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Парламенту Британии поставили ультиматум: Борис Джонсон требует досрочных выборов из-за Brexit
25 октября 2019, 05:09 • 26 • Политика
Премьер Британии Борис Джонсон призвал парламент согласиться на досрочные выборы 12 декабря, раз депутатам нужно больше времени на изучение договора о выходе страны из ЕС (Brexit).
Глава правительства Великобритании Борис Джонсон выставил свои условия парламенту. Премьер-министр готов дать депутатам дополнительное время на изучение сделки о выходе Британии из ЕС, если они согласятся на проведение досрочных выборов 12 декабря. Об этом Борис Джонсон заявил в интервью Би-би-си.
Ранее парламент во втором чтении одобрил предложенный премьер-министром вариант договора о Brexit, однако депутаты отказались рассматривать документ в трехдневный срок. В ответ Борис Джонсон снял документ с рассмотрения и пригрозил выходом из ЕС без сделки.
Борис Джонсон добавил, что если Лейбористская партия проголосует против выборов, то его Консервативная партия в ответ будет работать над тем, чтобы "освободить жителей страны от парламента, который стал бесполезным".
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