видимо, понравилась, поэтому он даже не пытался скрыть свой смех.

Надо сказать, что и сам президент Украины реагировал на выступление предшественника слишком театрально: то надувал щеки, то прикрывал глава ладонью, то горестно вздыхал, а в самом конце речи Порошенко подскочил и громко зааплодировал.