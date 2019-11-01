Парламентская коалиция Молдовы вновь под угрозой распада

ACUM критикует социалистов и уклоняется от индексации пенсий

Хрупкая парламентская коалиция Молдовы вновь оказалась под угрозой распада. По мнению президента страны Игоря Додона, ответственность за это несут депутаты парламентской фракции блока ACUM, которые своими действиями ставят под угрозу само существование коалиции в дальнейшем.

Речь идёт о недавних критических высказываниях бывшего главы МВД, а ныне кандидата на пост мэра столицы, лидера партии «Платформа "Достоинство и правда"», входящей в блок ACUM, Андрея Нэстасе в адрес социалистов. Хотя накануне выборов между депутатами ПСРМ и ACUM было подписано соглашение «о ненападении» во время проведения предвыборной кампании, Нэстасе не устаёт критиковать действия и социалистов, и президента в частности.

«Первой проблемой для продолжения мажоритарной коалиции является поведение. И после выборов нужно установить линии. Я не хочу делать это сейчас, потому что мы всё ещё находимся в предвыборном периоде, но после выборов это будет очень жёсткое обсуждение. С некоторыми людьми мы за стол больше не сядем. Это я могу вам точно сказать», – заявил Игорь Додон в интервью телеканалу Moldova 1.

Сам же кандидат в мэры Кишинёва любит рассказать «страшилки» про своих коллег по коалиции, например о том, что ПСРМ грозит поменять всех министров, которых назначал блок ACUM на своих – социалистов. При этом Нэстасе уверенно заявляет, что не отдаст ни один министерский портфель ПСРМ, будет «биться до последнего». По поводу же нынешнего молдавского президента не так давно экс-глава МВД заявил: «Придёт время, и он за всё ответит». Трудно рассчитывать на долгую жизнь коалиции с такими установками.

Не нравится акумовцам и постоянная критика со стороны Додона в отношении министерств, которые до сих пор не смогли продемонстрировать эффективность своей работы. Президент уже пообещал, что после второго тура местных выборов, который назначен на 3 ноября, социалисты потребуют перезапустить работу некоторых министерств.

И ещё один неприятный факт, который может разрушить правящую парламентскую коалицию Молдовы, – правительство Майи Санду отказывается поддерживать социальные инициативы социалистов. Несмотря на то, что все эти инициативы были прописаны в соглашении, которое приняли депутаты ПСРМ и блока ACUM и которые обязались выполнять. В этом соглашении есть пункт об индексации пенсий и пособий два раза в год. Когда соглашение принимали обе стороны, этот пункт не вызывал сомнений. Однако в реальной жизни всё оказалось иначе – сегодня правительство отказывается индексировать пенсии.

«А теперь правительство говорит, что передумали поддерживать эту инициативу – якобы, им не позволяют это сделать внешние партнёры, хотя мы говорили с ними об этом, и внешние партнёры согласны. Мы же будем настаивать на поддержке социальных проектов», – рассказал глава государства. Он подчеркнул, что если и в дальнейшем стороны не смогут найти общий язык по тем вопросам, которые уже прописаны в соглашении, и с которыми ранее все были согласны, то идти дальше вместе вряд ли получится. В таком случае, отметил Додон, придётся объявлять досрочные парламентские выборы, поскольку социалисты не намерены создавать коалицию большинства с депутатами других фракций.