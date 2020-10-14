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"Парни, только не облажайтесь". История боя, который спас UFC

14 октября 2020, 10:15  •  78 • Аналитика
© AFP 2020 / Jon Kopaloff
Хабиб Нурмагомедов — не суперзвезда мирового спорта. Конор Макгрегор не шокирует весь мир своими выходками и баснословными гонорарами. Дэйна Уайт, вполне возможно, далек от образа идеального спортивного функционера современности. Наконец, каждая неделя не венчается россыпью поединков, которые почитаются одними и презираются другими.
Именно столь бесславный путь мог ждать Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) и даже распространиться на всю индустрию смешанных единоборств за последние 15 лет. Если бы не события одного из апрельских вечеров 2005 года.
К тому моменту дела промоушена находились в серьезном упадке. В пассиве у UFC были многомиллионные убытки, а зрительский интерес падал из-за гуманизации правил, вызванной популярными сравнениями жестоких драк в клетке с петушиными боями. Разумеется, в таких противоречивых и удручающих обстоятельствах перспективы организации с ее продуктом становились крайне туманными.
Работали над решением проблем братья Фрэнк и Лоренцо Фертитта, а также упомянутый Уайт, выкупившие UFC в 2001 году. Спасая свою компанию от банкротства, они стремились уйти с кабельного телевидения на федеральные каналы. Только чем зацепиться за новую платформу?
В качестве ответа на этот вопрос появилась идея реалити-шоу The Ultimate Fighter (TUF). Предполагалось, что несколько перспективных и "голодных" бойцов живут в одном доме, тренируются и бьются в составе двух команд, возглавляемых известными спортсменами. Сильнейшему по итогам сезона предписывался солидный контракт с UFC.
Верили в такой социальный лифт неохотно. С топовыми телеканалами руководство промоушена не договорилось, за шанс пришлось цепляться на Spike TV. Причем хозяева UFC серьезно потратились на запуск проекта, поэтому в случае провала финансовый крах виделся окончательно неизбежным.
Трудно представить, насколько сильно рождение TUF пропиталось терпким ароматом риска. Но шоу набирало обороты, что, впрочем, не сильно проясняло будущее промоушена. Квинтэссенцией напряжения вокруг этой ситуации выступил финал сезона, прошедший в Лас-Вегасе.

Сюжет для фильма

Тем вечером в октагон должны были выйти американцы Форрест Гриффин и Стефан Боннар, ставшие финалистами TUF в полутяжелом весе. За несколько часов до турнира их вместе с другими участниками максимально накачали эмоционально, заодно дав очередную порцию громких обещаний.
"Парни, пожалуйста, только не обосритесь" — по информации разных источников, такую фразу произнес Уайт спортсменам.
И они не обосрались. Сначала добротно прошел финал в среднем весе между Диего Санчесом и Кенни Флорианом, завершившийся поражением последнего техническим нокаутом. А затем в клетку вышли бывший полицейский, обладатель политологического образования Гриффин и спортивный врач Боннар.
С каждой минутой их боя шок усиливался и у зрителей, и у авторов проекта. Атлеты не отличались образцовой техникой, но их страсть и отдача сокрушили пространство. Они не хуже гладиаторов самоотверженно лупили друг друга, покрываясь кровью. Поединок даже был приостановлен, чтобы проверить, готов ли Гриффин продолжать схватку, несмотря на сильное рассечение.
"Я сходил с ума. В конце каждого раунда я вставал и аплодировал. Я видел, как это происходило прямо у меня на глазах. Что-то вроде: "Боже мой, как же хорошо! Это именно то, что нам нужно", — рассказывал в интервью Уайт.
Публика вскакивала со своих мест на арене, а рейтинги трансляции взлетали в онлайн-режиме. Бой продолжался все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Гриффину.
Однако эта история, определенно достойная экранизации, могла завершиться лишь максимально эпично. Гриффин получил все причитающиеся бонусы, но контракт с UFC дали и Боннару. Объятия бойцов после объявления этого решения — культовые кадры для MMA.
#OnThisDay in 2005: The most important fight of all time? Tag someone who hasn't watched Griffin vs. Bonnar!

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