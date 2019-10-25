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Парламенту Британии поставили ультиматум: Борис Джонсон требует досрочных выборов из-за Brexit

25 октября 2019, 05:09  •  26 • Политика
Премьер Британии Борис Джонсон призвал парламент согласиться на досрочные выборы 12 декабря, раз депутатам нужно больше времени на изучение договора о выходе страны из ЕС (Brexit).
Глава правительства Великобритании Борис Джонсон выставил свои условия парламенту. Премьер-министр готов дать депутатам дополнительное время на изучение сделки о выходе Британии из ЕС, если они согласятся на проведение досрочных выборов 12 декабря. Об этом Борис Джонсон заявил в интервью Би-би-си.
Ранее парламент во втором чтении одобрил предложенный премьер-министром вариант договора о Brexit, однако депутаты отказались рассматривать документ в трехдневный срок. В ответ Борис Джонсон снял документ с рассмотрения и пригрозил выходом из ЕС без сделки.
"Если им действительно нужно больше времени на изучение этого великолепного договора, то они его получат, но только если согласятся на всеобщие выборы 12 декабря", - сказал премьер-министр в недавнем интервью Би-би-си.
Борис Джонсон добавил, что если Лейбористская партия проголосует против выборов, то его Консервативная партия в ответ будет работать над тем, чтобы "освободить жителей страны от парламента, который стал бесполезным".

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