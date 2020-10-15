Парламентская республика, война и наркотики: что может легализовать опросник Зеленского • 98 • Украина

Полный список вопросов, с которыми президент Владимир Зеленский планирует обратиться к нации, уже появился в телеграм-каналах. Завтра лидер Украины спросит мнение украинцев относительно сокращения Рады до 300 депутатов.



Тема не новая и поднималась Зеленским еще в ходе его предвыборной кампании-2019. Эта же тема звучала в его обращении к парламенту, когла глава государства предложил внести соответствующие изменения в Конституцию.



Нынешнего состава Рады эти изменения уже не коснутся, они нацелены на будущие выборы парламента. Кстати, тема о сокращении количества «слуг народа» уже участвовала во всенародном референдуме ровно 20 лет назад. Более того, украинцы одобрили все предложения, которые выносил на плебисцит тогдашний президент Леонид Кучма, вопросы же ему писал нынешний лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук. Не исключено, что именно с подачи оппозиции и внедряется трек о сокращении числа нардепов: ведь ОПЗЖ часто синхронно голосует с партией власти.



«300 депутатов - это было наша предвыборное обещание. Да и сама логика расчета заключается в том, что 450 депутатов были рассчитаны, когда население Украины было 52 миллиона, во-первых. Во-вторых, тогда были и партийные списки, и мажоритарщики. Вы знаете, что с 1 января вступил в силу Избирательный кодекс, и мажоритарки там нет... Для того, чтобы представлять свою партию, уже не нужно столько людей. Достаточно 300 человек, чтобы они работали в комитетах, нарабатывали инициативы, голосовали... К тому же, когда мы общаемся с нашими избирателями, то они все радуются и говорят, что чем меньше депутатов, тем им лучше живется», - заявил лидер фракции «СН» Давид Арахамия.



По сути, сейчас зе-команда создает фундамент для закрытого партийного клуба, в который превратится парламент после внеочередных выборов, если норму о сокращении «депутатов-дармоедов» поддержит народ и ее имплементируют в Конституцию – под давлением масс, конечно же. Это означает, что независимым кандидатам будет сложнее попасть в парламент, и многие социальные группы ( те же переселенцы Донбасса) не будут иметь своих представителей в Раде. Она превратится в ЗАО «Верховная Рада», где у каждой финансово-промышленной группы будет своя часть акций. Речь идет переформатировании системы управления: Украина движется в сторону парламентской республики, и Зеленскому это выгодно: он хочет быть «английской королевой» - впечатлился, видимо, после визита в Великобританию.



«Зеленский не хочет и дальше брать на себя все проблемы государственной власти. Плюс нужно держать в тонусе депутатов, в том числе и однопартийного большинства. Также одна из целей сокращения — контролировать депутатский корпус. Если парламентариев будет меньше, то будет проще договариваться», - объясняет подоплеку третьего вопроса политолог Алексей Якубин.



Помимо этого украинцев все-таки спросят о легализации марихуаны. Вопрос явно рассчитан на молодежь, которую «СН» хочет привлечь на участки. Да и сама зе-команда, по многочисленным свидетельствам, все время находится «под веществами». О пристрастии Зеленского к наркотикам не раз писал блогер Анатолий Шарий, а Петр Порошенко использовал эту тему в борьбе против экс-комика во время президентских выборов. Кстати, на днях кандидата от «Слуги народа» в Кривом Роге (родной город президента) застукали за курением «косяка». Примечательно, что тему легализации каннабиса лоббировала экс-глава Минздрава, американская гражданка Ульяна Супрун. Так что еще раз подтверждается версия о том, что гарант Украины просто озвучивает выгодные соросятам нарративы.



Пятый вопрос всеукраинского опроса, который пройдет 25 октября, в день местных выборов, будет посвящен Будапештскому меморандуму. Он звучит следующим образом: «Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, прописанных в Будапеште, для обеспечения и восстановления территориальной целостности».



Напомним, украинские власти давно апеллируют к подписантам Меморандума, требуя поддержать Киев в «украино-российской войне» и вернуть ей «аннексированные территории». Правда, ядерные державы (Россия, Великобритания и США), гарантировавшие суверенитет и территориальную целостность Украины в обмен на отказ от ядерного оружия, банально «слили» свои обещания. Украине дали понять, что меморандум – это не гарантийные обязательства, а всего лишь протокол о намерениях. Тем не менее, официальный Киев продолжает настойчиво стучаться в эти двери: такое упорство связано с полным провалом «минского кейса».



«Украинцев хотят на самом деле спросить - поддерживаете ли вы официальное обращение Украины к США и Великобритании с просьбой о предоставлении военной помощи для восстановления территориальной целостности Украины. То есть - для отвоевания Крыма и Донбасса», - поясняет вопрос Telegram-канал «Политика страны».



То есть, если украинцы дадут положительный ответ на данный вопрос, команда Зеленского не только с легким сердцем выйдет из Минских соглашений, но и призовет полноценную войну на порог Украины.

