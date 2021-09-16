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Парламенты Сербии и Республики Сербской приняли закон о защите сербского языка и кириллицы

16 сентября 2021, 12:25  •  92 • Украина
Кириллическая письменность – нематериальное культурное наследие славянских народов
15 сентября парламенты Сербии и Республики Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины (БиГ), приняли закон о защите, сохранении и использовании сербского языка и кириллицы. Синхронное голосование за документ в Белграде и Баня-Луке было приурочено к празднованию Дня сербского единства, свободы и национального флага.
Инициаторами законопроекта о сохранении и стимулировании развития сербского языка и его кириллического написания выступили президент Сербии Александр Вучич и член президиума Боснии и Герцеговины от Республики Сербской Милорад Додик.
Депутаты Народной скупщины (парламента) Сербии поддержали инициативу единогласно, а в представительном органе Республики Сербской за проголосовали 70 депутатов, двое высказались против.
Закон вводит ряд мер, направленных на защиту и развитие сербского языка, а также предусматривает более широкое использование в общественной жизни кириллического алфавита, который объявлен нематериальным культурным наследием.
Закон гласит, что предприятия со значительной долей государственного капитала, в первую очередь СМИ, обязаны использовать кириллическое письмо. Кроме того, культурные и другие мероприятия, которые финансируются государством, должны будут иметь логотип на кириллице. Предусмотрено создание специальных правительственных советов по сербскому языку, призванных отслеживать и анализировать его использование в общественной сфере и принимать меры по сохранению кириллицы.
Для частных компаний, которые перейдут на кириллический алфавит, новый закон предполагает налоговые льготы. За невыполнение закона вводятся штрафы размером от 127 до 4,2 тысячи евро.
А на Украине, наоборот, стали вдруг обсуждать противоположную идею – о переходе на латиницу. Идею хулиганскую, как отмечает сайт Фонда стратегической культуры. Смысл инициативы – обрубить общие корни с Россией. Сербы же, в отличие от украинских марионеток, правящих в Киеве, не согласны предавать свой язык и свою письменность.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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