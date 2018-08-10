Parlamentní listy: Украина — чёрная дыра, в которой исчезают деньги Запада

Чешский сенатор считает, что в Косово аннексия была, в Крыму – нет

Чешский сенатор Ярослав Доубрава после очередного визита в Крым призвал представителей мирового сообщества лично побывать на полуострове и поговорить с его жителями, а уже потом подумать, заниматься ли антироссийской пропагандой. Также политик заявил, что вся критика со стороны Киева и Запада в отношении референдума в Крыму не имеет под собой никакого основания. После поездки в Крым Доубрава дал обширное интервью чешской газете Parlamentní listy.

В беседе с корреспондентом издания политик напомнил, что Крым вошёл в состав России после референдума, поэтому слово «аннексия» здесь неуместно.

«В сенате я услышал заявление министра обороны Мартина Стропницкого о том, что референдум в Крыму прошёл под прицелом у российских солдат. Я встал и призвал всех поехать и лично посмотреть на Крым, увидеть жизнь там, узнать, что люди думают о референдуме, какие там настроения. Но никто не решился сделать этого, а зря. Крым отделился после законного референдума, на котором почти 97% граждан высказалось за присоединение к Российской Федерации. Мои критики считают это нарушением международного права и в качестве аргумента приводят Косово, которое было похищено у Сербии. Она заплатила жизнями десятков тысяч людей, погибших от американских бомбардировок, и никакого референдума не проводилось. Вот там была аннексия, а в Крыму – нет. И тут у критиков заканчиваются аргументы», – говорит чешский сенатор.

После того как Ярослав Доубрава побывал в Крыму, украинский МИД выразил официальный протест с требованием наказать сенатора.

«Когда я узнал, что украинский посол потребовал наказать меня, я отправил ему письмо, в котором заявил, что он глубоко заблуждается, вводит в заблуждение собственных сограждан и сбивает с толку чешские институты, утверждая, что я незаконно посетил Украину. Я написал послу, что ездил в Российскую Федерацию. Но посол мне до сих пор ничего не ответил. При нынешнем украинском режиме я и не собираюсь ехать на Украину. Я не хочу ходить по улицам, где шествуют фашисты, которые выкрикивают свои мерзости», – отметил Доубрава.

Сенатор рассказал корреспонденту Parlamentní Listy о своих неоднократных посещениях Крыма, о беседах там с простыми людьми.

«Я спрашивал в первую очередь молодежь (потому что она всегда радикальнее) о том, что было бы, если бы Россия и Украина договорились и Крым снова стал бы украинским. Первое, что сказали мне молодые люди: «Путин нас не отдаст!» Но я решился и всё-таки спросил ещё раз, что было бы, если бы стороны всё же договорились? Они ответили: «Мы возьмём в руки оружие и будем защищаться. К Украине мы не вернёмся никогда. Только сейчас мы начинаем жить, а до сих пор только выживали!» – рассказывает он о настроениях в Крыму в 2014 году. Что касается сегодняшнего дня, то Крым удивил сенатора, он не поверил, что всего за четыре года можно так всё изменить.

«Меня поразил один только вид аэропорта Симферополя. Это нечто замечательное. Ремонтируются дороги, строятся новые школы. Возводятся и новые церкви, хотя я думаю, что это могло бы и подождать. Люди в Крыму сейчас явно намного счастливее. Я разговаривал, например, со старостой Бахчисарая, и он, сам крымский татарин, рассказал мне, насколько улучшилось их положение».

По мнению политика, Крым – это выдуманная Западом проблема для давления на Россию. А если бы не было этой проблемы, то западные политики обязательно придумали бы что-то ещё. Всё дело в том, что «сегодня экономика США стоит на глиняных ногах», а экономика России возрождается. Россия вместе с Китаем представляет для Соединённых Штатов огромную угрозу, уверен Доубрава.

Рассказал чешский сенатор и о том, каким он видит будущее Украины: «Я вижу его в коричневых тонах. Барабаны и свистки. Всё то же, что украинские радикалы демонстрировали в последние несколько месяцев уже не раз. Их фашистские наклонности совершенно очевидны. Периферия там, вероятно, и не подозревает, что происходит, а большие города фашисты уже взяли под свой контроль. Обнадежить, наверное, может только вероятность, что они могут ополчиться друг на друга. Честно говоря, всё дело в борьбе олигархов за финансовые потоки. На Украине царит страшная бедность. Мафия, подконтрольная олигархам, – уже украинская обыденность. Думаю, что в итоге эти группировки передерутся, но вопрос в том, что будет дальше».

Что касается финансовой помощи со стороны Запада, она не в состоянии изменить ситуацию в стране.

«Посмотрите, какие огромные деньги отправлялись на Украину! Куда они делись? Они помогли Украине? Нет! Эти деньги провалились в чёрную дыру, и я не думаю, что они когда-нибудь вернутся», – говорит Ярослав Доубрава.