Полный список вопросов, с которыми президент Владимир Зеленский планирует обратиться к нации, уже появился в телеграм-каналах. Завтра лидер Украины спросит мнение украинцев относительно сокращения Рады до 300 депутатов.Тема не новая и поднималась Зеленским еще в ходе его предвыборной кампании-2019. Эта же тема звучала в его обращении к парламенту, когла глава государства предложил внести соответствующие изменения в Конституцию.Нынешнего состава Рады эти изменения уже не коснутся, они нацелены на будущие выборы парламента. Кстати, тема о сокращении количества «слуг народа» уже участвовала во всенародном референдуме ровно 20 лет назад. Более того, украинцы одобрили все предложения, которые выносил на плебисцит тогдашний президент Леонид Кучма, вопросы же ему писал нынешний лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук. Не исключено, что именно с подачи оппозиции и внедряется трек о сокращении числа нардепов: ведь ОПЗЖ часто синхронно голосует с партией власти.«300 депутатов - это было наша предвыборное обещание. Да и сама логика расчета заключается в том, что 450 депутатов были рассчитаны, когда население Украины было 52 миллиона, во-первых. Во-вторых, тогда были и партийные списки, и мажоритарщики. Вы знаете, что с 1 января вступил в силу Избирательный кодекс, и мажоритарки там нет... Для того, чтобы представлять свою партию, уже не нужно столько людей. Достаточно 300 человек, чтобы они работали в комитетах, нарабатывали инициативы, голосовали... К тому же, когда мы общаемся с нашими избирателями, то они все радуются и говорят, что чем меньше депутатов, тем им лучше живется», - заявил лидер фракции «СН» Давид Арахамия.По сути, сейчас зе-команда создает фундамент для закрытого партийного клуба, в который превратится парламент после внеочередных выборов, если норму о сокращении «депутатов-дармоедов» поддержит народ и ее имплементируют в Конституцию – под давлением масс, конечно же. Это означает, что независимым кандидатам будет сложнее попасть в парламент, и многие социальные группы ( те же переселенцы Донбасса) не будут иметь своих представителей в Раде. Она превратится в ЗАО «Верховная Рада», где у каждой финансово-промышленной группы будет своя часть акций. Речь идет переформатировании системы управления: Украина движется в сторону парламентской республики, и Зеленскому это выгодно: он хочет быть «английской королевой» - впечатлился, видимо, после визита в Великобританию.«Зеленский не хочет и дальше брать на себя все проблемы государственной власти. Плюс нужно держать в тонусе депутатов, в том числе и однопартийного большинства. Также одна из целей сокращения — контролировать депутатский корпус. Если парламентариев будет меньше, то будет проще договариваться», - объясняет подоплеку третьего вопроса политолог Алексей Якубин.Помимо этого украинцев все-таки спросят о легализации марихуаны. Вопрос явно рассчитан на молодежь, которую «СН» хочет привлечь на участки. Да и сама зе-команда, по многочисленным свидетельствам, все время находится «под веществами». О пристрастии Зеленского к наркотикам не раз писал блогер Анатолий Шарий, а Петр Порошенко использовал эту тему в борьбе против экс-комика во время президентских выборов. Кстати, на днях кандидата от «Слуги народа» в Кривом Роге (родной город президента) застукали за курением «косяка». Примечательно, что тему легализации каннабиса лоббировала экс-глава Минздрава, американская гражданка Ульяна Супрун. Так что еще раз подтверждается версия о том, что гарант Украины просто озвучивает выгодные соросятам нарративы.Пятый вопрос всеукраинского опроса, который пройдет 25 октября, в день местных выборов, будет посвящен Будапештскому меморандуму. Он звучит следующим образом: «Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, прописанных в Будапеште, для обеспечения и восстановления территориальной целостности».Напомним, украинские власти давно апеллируют к подписантам Меморандума, требуя поддержать Киев в «украино-российской войне» и вернуть ей «аннексированные территории». Правда, ядерные державы (Россия, Великобритания и США), гарантировавшие суверенитет и территориальную целостность Украины в обмен на отказ от ядерного оружия, банально «слили» свои обещания. Украине дали понять, что меморандум – это не гарантийные обязательства, а всего лишь протокол о намерениях. Тем не менее, официальный Киев продолжает настойчиво стучаться в эти двери: такое упорство связано с полным провалом «минского кейса».«Украинцев хотят на самом деле спросить - поддерживаете ли вы официальное обращение Украины к США и Великобритании с просьбой о предоставлении военной помощи для восстановления территориальной целостности Украины. То есть - для отвоевания Крыма и Донбасса», - поясняет вопрос Telegram-канал «Политика страны».То есть, если украинцы дадут положительный ответ на данный вопрос, команда Зеленского не только с легким сердцем выйдет из Минских соглашений, но и призовет полноценную войну на порог Украины. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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