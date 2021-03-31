Парламентское приглашение: о чем депутаты Госдумы спросят премьер-министра

В Госдуме ждут от правительства повышения доходов населения, решения проблемы роста цен на продукты питания, а также повышения эффективности в работе по привлечению инвестиций . Об этом «Известиям» рассказали во фракциях нижней палаты — там подготовили вопросы к отчету кабинета министров, намеченному на 21 апреля . Депутаты полагают, что Россия успешно преодолела экономические сложности 2020 года и за это правительству можно поставить высокую оценку, однако теперь нужно уделить внимание социальной сфере. По мнению экспертов, Михаилу Мишустину удалось решить все вопросы, связанные с пандемией, но экономический рост оставляет желать лучшего .

Помочь населению

Как выяснили «Известия», во фракциях Госдумы в этом году ждут от правительства повышения уровня жизни населения, а также решения социальных вопросов. Об этом депутаты намерены спросить Михаила Мишустина во время его отчета в парламенте, запланированного на 21 апреля.

― Все вопросы, которые сегодня ставит правительству наша фракция, касаются повышения качества уровня жизни населения, прежде всего, увеличения доходов граждан, регулирования цен на продукты питания, индексации пенсий работающим пенсионерам ,― сказал «Известиям» первый зампред фракции «Единой России», член Совета Госдумы Адальби Шхагошев.

По его словам, также партию волнует дальнейшее принятие антикризисных мер по поддержке бизнеса и граждан в условиях пандемии, привлечение инвестиций в российскую экономику, повышение уровня образования и качества здравоохранения. Единоросс подчеркнул, что этот отчет правительства будет сильно отличаться от предыдущих более качественной проработкой вопросов , ее проведут совместно с комитетами и профильными министерствами.

― Накануне отчета состоятся встречи вице-премьеров со всеми фракциями. Это повысит уровень ответственности правительства, которое после уже не сможет сказать, что о тех или иных проблемах слышит впервые или что они нерешаемы, ― пояснил Адальби Шхагошев.

При этом единоросс подчеркнул, что работа правительства во главе с Михаилом Мишустиным заслуживает самой высокой оценки.

Первый зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов заявил «Известиям», что центральной темой разговора с кабмином выступает борьба с бедностью .

― Уровень благосостояния людей продолжает снижаться. Поэтому мы хотим услышать от правительства, как оно будет исправлять эту ситуацию. Также для нас принципиально важно возобновление индексаций пенсий работающим пенсионерам, увеличение темпов реновации жилья в регионах и, конечно, контроль за ценами, о росте которых сегодня регулярно сообщают СМИ, ― рассказал «Известиям» парламентарий.

Он также отметил: прошедший год работы правительства показал, что оно со своими задачами справилось и заслуживает положительной оценки . Ситуация в России в условиях COVID-19 лучше, чем во многих других развитых странах мира, подчеркнул, депутат.

― Основные вопросы, которые мы хотим задать Михаилу Мишустину, касаются социальной сферы. Это меры поддержки семей с детьми и граждан, которые живут за чертой бедности . Открытым остается вопрос индексаций пенсий работающим пенсионерам, социальных выплат тем, кто ухаживает за инвалидами первой группы, ― сказал «Известиям» зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

По его словам, также фракцию интересуют вопросы, связанные с поддержкой малого бизнеса и безработных граждан, решение демографической проблемы и повышение рождаемости . Депутат отметил, что к встрече с премьером каждая из фракций выберет по пять наиболее важных для нее вопросов, которые задаст во время отчета.

В КПРФ помимо социальной сферы обеспокоены проблемами в экономике.

― В России 44 тыс. предприятий зарегистрированы в офшорных зонах в 84 государствах мира, они платят там налоги, а мы в результате теряем около 5 трлн рублей в год из-за того, что эту регистрацию им разрешили, а еще заключили соглашение об исключении двойного налогообложения. Я хотел бы спросить у Михаила Мишустина, как он собирается эти деньги возвращать в страну , ― пояснил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, коммунист Николай Арефьев.

По его словам, также партию волнует вопрос вывода российской экономики из теневого сектора, в нем по некоторым подсчетам сегодня работает до 46% предприятий. Отдельной темой для разговора с кабмином может стать высокий уровень налоговой нагрузки на бизнес и необходимость его уменьшения или отказа от НДС. Еще одна злободневная тема для КПРФ — массовая ликвидация предприятий.

Особая оценка

Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев считает, что плюсами работы команды Михаила Мишустина стало обеспечение в стране макроэкономической стабильности, начало реформы системы управления, дальнейшая цифровизация, а также реализация социальных программ. Минусом эксперт назвал отсутствие экономического роста . Впрочем, как объясняет Константин Калачев, этому можно найти объяснение — коронавирус, с которым столкнулся весь мир.

Политолог Дмитрий Фетисов в разговоре с «Известями» отметил: поскольку кабмину Михаила Мишустина пришлось отработать прошлый год в условиях пандемии, оценка его деятельности будет нестандартной.

― В целом можно сказать, что правительство справилось. С учетом того что в разных регионах из-за пандемии складывается разная обстановка, мы увидели, как кабмин достаточно эффективно работает с субъектами . Это и частые поездки, причем самого Михаила Мишустина, в регионы, и выполнение просьб губернаторов, ― пояснил эксперт.