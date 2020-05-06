Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Одесское подполье записало видео: «"Вольный город Одесса" объявляет на...
Киев начинает «АТО» в Черкассах? В мятежный город направили нацгвардию
Политолог Ищенко рассказал, что ждет Киев после конфликта с Черкассами
И всё-таки – в кармане? Какие силы разбудил «Бесогон» Никиты Михалкова
Главная / Украина

Парламентская коалиция Молдовы устояла

06 мая 2020, 14:10  •  82 • Украина
Проевропейской оппозиции не удалось нарушить хрупкое равновесие парламента Молдовы
Всю прошлую неделю экс-премьер Молдовы и лидер оппозиционной партии «Действие и солидарность» (PAS) Майя Санду пыталась пригласить на переговоры представителей Демократической партии для обсуждения возможной коалиции оппозиционных фракций с демократами и замены существующего правительства на «идеологически правильное» проевропейское.
Экс-премьер не стеснялась озвучивать свои планы при каждом удобном случае. Однако, «соблазняя» демократов, она в то же время не забывала подчеркнуть, что оппозиция идёт на союз с ДПМ исключительно в силу отсутствия других вариантов.
«Есть люди, которые говорят о необходимости закрыть глаза и вести диалог с ДПМ, чтобы остановить Игоря Додона и его правительство, разрушающие демократические процессы и издевающиеся над народом. С другой стороны, есть те, которые задаются вопросом, как вообще можно разговаривать с демократами. Правы и те и другие. По итогам выборов 2019 г. у нас есть тот парламент, который есть. К сожалению, мы всегда должны выбирать и бороться с большим злом, объединяясь для этого с меньшим»,
– заявила лидер PAS во время видеоконференции, рассказывая о будущем союзе с ДПМ и о создании новой правящей коалиции.
Что касается нынешнего президента Игоря Додона, то он, по мнению Санду, «агент влияния России в Молдове», а нынешнее правительство поддерживается «пророссийским большинством населения Молдавии». К сожалению, отметила политик.
Тем не менее Майя Санду готова вернуться к власти и вновь заняться неблагодарным делом реформирования страны.
Но в очередной раз что-то пошло не так, и в понедельник, после шестичасового заседания, фракция Демократической партии вынесла своё решение – «решение о создании парламентской коалиции с Партией социалистов было верным, и коалиция продолжит свою работу».
«Мы обсудили нашу деятельность в этой правящей коалиции, отношения с партнёрами. Я пришёл к выводу, что шаг, предпринятый тогда ДПМ, был правильным и важным, для того чтобы не загнать страну в политический и экономический кризис. Обсуждение не было простым, но мы нашли общий знаменатель. Пришли к выводу, что Демпартия должна быть более активной. Мы против досрочных парламентских выборов, не должны бросать страну в досрочные выборы. Мы сделаем всё для того, чтобы на протяжении четырёх лет мандата парламента не было досрочных выборов»,
– заявил лидер ДПМ Павел Филипп по итогам заседания.
А руководитель парламентской фракции демократов, почётный лидер ДПМ Дмитрий Дьяков после совещания рассказал, что депутаты обсуждали не только выход из фракции депутата Руксанды Главан, но и вопросы реорганизации партии.
«Обсуждение было открытым, принципиальным, с позициями, возможно, противоречивыми, но важно, чтобы мы все были здесь, и у нас было твёрдое решение двигаться вперед»,
– отметил Дьяков.
Таким образом, прогноз некоторых молдавских экспертов о скором развале парламентской коалиции пока отодвинут, но не снят окончательно с повестки дня. По мнению же молдавского политолога Сергея Чебана, «властной конструкции удалось устоять на этот раз», однако лишь до следующей «перетасовки депутатского корпуса, которая обязательно будет».
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



82
Источник
Похожие новости
05 мая 2020, 20:10
Новый ультиматум украинской власти выдвинули украинские нацисты
06 мая 2020, 05:10
«Равносильно самоубийству»: Парасюк рассказал, почему Порошенко не посадил его за расстрелы на Майдане
06 мая 2020, 05:10
Украинское образование породило «отбитую морду манкурта Усика» – Фарион
06 мая 2020, 05:10
Почему биолаборатории США по-хозяйски чувствуют себя на Украине
06 мая 2020, 14:10
Парламентская коалиция Молдовы устояла
06 мая 2020, 15:10
Порошенко наносит гроссмейстерский удар по Зеленскому
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 мая 2020, 05:10
«Равносильно самоубийству»: Парасюк рассказал, почему Порошенко не посадил его за рас...
06 мая 2020, 03:10
"Не пугай ОМОН дубинкой": Баранец расшифровал послание кораблей НАТО русски...
06 мая 2020, 05:10
Украинское образование породило «отбитую морду манкурта Усика» – Фарион
06 мая 2020, 02:10
Тайные послания Ротшильдов: разбираем знаменитые обложки "The Economist"
06 мая 2020, 10:10
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 мая 2020, 01:10
У Мишустина коронавирус, а плохо Силуанову. Правительство возглавил Белоусов
03 мая 2020, 02:10
Украинские неонацисты «потроллили» одесситов, почтивших жертв массового убийства земляков
04 мая 2020, 08:10
Киев начинает «АТО» в Черкассах? В мятежный город направили нацгвардию
03 мая 2020, 20:10
Киев угрожает, а "Газпром" прошляпил: Михеев резко высказался о "Северном потоке - 2"
02 мая 2020, 21:05
«Могли бы перекрыть движение, но мы так больше навредим»: как регионы встречают наплыв москвичей на майские праздники
02 мая 2020, 00:10
После истерики блока Порошенко Киев отказался принимать русскую помощь для страдающих монахов
02 мая 2020, 18:10
Зеленский вспомнил об «Одесской Хатыни» и призвал к объединению Донецка, Симферополя и Львова
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.