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Парламентское выражение: малые партии не ждут от ЕДГ много

09 сентября 2020, 02:20  •  65 • Политика
На должности глав регионов в ходе единого дня голосования (ЕДГ) претендуют представители 15 партий. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Центризбиркома. Там добавили, что 11 объединений — не парламентские. Представители малых партий признались «Известиям», что сами не надеются на успех на выборах, а участвуют для того, чтобы влиться в избирательный процесс и презентовать свою программу. Об этом, в частности, «Известиям» рассказали в руководстве «Патриотов России» и «Зеленой альтернативы». Член ЦИК Евгений Шевченко отметил высокую конкуренцию со стороны сил, не представленных в Думе. Эксперты же считают, что допуск большого количества партий был необходим для демонстрации конкуренции. При этом некоторые объединения служат «спойлерами» сильных кандидатов от оппозиции, и реальных шансов закрепиться на политическом поле у большинства непарламентских сил нет, подчеркивают специалисты.

Заявить о себе

— По состоянию на 20 августа 2020 года на выборах высших должностных лиц субъектов РФ 13 сентября 2020 года зарегистрированы кандидаты от 15 политических партий, среди которых — кандидаты от 11 непарламентских политических партий, — сообщили «Известиям» в пресс-службе Центризбиркома.
Там добавили, что кроме «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» в выборах глав субъектов примут участие как представители старых непарламентских сил, так и молодые партии. Среди них «Патриоты России», Партия Роста, Демократическая партия России, «Коммунисты России», Партия прогресса. Также в этом списке Коммунистическая партия социальной справедливости, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, «Гражданская платформа», «Родина», Казачья партия Российской Федерации и «Зеленая альтернатива».
В непарламентских партиях не верят в успех на губернаторских выборах, но считают важным еще раз рассказать о своей программе избирателям. Об этом, в частности, «Известиям» сообщила заместитель председателя партии «Патриоты России» Надежда Корнеева. Она добавила, что кандидаты партии представлены в Камчатском крае, Еврейской автономной области, Севастополе, Пермском крае, Чувашии и Ростовской области.
Понятно, что у кандидатов с поддержкой президента больший шанс. Наше участие в губернаторских кампаниях нужно для того, чтобы осветить свою программу, высказать свои предложения по методам решения проблем в регионах. На Камчатке и в Севастополе у нас руководители региональных отделений принимают участие, — пояснила Надежда Корнеева.
Из «молодых» партий, зарегистрированных в 2020 году, участие в губернаторской кампании решила принять только «Зеленая альтернатива». Однако представители и этой политической силы не рассчитывают на успех.
У нас есть кандидаты на выборах глав регионов — в Архангельской области и в Республике Коми. К сожалению, в силу нашего небольшого опыта мы думаем, что шансы на успех низкие. Основным конкурентом в этих субъектах выступает «Единая Россия», — сообщили «Известиям» в пресс-службе партии.
Однако там заявили о том, что рассчитывают набрать до 10% в заксобрании Челябинской области и надеются на прохождение в региональный парламент Коми.

Сильный корпус

Во время ЕДГ россияне выберут глав регионов в Севастополе, Чувашии, Коми, Татарстане, а также Камчатском, Краснодарском и Пермском краях. Такие же кампании пройдут в Ленинградской, Костромской, Ростовской, Иркутской, Калужской, Пензенской, Тамбовской, Смоленской, Архангельской, Брянской и Еврейской автономной областях. Основной день голосования состоится 13 сентября.
Об очень высокой конкуренции среди партий на ЕДГ в этом году «Известиям» рассказал член ЦИК Евгений Шевченко.
— 36 партий из 41 существующих выдвинули своих кандидатов на различные выборные должности. Зарегистрировали своих представителей 30 партий. Это очень высокий результат. В прошлые годы были случаи, когда большое количество партий вообще не выдвигали своих кандидатов. Кроме того, в этом году только 5% получили отказы. Это минимальная цифра за последние годы, — отметил Евгений Шевченко.
Политолог Константин Калачев сообщил «Известиям», что альтернативные партии допущены к выборам для снижения рейтингов основных конкурентов власти и политического плюрализма.
— Коммунистам, например, отказали в регистрации в нескольких субъектах. Где-то альтернативные партии играют роль «спойлеров» в отношении КПРФ, а где-то ее заменяют. Для того чтобы показать конкурентные выборы, где представлены разные политические силы, решено было пойти на хитрость. Сильный кандидат от КПРФ был заменен на представителя «Коммунистов России» или КПСС, — пояснил политолог.
Другие специалисты считают, что у непарламентских партий мало шансов занять места не только губернаторов, но и региональных депутатов.
Сейчас мы видим, например, что партия «За правду» претендует на несколько мандатов в Рязани, «Новые люди» — на мандаты депутатов в Новосибирске. По остальным партиям, откровенно говоря, всё достаточно печально. Только «Родина», возможно, получит один или два мандата, — добавил политолог Дмитрий Фетисов.
Он считает, что пока никто из непарламентских партий не имеет шансов пройти в Госдуму по итогам выборов, которые состоятся в 2021 году.

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