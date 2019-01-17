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Парламенту Британии не удалось свергнуть правительство премьера Терезы Мэй

17 января 2019, 00:39  •  54 • Политика
Британский парламент не смог вынести вотум недоверия правительству премьер-министра Терезы Мэй после провала её проекта сделки по выходу из ЕС.
Парламент Великобритании не сумел вынести вотум недоверия правительству премьер-министра Терезы Мэй после провала проекта соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза. Об этом сообщает британский Sky News.
С предложением о вынесении вотума недоверия правительству выступил лидер британской лейбористской партии Джереми Корбин после того, как во вторник, 15 января, в парламенте провалился предложенный правительством вариант сделки по выходу из ЕС. Согласно закону, после провала документа правительство обязано в трёхдневный срок предоставить свой план по дальнейшим действиям. Вместо этого Тереза Мэй заявила о необходимости удостовериться, что парламент всё ещё доверяет её правительству.
Стоит отметить, что каков бы ни был исход, самой Мэй отставка в любом случае не грозила бы. Её уже пытались сместить в декабре 2018 года. Новую попытку можно совершить не раньше чем через 12 месяцев.
"Несмотря на катастрофическое поражение Мэй останется премьер-министром. Премьер-министром без понимания, что делать дальше", - прокомментировало неудачное свержение правительства Мэй издание The Guardian.

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