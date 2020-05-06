Парламентская коалиция Молдовы устояла

Проевропейской оппозиции не удалось нарушить хрупкое равновесие парламента Молдовы

Всю прошлую неделю экс-премьер Молдовы и лидер оппозиционной партии «Действие и солидарность» (PAS) Майя Санду пыталась пригласить на переговоры представителей Демократической партии для обсуждения возможной коалиции оппозиционных фракций с демократами и замены существующего правительства на «идеологически правильное» проевропейское.

Экс-премьер не стеснялась озвучивать свои планы при каждом удобном случае. Однако, «соблазняя» демократов, она в то же время не забывала подчеркнуть, что оппозиция идёт на союз с ДПМ исключительно в силу отсутствия других вариантов.

«Есть люди, которые говорят о необходимости закрыть глаза и вести диалог с ДПМ, чтобы остановить Игоря Додона и его правительство, разрушающие демократические процессы и издевающиеся над народом. С другой стороны, есть те, которые задаются вопросом, как вообще можно разговаривать с демократами. Правы и те и другие. По итогам выборов 2019 г. у нас есть тот парламент, который есть. К сожалению, мы всегда должны выбирать и бороться с большим злом, объединяясь для этого с меньшим»,

– заявила лидер PAS во время видеоконференции, рассказывая о будущем союзе с ДПМ и о создании новой правящей коалиции.

Что касается нынешнего президента Игоря Додона, то он, по мнению Санду, «агент влияния России в Молдове», а нынешнее правительство поддерживается «пророссийским большинством населения Молдавии». К сожалению, отметила политик.

Тем не менее Майя Санду готова вернуться к власти и вновь заняться неблагодарным делом реформирования страны.

Но в очередной раз что-то пошло не так, и в понедельник, после шестичасового заседания, фракция Демократической партии вынесла своё решение – «решение о создании парламентской коалиции с Партией социалистов было верным, и коалиция продолжит свою работу».

«Мы обсудили нашу деятельность в этой правящей коалиции, отношения с партнёрами. Я пришёл к выводу, что шаг, предпринятый тогда ДПМ, был правильным и важным, для того чтобы не загнать страну в политический и экономический кризис. Обсуждение не было простым, но мы нашли общий знаменатель. Пришли к выводу, что Демпартия должна быть более активной. Мы против досрочных парламентских выборов, не должны бросать страну в досрочные выборы. Мы сделаем всё для того, чтобы на протяжении четырёх лет мандата парламента не было досрочных выборов»,

– заявил лидер ДПМ Павел Филипп по итогам заседания.

А руководитель парламентской фракции демократов, почётный лидер ДПМ Дмитрий Дьяков после совещания рассказал, что депутаты обсуждали не только выход из фракции депутата Руксанды Главан, но и вопросы реорганизации партии.

«Обсуждение было открытым, принципиальным, с позициями, возможно, противоречивыми, но важно, чтобы мы все были здесь, и у нас было твёрдое решение двигаться вперед»,

– отметил Дьяков.

Таким образом, прогноз некоторых молдавских экспертов о скором развале парламентской коалиции пока отодвинут, но не снят окончательно с повестки дня. По мнению же молдавского политолога Сергея Чебана, «властной конструкции удалось устоять на этот раз», однако лишь до следующей «перетасовки депутатского корпуса, которая обязательно будет».