Парламентскую коалицию в Молдове укрепят соглашением

ПСРМ и ACUM полны оптимизма

14 августа президент Молдовы Игорь Додон провёл пресс-конференцию, на которой рассказал подробности предстоящего соглашения между партнёрами парламентской коалиции – ПСРМ и блоком ACUM, при этом он подчеркнул, что по многим вопросам удалось найти общий язык.

«У нас были очень детальные дискуссии с коллегами из блока ACUM на протяжении последних дней. Хочу вам сказать, что в понедельник мы три часа в администрации президента говорили о том, что касается реформы юстиции, прокуратуры, налоговой политики – обо всей повестке. Вчера мы говорили два часа с министром финансов о налоговой политике, об инициативе президента по индексации пенсий два раза в год. Сегодня тоже говорили. Я думаю, что мы на последнем этапе перед подписанием соглашения между двумя компонентами власти – ПСРМ и ACUM», – отметил Додон.

По его словам, скорей всего подпись под соглашением должен будет поставить и президент РМ – как гарант всех реформ, о которых говорится в документе.

По информации Игоря Додона, готовящееся соглашение будет состоять из нескольких разделов. Первый раздел посвящён внутренней политике, в которую входит и реформа прокуратуры и юстиции.

«Если в обществе говорят, что точки зрения разные у правительства и администрации президента, то, хочу отметить, что в понедельник примерно по 90-95% элементам мы нашли общий язык. Да, мы разработали концепцию, а правительство представило свою версию. Договорились, что обсудим, и у нас будет общая концепция. Возьмём обязательство для того, чтобы сделать его публичным и внедрить его. Политическое желание для этого есть»,

– уверен он.

Второй раздел соглашения посвящён парламентской деятельности депутатов, в котором, в частности будет прописана «недопустимость политического туризма и создание коалиций с депутатами из других фракций».

В третьем разделе документа говорится о местных выборах, которые назначены на 20 октября. По словам президента Молдовы, речь не идёт о координации действий, поскольку она не нужна – у каждой партии есть свои кандидаты. Необходим так называемый «пакт о ненападении» на всё время предвыборной кампании и проведения выборов.

Последний раздел посвящён самой сложной теме – внешней политике. В этом разделе подробно оговаривается «соглашение с Евросоюзом и возобновление связей со стратегическими партнёрами».

«Если мы завершим все дискуссии о реформе юстиции на этой неделе или в начале следующей, надеемся, что на следующей неделе это соглашение будет подписано», – заверил глава государства.

В подписании этого соглашения заинтересованы обе стороны.

«Мы тоже заинтересованы подписать такое соглашения, ведь это буквально план действий на 2020 год. Вторая составляющая соглашения – договор о ненападении на местных выборах. Мы заинтересованы, чтобы предвыборная кампания прошла в русле обсуждения проблем граждан, а не личных нападок или распрей на геополитической почве», – рассказал вице-спикер парламента от партии PAS, которая входит в блок ACUM, Михаил Попшой.

По мнению депутата-социалиста Гайка Вартаняна, соглашение «даст гарантии обществу и международным партнёрам, что новая власть в Молдове всерьёз хочет построить нормальное, функциональное, правовое государство». Кроме того, это будет сигналом для тех, кто ждёт возвращения Демократической партии.

«Это сигнал, что возврата Плахотнюка в страну не будет. Разве что только в наручниках. И как бы некоторым СМИ, особенно подконтрольным медиахолдингу Плахотнюка, ни хотелось показать, что в правящем большинстве есть проблемы, коалиция ПСРМ-ACUM – это абсолютно живой, работоспособный организм, который развивается и набирает обороты», – уверен Вартанян.